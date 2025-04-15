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Новини Мінування Чорного моря
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Росіяни бояться знищення своїх кораблів та літаків, тому припинили мінувати Чорне море, - ВМС

Мінування Чорного моря

Російські загарбники тримають свій флот у пунктах базування через страх знищення залишків їхніх бойових кораблів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне. Новини" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Через безпілотні системи, які стоять на озброєнні в ЗСУ, та через "Нептуни", які чергують в Чорному та Азовському морях, небезпека знищення дуже висока. Саме тому російські судна вимушено залишаються там, де вони є. І саме тому Чорне море є зараз "чистішим".

"Мінувати вони не можуть. Для цього або треба вийти в море, або як раніше це робили - з літаків, мінуючи дистанційно. Зараз це не відбувається вже тривалий час. Не через бажання росіян, не через так званий жест доброї волі, як вони його називають, а через те, що є небезпека знищення цих літаків", - зазначив Плетенчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не обстрілює портову інфраструктуру України від часу перемир’я в Чорному морі, - Плетенчук

Автор: 

ВМС (1382) мінування (1218) Чорноморський флот рф (624) Чорне море (1666) Плетенчук Дмитро (171)


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15.04.2025 11:31 Відповісти
А речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук не знає, що людство вже понад 100 років мінує моря з підводних човнів?
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15.04.2025 11:40 Відповісти
Якщо вони спеціально для цього пристосовані... Там повинне буть зовнішнє обладнання для цього... Але підводні човни, навіть спеціалізовані, можуть брать обмежений запас мін, для цього... Наприклад, спеціальний мінний загороджувач "Лембіт" (ВМФ Естонії, а потім - СРСР), брав на борт всього 20 мін...
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15.04.2025 12:12 Відповісти
Анонімам в інтернетах мабуть невідомо, що ЗСУ в Чорному морі і підводні човни вже топило в цій війні? Зараз ЗСУ підтримує "баланс" в Чорному морі: засрашинці нікуди не лізуть і сидять там собі тишком-нишком, а ЗСУ не прориває зграями дронів бонові загородження в Новоросійську та не закидує десятками керованих ракет типу Р-73 або тисячами ВОГ-40 підприємства нафтоекспорту, розташовані на березі моря.

Вілизе перший підводний човен ставити міни - тоді доля нафтоперекачувальної станції "Кавказська" стане реальністю для всіх 6 портів засрашки на узбережжі Чорного моря. Всі в засрашці, після збиття 2 гвинтокрилів ракетам Р-73 з дронів, це добре розуміють.
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15.04.2025 12:41 Відповісти
 
 