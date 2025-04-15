Росіяни бояться знищення своїх кораблів та літаків, тому припинили мінувати Чорне море, - ВМС

Російські загарбники тримають свій флот у пунктах базування через страх знищення залишків їхніх бойових кораблів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне. Новини" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Через безпілотні системи, які стоять на озброєнні в ЗСУ, та через "Нептуни", які чергують в Чорному та Азовському морях, небезпека знищення дуже висока. Саме тому російські судна вимушено залишаються там, де вони є. І саме тому Чорне море є зараз "чистішим".

"Мінувати вони не можуть. Для цього або треба вийти в море, або як раніше це робили - з літаків, мінуючи дистанційно. Зараз це не відбувається вже тривалий час. Не через бажання росіян, не через так званий жест доброї волі, як вони його називають, а через те, що є небезпека знищення цих літаків", - зазначив Плетенчук.

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