РФ ответственна за мины в Черном море, - Минобороны Румынии
Министерство обороны Румынии заявило, что возлагает ответственность за появление мин в Чёрном море на Россию, отвергнув обвинения Москвы в непричастности к этой проблеме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Digi24.
"Минная опасность в акватории является прямым следствием полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины", - подчеркнули в Минобороны Румынии.
Позиция РФ
Поводом для публичной дискуссии стало сообщение румынского Минобороны от 25 марта, в котором упоминался опыт страны по разминированию Черного моря от российских мин.
В ответ посольство РФ в Бухаресте заявило, что взрывоопасные предметы якобы имеют "исключительно украинское происхождение" и не связаны с Россией. В диппредставительстве сослались на позицию Москвы, озвученную еще весной 2022 года, о минировании Украиной подходов к портам вблизи Одессы, из-за чего мины впоследствии дрейфуют по морю.
Реакция Бухареста
Румынская сторона отвергла эти утверждения, подчеркнув, что ответственность за ситуацию лежит именно на Российской Федерации.
В Минобороны Румынии также отметили, что попытки переложить вину являются частью информационной кампании, направленной на искажение реальных причин угроз в Черном море.
