Аварії літаків Ан-26 та Су-30 в окупованому Криму: У ВМС не підтверджують свою причетність
У Військово-морських силах ЗСУ заявили, що не можуть підтвердити свою причетність до інцидентів із російськими літаками Ан-26 та Су-30 у тимчасово окупованому РФ Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
ВМС не причетні
"Ми не можемо підтвердити свою причетність до цих подій щодо вказаного літака (Ан-26, - ред.) з пасажирами на борту, їх налічувалось нібито 29 осіб, включаючи членів екіпажу. За наявною станом на зараз інформацією, імовірніше за все, це був нещасний випадок", - повідомив Плетенчук.
Він зауважив, що в умовах активної роботи російських систем ППО та радіоелектронної боротьби в Криму не можна відкидати ймовірність впливу власних засобів противника, зокрема через глушіння GPS, або помилки в роботі ППО під час бойових дій.
"Я думаю, що згодом обсяг інформації, звісно, збільшиться, але так чи інакше подібна інформація, яка добувається на території тимчасово окупованого Криму, зазвичай підлягає доволі тривалій верифікації і пошуку, тому що це відбувається фактично у ворожому тилу", - пояснив речник.
Інцидент із Су-30
Також він додав, що до інциденту із Су-30 ВМС також не причетні та не можуть підтвердити факт збиття літака.
За його словами, найімовірніше, це була аварія, пов’язана з експлуатацією вказаного літака.
"Це може бути пов’язано з екстремальними режимами експлуатації цих літаків", - зазначив Плетенчук.
Речник уточнив, що інтенсивне використання російської авіації в Азово-Чорноморському регіоні впливає на зношення техніки та втому екіпажів, що може призводити до подібних випадків, особливо з початком активного сезону польотів.
Що передувало?
- У вівторок, 31 березня, повідомлялося про втрату зв’язку з військово-транспортним літаком Ан-26 під час запланованого перельоту над територією тимчасово окупованого Криму. За даними росЗМІ, на борту Ан-26 перебувало до 30 людей особового складу.
- Згодом стало відомо про катастрофу російського військово-транспортного літака Ан-26 над тимчасово окупованим Кримом.
- Повідомлялося, що на борту російського військового літака Ан-26, який розбився 31 березня в тимчасово окупованому Криму, був генерал-лейтенант армії РФ Олександр Отрощенко.
- Також розЗМІ повідомляли із посиланням на міноборони РФ, що 1 квітня в тимчасово окупованому Криму розбився російський винищувач Су-30. Екіпаж літака катапультувався.
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