Аварії літаків Ан-26 та Су-30 в окупованому Криму: У ВМС не підтверджують свою причетність

У Військово-морських силах ЗСУ заявили, що не можуть підтвердити свою причетність до інцидентів із російськими літаками Ан-26 та Су-30 у тимчасово окупованому РФ Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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ВМС не причетні

"Ми не можемо підтвердити свою причетність до цих подій щодо вказаного літака (Ан-26, - ред.) з пасажирами на борту, їх налічувалось нібито 29 осіб, включаючи членів екіпажу. За наявною станом на зараз інформацією, імовірніше за все, це був нещасний випадок", - повідомив Плетенчук.

Він зауважив, що в умовах активної роботи російських систем ППО та радіоелектронної боротьби в Криму не можна відкидати ймовірність впливу власних засобів противника, зокрема через глушіння GPS, або помилки в роботі ППО під час бойових дій.

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"Я думаю, що згодом обсяг інформації, звісно, збільшиться, але так чи інакше подібна інформація, яка добувається на території тимчасово окупованого Криму, зазвичай підлягає доволі тривалій верифікації і пошуку, тому що це відбувається фактично у ворожому тилу", - пояснив речник.

Інцидент із Су-30

Також він додав, що до інциденту із Су-30 ВМС також не причетні та не можуть підтвердити факт збиття літака.

За його словами, найімовірніше, це була аварія, пов’язана з експлуатацією вказаного літака.

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"Це може бути пов’язано з екстремальними режимами експлуатації цих літаків", - зазначив Плетенчук.

Речник уточнив, що інтенсивне використання російської авіації в Азово-Чорноморському регіоні впливає на зношення техніки та втому екіпажів, що може призводити до подібних випадків, особливо з початком активного сезону польотів.

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