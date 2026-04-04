Авиакатастрофы самолетов Ан-26 и Су-30 в оккупированном Крыму: В ВМС не подтверждают свою причастность

В Военно-морских силах ВСУ заявили, что не могут подтвердить свою причастность к инцидентам с российскими самолетами Ан-26 и Су-30 во временно оккупированном РФ Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

ВМС не причастны

"Мы не можем подтвердить свою причастность к этим событиям в отношении указанного самолета (Ан-26, - ред.) с пассажирами на борту, которых насчитывалось якобы 29 человек, включая членов экипажа. По имеющейся на данный момент информации, скорее всего, это был несчастный случай", - сообщил Плетенчук.

Он отметил, что в условиях активной работы российских систем ПВО и радиоэлектронной борьбы в Крыму нельзя исключать вероятность воздействия собственных средств противника, в частности - из-за глушения GPS, или ошибки в работе ПВО во время боевых действий.

"Я думаю, что со временем объем информации, конечно, увеличится, но так или иначе подобная информация, добываемая на территории временно оккупированного Крыма, обычно подлежит довольно длительной верификации и поиску, потому что это происходит фактически в тылу противника", - сказал спикер.

Инцидент с Су-30

Также он добавил, что к инциденту с Су-30 ВМС также не причастны и не могут подтвердить факт сбивания самолета.

По его словам, скорее всего, это была авария, связанная с эксплуатацией указанного самолета.

"Это может быть связано с экстремальными режимами эксплуатации этих самолетов", - отметил Плетенчук.

Спикер уточнил, что интенсивное использование российской авиации в Азово-Черноморском регионе влияет на износ техники и усталость экипажей, что может приводить к подобным случаям, особенно с началом активного сезона полетов.

Что предшествовало?

  • Во вторник, 31 марта, сообщалось о потере связи с военно-транспортным самолетом Ан-26 во время запланированного перелета над территорией временно оккупированного Крыма. По данным российских СМИ, на борту Ан-26 находилось до 30 человек личного состава.
  • Впоследствии стало известно о катастрофе российского военно-транспортного самолета Ан-26 над временно оккупированным Крымом.
  • Сообщалось, что на борту российского военного самолета Ан-26, разбившегося 31 марта во временно оккупированном Крыму, находился генерал-лейтенант армии РФ Александр Отрощенко.
  • Также СМИ сообщали со ссылкой на Минобороны РФ, что 1 апреля во временно оккупированном Крыму разбился российский истребитель Су-30. Экипаж самолета катапультировался.

Загалом, це був-щасливий випадок...!
04.04.2026 19:24 Ответить
на Ан-26 летіла інспекція ППО, після висновків якої у кримського начальства полетіли б голови - тому місцева ППО спрацювала на випередження
04.04.2026 19:29 Ответить
04.04.2026 19:31 Ответить
Та да.. Кацапи швидше самі попадають/позбивають себе, ніж дочекаються ракет від потужних менеджерів Зеленського.
04.04.2026 19:20 Ответить
04.04.2026 19:29 Ответить
на 5й рік вже і сліпий побачить.
04.04.2026 19:49 Ответить
04.04.2026 19:23 Ответить
какая израильтянка? Какую ленту?
05.04.2026 02:25 Ответить
Точно , точно. Они от старости упали.
нажаль ...)))
Так и запишем: самоубийство. Все равно радует.
яке прекрасне самогубство
Partezanen !
А хто питав Плетенчука? Я - ні. Може Москва сказала доповісти?
04.04.2026 19:31 Ответить
Тут Тонка червона лінія вже наводив скрін - схоже це дійсно кримська ППО відпрацювала!

04.04.2026 20:18 Ответить
04.04.2026 20:20 Ответить
Хакнута авіоніка тут звичайно ні до чого!
04.04.2026 20:22 Ответить
Пілоти болотяні дали маху..... Об скалу!
04.04.2026 21:32 Ответить
побольше бы таких несчастных случаев
