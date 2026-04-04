Авиакатастрофы самолетов Ан-26 и Су-30 в оккупированном Крыму: В ВМС не подтверждают свою причастность

В Военно-морских силах ВСУ заявили, что не могут подтвердить свою причастность к инцидентам с российскими самолетами Ан-26 и Су-30 во временно оккупированном РФ Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

ВМС не причастны

"Мы не можем подтвердить свою причастность к этим событиям в отношении указанного самолета (Ан-26, - ред.) с пассажирами на борту, которых насчитывалось якобы 29 человек, включая членов экипажа. По имеющейся на данный момент информации, скорее всего, это был несчастный случай", - сообщил Плетенчук.

Он отметил, что в условиях активной работы российских систем ПВО и радиоэлектронной борьбы в Крыму нельзя исключать вероятность воздействия собственных средств противника, в частности - из-за глушения GPS, или ошибки в работе ПВО во время боевых действий.

"Я думаю, что со временем объем информации, конечно, увеличится, но так или иначе подобная информация, добываемая на территории временно оккупированного Крыма, обычно подлежит довольно длительной верификации и поиску, потому что это происходит фактически в тылу противника", - сказал спикер.

Инцидент с Су-30

Также он добавил, что к инциденту с Су-30 ВМС также не причастны и не могут подтвердить факт сбивания самолета.

По его словам, скорее всего, это была авария, связанная с эксплуатацией указанного самолета.

"Это может быть связано с экстремальными режимами эксплуатации этих самолетов", - отметил Плетенчук.

Спикер уточнил, что интенсивное использование российской авиации в Азово-Черноморском регионе влияет на износ техники и усталость экипажей, что может приводить к подобным случаям, особенно с началом активного сезона полетов.

