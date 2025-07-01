Российский Су-27 упал в Нижегородской области, - росСМИ
В Нижегородской области РФ упал российский военный самолет.
Об этом сообщили российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Предварительно, речь идет о Су-27, который упал в районе города Кулебаки.
По данным СМИ, два летчика успели катапультироваться. Одного из них уже нашли. Второго ищут.
Топ комментарии
+5 Frenk Rex
показать весь комментарий01.07.2025 14:47 Ответить Ссылка
+5 Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий01.07.2025 14:50 Ответить Ссылка
+4 Николай Николаевич #334532
показать весь комментарий01.07.2025 14:45 Ответить Ссылка
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Занадто був зміцнений санкціями
Он упал!