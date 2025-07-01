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Новости РФ потеряла самолет штурмовик
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Российский Су-27 упал в Нижегородской области, - росСМИ

В Нижегородской области РФ упал российский военный самолет.

Об этом сообщили российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Предварительно, речь идет о Су-27, который упал в районе города Кулебаки.

По данным СМИ, два летчика успели катапультироваться. Одного из них уже нашли. Второго ищут.

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Российский Су-27 упал в Нижегородской области. Что известно

Автор: 

авиакатастрофа (1727) авиация (2873) россия (96472)


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Топ комментарии
+5
тай *** з ним. щоб Так кожного дня.
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01.07.2025 14:47 Ответить
+5
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01.07.2025 14:50 Ответить
+4
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01.07.2025 14:45 Ответить
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01.07.2025 14:45 Ответить
Це все тому, що він був важкіший за повітря
Занадто був зміцнений санкціями
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01.07.2025 14:45 Ответить
тай *** з ним. щоб Так кожного дня.
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01.07.2025 14:47 Ответить
Прелестно, прелестно.
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01.07.2025 14:48 Ответить
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01.07.2025 14:50 Ответить
другого у Кабздона шукайте
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01.07.2025 14:49 Ответить
Впав? - сильно впав? - не забився?
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01.07.2025 14:50 Ответить
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01.07.2025 14:53 Ответить
Дуже добре, частіше так.
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01.07.2025 14:54 Ответить
"Она утонула!" (с)
Он упал!
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01.07.2025 14:57 Ответить
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01.07.2025 14:57 Ответить
Скидання такої кількості ФАБ з УМПК щодня не може пройти без наслідків.
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01.07.2025 14:59 Ответить
Непорядок, почему сбежали летуны, получились кулебяки без фарша, ленивые кулебяки-непорядок ***...
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01.07.2025 14:59 Ответить
Бежал с места аваріі?
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01.07.2025 15:00 Ответить
Народжений повзати, літати не може.
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01.07.2025 15:11 Ответить
Під вареник потягну з вишнями...під чачу запашну, холодну
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01.07.2025 15:14 Ответить
Ищут? Как найдут, на кол посадить. Это первое дело ! (с)
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01.07.2025 15:17 Ответить
 
 