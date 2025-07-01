Российский Су-27 упал в Нижегородской области, - росСМИ

В Нижегородской области РФ упал российский военный самолет.

Об этом сообщили российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Предварительно, речь идет о Су-27, который упал в районе города Кулебаки.

По данным СМИ, два летчика успели катапультироваться. Одного из них уже нашли. Второго ищут.

Смотрите: Украинский МиГ-29 уничтожил мастерскую вражеских беспилотников на Южном направлении. ВИДЕО