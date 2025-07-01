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Російський Су-34 впав у Нижньогородській області (оновлено)
У Нижньогородській області РФ впав російський військовий літак.
Про це повідомили російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Попередньо, йдеться про Су-27, який впав у районі міста Кулебаки.
За даними ЗМІ, два льотчики встигли катапультуватись. Одного з них уже знайшли. Другого шукають.
Згодом у Міноборони РФ повідомили, що впав Су-34.
"При заході на посадку відбулася відмова системи випуску однієї зі стійок шасі. Пілоти намагалися усунути проблему у польоті, але ситуація не змінилася.
Су-34, що впав, був без боєкомплекту, літак розбився в безлюдному районі, на землі руйнувань немає", - пояснили там.
Топ коментарі
+16 Frenk Rex
показати весь коментар01.07.2025 14:47 Відповісти Посилання
+13 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар01.07.2025 14:50 Відповісти Посилання
+11 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар01.07.2025 14:53 Відповісти Посилання
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Занадто був зміцнений санкціями
Он упал!
Літуни москальські вижили - а ось це погано.