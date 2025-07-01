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Новини РФ втратила літак
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Російський Су-34 впав у Нижньогородській області (оновлено)

Російський Су 34 впав у Нижньогородській області. Що відомо

У Нижньогородській області РФ впав російський військовий літак.

Про це повідомили російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Попередньо, йдеться про Су-27, який впав у районі міста Кулебаки.

За даними ЗМІ, два льотчики встигли катапультуватись. Одного з них уже знайшли. Другого шукають.

Згодом у Міноборони РФ повідомили, що впав Су-34. 

"При заході на посадку відбулася відмова системи випуску однієї зі стійок шасі. Пілоти намагалися усунути проблему у польоті, але ситуація не змінилася.

Су-34, що впав, був без боєкомплекту, літак розбився в безлюдному районі, на землі руйнувань немає", - пояснили там.

Дивіться: Український МіГ-29 знищив майстерню ворожих безпілотників на Південному напрямку. ВIДЕО

Російський Су 27 впав у Нижньогородській області. Що відомо

Автор: 

авіакатастрофа (1103) авіація (4197) росія (66502)


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Топ коментарі
+16
тай *** з ним. щоб Так кожного дня.
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01.07.2025 14:47 Відповісти
+13
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01.07.2025 14:50 Відповісти
+11
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01.07.2025 14:53 Відповісти
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01.07.2025 14:45 Відповісти
Це все тому, що він був важкіший за повітря
Занадто був зміцнений санкціями
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01.07.2025 14:45 Відповісти
тай *** з ним. щоб Так кожного дня.
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01.07.2025 14:47 Відповісти
І не в одиночку. Бажано групами по 2-3 шт.
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01.07.2025 15:25 Відповісти
А ще краще щогодини!
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01.07.2025 15:25 Відповісти
Прелестно, прелестно.
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01.07.2025 14:48 Відповісти
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01.07.2025 14:50 Відповісти
другого у Кабздона шукайте
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01.07.2025 14:49 Відповісти
Впав? - сильно впав? - не забився?
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01.07.2025 14:50 Відповісти
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01.07.2025 14:53 Відповісти
Дуже добре, частіше так.
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01.07.2025 14:54 Відповісти
"Она утонула!" (с)
Он упал!
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01.07.2025 14:57 Відповісти
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01.07.2025 14:57 Відповісти
Скидання такої кількості ФАБ з УМПК щодня не може пройти без наслідків.
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01.07.2025 14:59 Відповісти
Непорядок, почему сбежали летуны, получились кулебяки без фарша, ленивые кулебяки-непорядок ***...
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01.07.2025 14:59 Відповісти
Бежал с места аваріі?
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01.07.2025 15:00 Відповісти
Народжений повзати, літати не може.
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01.07.2025 15:11 Відповісти
Під вареник потягну з вишнями...під чачу запашну, холодну
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01.07.2025 15:14 Відповісти
Ищут? Как найдут, на кол посадить. Это первое дело ! (с)
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01.07.2025 15:17 Відповісти
I like it.
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01.07.2025 15:20 Відповісти
Літак москальський впав - то є добре.
Літуни москальські вижили - а ось це погано.
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01.07.2025 15:42 Відповісти
Упал... Споткнулся, наверное - надо было под ноги смотреть.
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01.07.2025 15:46 Відповісти
 
 