Російський Су-34 впав у Нижньогородській області (оновлено)

У Нижньогородській області РФ впав російський військовий літак.

Про це повідомили російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Попередньо, йдеться про Су-27, який впав у районі міста Кулебаки.

За даними ЗМІ, два льотчики встигли катапультуватись. Одного з них уже знайшли. Другого шукають.

Згодом у Міноборони РФ повідомили, що впав Су-34.

"При заході на посадку відбулася відмова системи випуску однієї зі стійок шасі. Пілоти намагалися усунути проблему у польоті, але ситуація не змінилася.

Су-34, що впав, був без боєкомплекту, літак розбився в безлюдному районі, на землі руйнувань немає", - пояснили там.

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