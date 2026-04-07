ВМС показали запуски ракет "Нептун" по захваченной платформе "Сиваш". ВИДЕО
Военно-морские силы ВСУ совместно с Силами беспилотных систем (СБС) провели масштабную операцию по ликвидации очередного объекта противника в акватории Черного моря. Объектом атаки стала буровая установка "Сиваш", которую оккупанты превратили в важный логистический и разведывательный узел. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На обнародованном видео запечатлены кадры боевой работы различных родов войск. В частности, в начале записи продемонстрированы запуски крылатых ракет с берегового ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун", которые поразили платформу.
Чи був результативним цей нічний наліт дефіцитними ракетами буде зрозуміло через деякий час по ефективності роботи нашої ППО.
А от використання дорогих БЕКів в якості камікадзе для удару по стояках платформи викликає здивування, бо це як слону дробина.