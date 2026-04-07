ВМС показали запуски ракет "Нептун" по захваченной платформе "Сиваш". ВИДЕО

Военно-морские силы ВСУ совместно с Силами беспилотных систем (СБС) провели масштабную операцию по ликвидации очередного объекта противника в акватории Черного моря. Объектом атаки стала буровая установка "Сиваш", которую оккупанты превратили в важный логистический и разведывательный узел. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На обнародованном видео запечатлены кадры боевой работы различных родов войск. В частности, в начале записи продемонстрированы запуски крылатых ракет с берегового ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун", которые поразили платформу.

Топ комментарии
+9
Додивися відео до кінця...
показать весь комментарий
07.04.2026 10:20 Ответить
+3
кацап ти засвітився)))
показать весь комментарий
07.04.2026 10:33 Ответить
+3
Скоріш за все, бурова платформа "Сиваш" використовувалась противником головним чином для розміщення обладнання з ретрансляції сигналів керування "шахедами", що завдають ударів по Одесі і області.
Чи був результативним цей нічний наліт дефіцитними ракетами буде зрозуміло через деякий час по ефективності роботи нашої ППО.
А от використання дорогих БЕКів в якості камікадзе для удару по стояках платформи викликає здивування, бо це як слону дробина.
показать весь комментарий
07.04.2026 10:49 Ответить
Попадания покажите,а не пуски.
показать весь комментарий
07.04.2026 10:16 Ответить
Додивися відео до кінця...
показать весь комментарий
07.04.2026 10:20 Ответить
не заважай зрадойобити.
показать весь комментарий
07.04.2026 11:17 Ответить
Я думаю - це "кацапоїд свіжозаряджений"...
показать весь комментарий
07.04.2026 11:24 Ответить
з великою віргідністю. Контора оплачує vpn.
показать весь комментарий
07.04.2026 11:29 Ответить
кацап ти засвітився)))
показать весь комментарий
07.04.2026 10:33 Ответить
А зйомка з БЕК велася?
показать весь комментарий
07.04.2026 10:19 Ответить
наверное эта платформа очень важная, раз на нее потратили дорогие ракеты....
показать весь комментарий
07.04.2026 10:23 Ответить
Скоріш за все, бурова платформа "Сиваш" використовувалась противником головним чином для розміщення обладнання з ретрансляції сигналів керування "шахедами", що завдають ударів по Одесі і області.
Чи був результативним цей нічний наліт дефіцитними ракетами буде зрозуміло через деякий час по ефективності роботи нашої ППО.
А от використання дорогих БЕКів в якості камікадзе для удару по стояках платформи викликає здивування, бо це як слону дробина.
показать весь комментарий
07.04.2026 10:49 Ответить
на СПБУ "Сіваш" були розгорнуто обладнання для стеження, ретрансляції зв'язку, а також засобів РЕБ і ППО ближньої дії. Крім того, на установці базувалися елітні підрозділи спецпризначення рф і розміщувалося озброєння, зокрема протитанкові ракетні комплекси та засоби протидії дронам і катерам.
показать весь комментарий
07.04.2026 11:26 Ответить
Так на відео rbs 15 же, вже ж писали https://defence-ua.com/news/vms_ukrajini_majut_novu_raketu_z_bch_200_kg_ta_vdarili_neju_po_rashistah_na_burovij_platformi_sivash-22474.html
показать весь комментарий
07.04.2026 10:28 Ответить
Маса бойової частини складає приблизно 200 кг, що більше за звичайний "Нептун", де лише 150 кг. Дальність не вражає, бо варіант Mk. II має заявлену дальність у понад 70 км, у той час, як для новіших Mk3 та Mk4 вказується 200 та 300 км. Тобто радіус застосування досить обмежений.

показать весь комментарий
07.04.2026 10:55 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2026 10:42 Ответить
А могло бути в нас, станом на 24.02.22 більше чим один дивізіон ракетних комплексів, з запасом ракет до них. Повний вогневий контроль Азовського моря, Чорного та окупованого Криму... Але, замовили корвети у Турків та будували дороги...
показать весь комментарий
07.04.2026 11:07 Ответить
діють, як "вовча зграя" розроблено Аміралом Деніцом
показать весь комментарий
07.04.2026 11:27 Ответить
 
 