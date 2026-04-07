ВМС показали запуски ракет "Нептун" по захваченной платформе "Сиваш". ВИДЕО

Военно-морские силы ВСУ совместно с Силами беспилотных систем (СБС) провели масштабную операцию по ликвидации очередного объекта противника в акватории Черного моря. Объектом атаки стала буровая установка "Сиваш", которую оккупанты превратили в важный логистический и разведывательный узел. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На обнародованном видео запечатлены кадры боевой работы различных родов войск. В частности, в начале записи продемонстрированы запуски крылатых ракет с берегового ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун", которые поразили платформу.

Смотрите также: Момент запусков ракет FP-5 "Фламинго" по заводу "Промсинтез" в Чапаевске РФ. ВИДЕО