Новости
Премьер-министру Словакии Роберту Фицо и президенту Сербии Александру Вучичу стоит поехать в Киев на 9 мая, а не в Москву.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Подробности

"Что касается 9 мая, как вы знаете, мы празднуем Европу и все, что она представляет, а именно – мир, единство, процветание и безопасность, – все то, чего Россия не придерживается", – сказала Гиппер.

Пресс-секретарь Еврокомиссии напомнила, что Россия использует празднование окончания Второй мировой войны "для пропаганды и оправдания полномасштабного вторжения в Украину".

"Верховный представитель (Кая Каллас. – Ред.) очень четко заявила как в отношении государств-членов ЕС, так и в отношении стран-кандидатов, что, если вы хотите продемонстрировать поддержку, Киев – это то место, где стоит быть, и точно не Москва", – подытожила пресс-секретарь.

Что предшествовало

  • Напомним, ранее сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо посетит Москву и примет участие в военном параде 9 мая.
  • Также недавно стало известно, что в Кремле заявили о якобы угрозе теракта со стороны Киева во время парада 9 мая. Поэтому парад в Москве пройдет без техники из-за угрозы дронов, заявили в Минобороны РФ.

Нахєр вони в Києві не треба.Кацапські посіпаки.
30.04.2026 14:19 Ответить
Дивлюсь на цих 2голубків" і ніяк не можу зрозуміти, жто з них активний, а хто пасивний.
30.04.2026 14:24 Ответить
ручки ручками, а в мацквє їх дядя вова в животик поцьомає
30.04.2026 15:08 Ответить
дилема!
будь який візит поважних чиновників, це визнання зе!гніди, чимось важливим.
як можна визнавати відкритого мародера, що краде, чимось важливим?
краде відкрито, нагло, і бреше бреше бреше......
показать весь комментарий
30.04.2026 14:23 Ответить
Тут покійний Нємцов https://youtu.be/fhGovqNwSco сказав - як у воду дивився.
30.04.2026 15:16 Ответить
Краще хай їдуть. Але повідомлять де і в який час вони всі з Пуйлом зберуться. Щоб ми ненароком туди "не" вдарили.
30.04.2026 14:28 Ответить
А, Вітя шо? Вже не колєга?
30.04.2026 14:54 Ответить
А тут вони нах*я?
Хай он в Гандурас їдуть!
Там вони теж нетреба, але хоч назва підходяща...
30.04.2026 15:04 Ответить
Чого ви хочете, вони їдуть туди де гроші платять, між позором та грошіма перемогли гроші. Тім більш, орбанутий зі списку випав, може більше дадуть
30.04.2026 15:44 Ответить
 
 