Еврокомиссия о визите Фицо и Вучича в РФ 9 мая: Лучше ехать в Киев, а не в Москву
Премьер-министру Словакии Роберту Фицо и президенту Сербии Александру Вучичу стоит поехать в Киев на 9 мая, а не в Москву.
Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Подробности
"Что касается 9 мая, как вы знаете, мы празднуем Европу и все, что она представляет, а именно – мир, единство, процветание и безопасность, – все то, чего Россия не придерживается", – сказала Гиппер.
Пресс-секретарь Еврокомиссии напомнила, что Россия использует празднование окончания Второй мировой войны "для пропаганды и оправдания полномасштабного вторжения в Украину".
"Верховный представитель (Кая Каллас. – Ред.) очень четко заявила как в отношении государств-членов ЕС, так и в отношении стран-кандидатов, что, если вы хотите продемонстрировать поддержку, Киев – это то место, где стоит быть, и точно не Москва", – подытожила пресс-секретарь.
Что предшествовало
- Напомним, ранее сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо посетит Москву и примет участие в военном параде 9 мая.
- Также недавно стало известно, что в Кремле заявили о якобы угрозе теракта со стороны Киева во время парада 9 мая. Поэтому парад в Москве пройдет без техники из-за угрозы дронов, заявили в Минобороны РФ.
будь який візит поважних чиновників, це визнання зе!гніди, чимось важливим.
як можна визнавати відкритого мародера, що краде, чимось важливим?
краде відкрито, нагло, і бреше бреше бреше......
Хай он в Гандурас їдуть!
Там вони теж нетреба, але хоч назва підходяща...