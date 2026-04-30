Новини 9 травня у Росії Фіцо їде до Москви на 9 травня
Єврокомісія про візит Фіцо та Вучича до РФ 9 травня: Краще їхати до Києва, а не у Москву

Фіцо та Вучич планують їхати на парад до РФ: у ЄС відреагували

Прем'єру Словаччини Роберту Фіцо та президенту Сербії Александуру Вучичу варто поїхати до Києва на 9 травня, а не до Москви.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Подробиці

"Що стосується 9 травня, як ви знаєте, ми святкуємо Європу і все, що вона представляє, а саме – мир, єдність, процвітання та безпеку, – усе те, чого Росія не дотримується", - сказала Гіппер.

Речниця Єврокомісії нагадала, що Росія використовує святкування закінчення Другої світової війни "для пропаганди та виправдання повномасштабного вторгнення в Україну".

"Висока представниця (Кая Каллас. - Ред.) дуже чітко заявила, як щодо держав-членів ЄС, так і щодо країн-кандидатів, що, якщо ви хочете продемонструвати підтримку, Київ є тим місцем, де варто бути, і точно не Москва", - підсумувала речниця.

Що передувало

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Москву та візьме участь у військовому параді 9 травня.
  • Також нещодавно стало відомо, що у Кремлі заявили про нібито загрозу теракту з боку Києва під час параду 9 травня. Відтак парад у Москві відбудеться без техніки через загрозу дронів, заявили в міноборони РФ.

Нахєр вони в Києві не треба.Кацапські посіпаки.
Згоден, ще й гей-парад буде проходити в мосвобаді, а це якраз представники меншин
дилема!
будь який візит поважних чиновників, це визнання зе!гніди, чимось важливим.
як можна визнавати відкритого мародера, що краде, чимось важливим?
краде відкрито, нагло, і бреше бреше бреше......
30.04.2026 14:23 Відповісти
Дивлюсь на цих 2голубків" і ніяк не можу зрозуміти, жто з них активний, а хто пасивний.
За ручки тримаються, милота... 🤢 🤮
ручки ручками, а в мацквє їх дядя вова в животик поцьомає
Тут покійний Нємцов https://youtu.be/fhGovqNwSco сказав - як у воду дивився.
Краще хай їдуть. Але повідомлять де і в який час вони всі з Пуйлом зберуться. Щоб ми ненароком туди "не" вдарили.
А, Вітя шо? Вже не колєга?
А тут вони нах*я?
Хай он в Гандурас їдуть!
Там вони теж нетреба, але хоч назва підходяща...
Чого ви хочете, вони їдуть туди де гроші платять, між позором та грошіма перемогли гроші. Тім більш, орбанутий зі списку випав, може більше дадуть
