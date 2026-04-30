Єврокомісія про візит Фіцо та Вучича до РФ 9 травня: Краще їхати до Києва, а не у Москву
Прем'єру Словаччини Роберту Фіцо та президенту Сербії Александуру Вучичу варто поїхати до Києва на 9 травня, а не до Москви.
Про це заявила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Подробиці
"Що стосується 9 травня, як ви знаєте, ми святкуємо Європу і все, що вона представляє, а саме – мир, єдність, процвітання та безпеку, – усе те, чого Росія не дотримується", - сказала Гіппер.
Речниця Єврокомісії нагадала, що Росія використовує святкування закінчення Другої світової війни "для пропаганди та виправдання повномасштабного вторгнення в Україну".
"Висока представниця (Кая Каллас. - Ред.) дуже чітко заявила, як щодо держав-членів ЄС, так і щодо країн-кандидатів, що, якщо ви хочете продемонструвати підтримку, Київ є тим місцем, де варто бути, і точно не Москва", - підсумувала речниця.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Москву та візьме участь у військовому параді 9 травня.
- Також нещодавно стало відомо, що у Кремлі заявили про нібито загрозу теракту з боку Києва під час параду 9 травня. Відтак парад у Москві відбудеться без техніки через загрозу дронів, заявили в міноборони РФ.
будь який візит поважних чиновників, це визнання зе!гніди, чимось важливим.
як можна визнавати відкритого мародера, що краде, чимось важливим?
краде відкрито, нагло, і бреше бреше бреше......
Хай он в Гандурас їдуть!
Там вони теж нетреба, але хоч назва підходяща...