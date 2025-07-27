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Новини Російський флот
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РФ уперше скасувала парад до дня ВМФ з міркувань безпеки, - британська розвідка

У Санкт-Петербурзі вперше скасували Головний військово-морський парад через

У Росі вперше повністю скасували парад до дня військово-морського флоту РФ, що, найімовірніше, пов’язано із заходами безпеки.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 27 липня, передає Цензор.НЕТ.

"Майже напевно, що паради до Дня Військово-морського флоту Росії, які спочатку мали відбутися в неділю 27 липня 2025 року, був скасований по всій Росії з міркувань безпеки", – йдеться в огляді.

Також зазначається, що у 2017-2024 роках на День ВМФ у Санкт-Петербурзі проводився головний військово-морський парад. Він включав огляд військових кораблів, у якому взяли участь деякі кораблі з інших регіонів Росії. Традиційно участь у параді брали кораблі та представники інших країн.

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"Головний військово-морський парад був зменшений за масштабом у 2024 році, але це вперше, коли його скасували з моменту заснування 2017 року. Найімовірніше, відбудуться невеликі церемонії, а День ВМФ залишається російським національним святом", – додали в британській розвідці.

Автор: 

Велика Британія (5716) парад (399) розвідка (3904) флот (359)


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Топ коментарі
+9
Ще б кримський міст зруйнувати - ***** б інфаркт добив
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27.07.2025 15:08 Відповісти
+8
А шо такое? Все ведь по плану, так?
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27.07.2025 14:59 Відповісти
+7
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27.07.2025 14:58 Відповісти
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27.07.2025 14:58 Відповісти
"Враху нє сдайьотся наш гордий Варяг!"

.
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27.07.2025 16:10 Відповісти
А шо такое? Все ведь по плану, так?
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27.07.2025 14:59 Відповісти
В спб чи мацквабаді нє?
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27.07.2025 15:00 Відповісти
Да слабо вальдемару у фонтан пригнути у Балтійське море з каменюкою на шиї.
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27.07.2025 15:06 Відповісти
Якщо воно з каменюкою - то може хоч у Дніпро пірнати
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27.07.2025 16:07 Відповісти
Може список мероприятій зробити , що ще росіянам скасувати
Панове, Ваші пропозиції

НЕХАЙ ПОВЕРТАЮТЬСЯ У БОЛОТА , вбивці , мародери , крадії
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27.07.2025 15:03 Відповісти
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27.07.2025 15:05 Відповісти
Ще б кримський міст зруйнувати - ***** б інфаркт добив
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27.07.2025 15:08 Відповісти
Треба ставити великі задачі - зруйнувати міст, зруйнувати хремль, зробити рашу знову маленькою
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27.07.2025 15:25 Відповісти
А зря парад ЧФ с морским боем с нашими дронами поднял бы тонус лапотным крымчанам.
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27.07.2025 15:26 Відповісти
Кожен парад на балалайні ризикує перетворитися на собаче весілля.
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27.07.2025 16:10 Відповісти
"та це вже було"
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27.07.2025 16:16 Відповісти
 
 