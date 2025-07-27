РФ уперше скасувала парад до дня ВМФ з міркувань безпеки, - британська розвідка

У Росі вперше повністю скасували парад до дня військово-морського флоту РФ, що, найімовірніше, пов’язано із заходами безпеки.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 27 липня, передає Цензор.НЕТ.

"Майже напевно, що паради до Дня Військово-морського флоту Росії, які спочатку мали відбутися в неділю 27 липня 2025 року, був скасований по всій Росії з міркувань безпеки", – йдеться в огляді.

Також зазначається, що у 2017-2024 роках на День ВМФ у Санкт-Петербурзі проводився головний військово-морський парад. Він включав огляд військових кораблів, у якому взяли участь деякі кораблі з інших регіонів Росії. Традиційно участь у параді брали кораблі та представники інших країн.

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"Головний військово-морський парад був зменшений за масштабом у 2024 році, але це вперше, коли його скасували з моменту заснування 2017 року. Найімовірніше, відбудуться невеликі церемонії, а День ВМФ залишається російським національним святом", – додали в британській розвідці.