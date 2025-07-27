РФ впервые отменила парад ко Дню ВМФ из соображений безопасности, - британская разведка

В России впервые полностью отменили парад ко дню военно-морского флота РФ, что, скорее всего, связано с мерами безопасности.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии от 27 июля, передает Цензор.НЕТ.

"Почти наверняка, что парады ко Дню Военно-морского флота России, которые изначально должны были состояться в воскресенье 27 июля 2025 года, был отменен по всей России по соображениям безопасности", - говорится в обзоре.

Также отмечается, что в 2017-2024 годах на День ВМФ в Санкт-Петербурге проводился главный военно-морской парад. Он включал смотр военных кораблей, в котором приняли участие некоторые корабли из других регионов России. Традиционно участие в параде принимали корабли и представители других стран.

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"Главный военно-морской парад был уменьшен по масштабу в 2024 году, но это впервые, когда его отменили с момента основания 2017 года. Скорее всего, состоятся небольшие церемонии, а День ВМФ остается российским национальным праздником", - добавили в британской разведке.