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Новости Российский флот
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РФ впервые отменила парад ко Дню ВМФ из соображений безопасности, - британская разведка

В Санкт-Петербурге впервые отменили Главный военно-морской парад из-за

В России впервые полностью отменили парад ко дню военно-морского флота РФ, что, скорее всего, связано с мерами безопасности.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии от 27 июля, передает Цензор.НЕТ.

"Почти наверняка, что парады ко Дню Военно-морского флота России, которые изначально должны были состояться в воскресенье 27 июля 2025 года, был отменен по всей России по соображениям безопасности", - говорится в обзоре.

Также отмечается, что в 2017-2024 годах на День ВМФ в Санкт-Петербурге проводился главный военно-морской парад. Он включал смотр военных кораблей, в котором приняли участие некоторые корабли из других регионов России. Традиционно участие в параде принимали корабли и представители других стран.

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"Главный военно-морской парад был уменьшен по масштабу в 2024 году, но это впервые, когда его отменили с момента основания 2017 года. Скорее всего, состоятся небольшие церемонии, а День ВМФ остается российским национальным праздником", - добавили в британской разведке.

Автор: 

Великобритания (5071) парад (657) разведка (4212) флот (824)


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Топ комментарии
+12
Ще б кримський міст зруйнувати - ***** б інфаркт добив
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27.07.2025 15:08 Ответить
+11
А шо такое? Все ведь по плану, так?
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27.07.2025 14:59 Ответить
+8
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27.07.2025 14:58 Ответить
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27.07.2025 14:58 Ответить
"Враху нє сдайьотся наш гордий Варяг!"

.
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27.07.2025 16:10 Ответить
А шо такое? Все ведь по плану, так?
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27.07.2025 14:59 Ответить
В спб чи мацквабаді нє?
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27.07.2025 15:00 Ответить
Да слабо вальдемару у фонтан пригнути у Балтійське море з каменюкою на шиї.
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27.07.2025 15:06 Ответить
Якщо воно з каменюкою - то може хоч у Дніпро пірнати
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27.07.2025 16:07 Ответить
Може список мероприятій зробити , що ще росіянам скасувати
Панове, Ваші пропозиції

НЕХАЙ ПОВЕРТАЮТЬСЯ У БОЛОТА , вбивці , мародери , крадії
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27.07.2025 15:03 Ответить
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27.07.2025 15:05 Ответить
Ще б кримський міст зруйнувати - ***** б інфаркт добив
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27.07.2025 15:08 Ответить
Треба ставити великі задачі - зруйнувати міст, зруйнувати хремль, зробити рашу знову маленькою
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27.07.2025 15:25 Ответить
А зря парад ЧФ с морским боем с нашими дронами поднял бы тонус лапотным крымчанам.
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27.07.2025 15:26 Ответить
Кожен парад на балалайні ризикує перетворитися на собаче весілля.
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27.07.2025 16:10 Ответить
"та це вже було"
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27.07.2025 16:16 Ответить
 
 