Парад у Москві відбудеться без техніки через загрозу дронів, - міноборони РФ
У Росії парад до 9 травня на Красній площі в Москві цього року відбудеться без участі військової техніки – вперше з 2007 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони Росії.
Що зміниться у параді
За офіційною інформацією, у параді братимуть участь лише піші колони. Зокрема, на Красну площу вийдуть військовослужбовці вищих військових навчальних закладів усіх видів і окремих родів військ Збройних сил РФ.
У Міноборони РФ зазначили, що вихованці суворовських військових та нахімовського училищ, кадетських корпусів також візьмуть участь у заході.
Водночас колона військової техніки у 2026 році участі не братиме. Це рішення пояснили "поточною оперативною обстановкою".
Причини рішення
Російська сторона прямо не деталізує причин, однак визнає, що обмеження можуть бути пов’язані з ризиками атак безпілотників. На цьому тлі відмова від техніки схожа на спробу мінімізувати потенційні втрати або інциденти під час заходу.
Що покажуть замість техніки
Під час трансляції параду планують продемонструвати роботу військовослужбовців різних родів військ, які виконують завдання у зоні бойових дій, а також тих, хто несе бойове чергування.
Йдеться про підрозділи ракетних військ стратегічного призначення, повітряно-космічних сил та військово-морського флоту.
Авіаційна частина
Окремо запланована авіаційна частина параду – над Красною площею пролетять літаки російських пілотажних груп.
Завершити захід мають штурмовики Су-25, які, за задумом організаторів, розфарбують небо в кольори російського прапора.
Таким чином, парад 2026 року у Москві проходитиме у значно скороченому форматі без традиційної демонстрації військової техніки.
Ето... какой-то позор.
П.С. техніку під українські дрони - шкода, а ваньок - та нє вопрос.
«Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед».
- И вот по красной площади широким фаршем идут рязанские десантники!
- Может широким шагом?!
- Нет!…