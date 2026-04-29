УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8567 відвідувачів онлайн
Новини Удари по РФ
2 417 26

Парад у Москві відбудеться без техніки через загрозу дронів, - міноборони РФ

РФ змінює формат 9 травня – бронетехніка не вийде на Красну площу

У Росії парад до 9 травня на Красній площі в Москві цього року відбудеться без участі військової техніки – вперше з 2007 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони Росії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що зміниться у параді

За офіційною інформацією, у параді братимуть участь лише піші колони. Зокрема, на Красну площу вийдуть військовослужбовці вищих військових навчальних закладів усіх видів і окремих родів військ Збройних сил РФ.

У Міноборони РФ зазначили, що вихованці суворовських військових та нахімовського училищ, кадетських корпусів також візьмуть участь у заході.

Водночас колона військової техніки у 2026 році участі не братиме. Це рішення пояснили "поточною оперативною обстановкою".

Причини рішення

Російська сторона прямо не деталізує причин, однак визнає, що обмеження можуть бути пов’язані з ризиками атак безпілотників. На цьому тлі відмова від техніки схожа на спробу мінімізувати потенційні втрати або інциденти під час заходу.

Що покажуть замість техніки

Під час трансляції параду планують продемонструвати роботу військовослужбовців різних родів військ, які виконують завдання у зоні бойових дій, а також тих, хто несе бойове чергування.

Йдеться про підрозділи ракетних військ стратегічного призначення, повітряно-космічних сил та військово-морського флоту.

Авіаційна частина

Окремо запланована авіаційна частина параду – над Красною площею пролетять літаки російських пілотажних груп.

Завершити захід мають штурмовики Су-25, які, за задумом організаторів, розфарбують небо в кольори російського прапора.

Таким чином, парад 2026 року у Москві проходитиме у значно скороченому форматі без традиційної демонстрації військової техніки.

парад (399) росія (69745) дрони (7971)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
По м'ясу теж іПануть не мішало б...
показати весь коментар
29.04.2026 10:55 Відповісти
+9
От-от... Там же не тільки курсанти підуть - а й слухачі військових академій! Було-б, непогано показать Росії рівень її армії... Достатньо одного БПЛА - багато не треба...Паніка буде, все одно... А більшого і не потрібно...
показати весь коментар
29.04.2026 11:08 Відповісти
+6
Отже буде тільки м'ясо...
показати весь коментар
29.04.2026 10:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отже буде тільки м'ясо...
показати весь коментар
29.04.2026 10:54 Відповісти
Техніка вже всьо, навіть Т-34 зняли з постаментів.
показати весь коментар
29.04.2026 12:31 Відповісти
По м'ясу теж іПануть не мішало б...
показати весь коментар
29.04.2026 10:55 Відповісти
От-от... Там же не тільки курсанти підуть - а й слухачі військових академій! Було-б, непогано показать Росії рівень її армії... Достатньо одного БПЛА - багато не треба...Паніка буде, все одно... А більшого і не потрібно...
показати весь коментар
29.04.2026 11:08 Відповісти
ЄсвьЄо ідьЙОт пА плану, мля...
показати весь коментар
29.04.2026 10:56 Відповісти
пуйло опять перемирие предложит.
показати весь коментар
29.04.2026 10:58 Відповісти
В салют будєт?
показати весь коментар
29.04.2026 10:58 Відповісти
Прилетить дрон - людей не жалко - за техніку переживають - їбанати!
показати весь коментар
29.04.2026 10:59 Відповісти
Для Зєльонського моква ето святоє,ніззя.
показати весь коментар
29.04.2026 10:59 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2026 10:59 Відповісти
От би в якогось з тих Су-25 відмовив двигун чи мізки у пілота і він вмазався б у трибуну мавзолею чи де там ті чорти сидять під час цих пабєдобєсій.
показати весь коментар
29.04.2026 11:02 Відповісти
Абрамович не дозволя .
показати весь коментар
29.04.2026 11:03 Відповісти
Макети "най передових досягнень у Світі" теж бережуть?
показати весь коментар
29.04.2026 11:17 Відповісти
Він може відбутися і без кацапів. Пройдуть китайські колоністи з Сибіру та остарбайтери з Уганди та Мозамбіку
показати весь коментар
29.04.2026 11:19 Відповісти
Стоп, удари по мАцквє для нас, унтєрмєньшєй - табу, нє?
Ето... какой-то позор.
П.С. техніку під українські дрони - шкода, а ваньок - та нє вопрос.
показати весь коментар
29.04.2026 11:19 Відповісти
А що трапилося? Техніка закінчилася?
показати весь коментар
29.04.2026 11:25 Відповісти
Це правильно, м'ясо не жалко, його ще самки народжают, самій на ху....лостан завезли достатньо. Зараз даже кадирівці не конкурентні
показати весь коментар
29.04.2026 11:30 Відповісти
Іпануть по трибуні! Пукани будуть горіти довго, смороду буде на весь світ
показати весь коментар
29.04.2026 11:34 Відповісти
Білібірда якась , в танку якось можна сховатись і путлєра в якусь бронекапсулу засадити , а так що одне незахищене м'ясо .
показати весь коментар
29.04.2026 11:40 Відповісти
Організувати "круг пачьота" кількох десятків українських дронів над кривавою площадью (якщо заборонено бомбити), теж шороху було б достатньо. А потім кіно викласти в ютуб
показати весь коментар
29.04.2026 11:43 Відповісти
Не хвилюйтеся, парад відбудеться, ніхто по Красні площі і не планував наносити удар і гості приїдуть всілякі Сі дзіпіни, фіци, сапармурати, пашиняни, лукашенки і т. п. шушара, бо (далі ізигом оригіналу) «Чисто NEWS» от 22 мая 2014 года Зеленский говорит:
«Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед».
показати весь коментар
29.04.2026 11:45 Відповісти
З інтернету:
- И вот по красной площади широким фаршем идут рязанские десантники!
- Может широким шагом?!
- Нет!…
показати весь коментар
29.04.2026 11:59 Відповісти
Навіть під час другої світової паради були. А тут пазорніки здулись
показати весь коментар
29.04.2026 12:36 Відповісти
А кіннота Будьонного буде?
показати весь коментар
29.04.2026 16:08 Відповісти
Логічно було б долучити, як можливість швидко здристнути.. ослойоблики на ішаках теж би згодились
показати весь коментар
29.04.2026 19:26 Відповісти
Тут навіть великого дрона не потрібно..достатньо маленької пташки що весь світ бачив як 2 армія світу розбігається в різні боки
показати весь коментар
29.04.2026 19:30 Відповісти
 
 