Із 2022 року дальність ударів по Росії зросла у понад 2,5 раза, - Міноборони

У 2022 році вдалося атакувати воєнний об'єкт ворога приблизно за 630 км. Вже у 2026 році Сили оборони б'ють далекобійними засобами по об'єктах РФ на відстані близько 1 750 м.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

2022 рік

У грудні 2022 року Сили оборони атакували авіабазу Енгельс-2 в Саратовській області.

"Для удару по цьому стратегічному обʼєкту українські засоби deep strike подолали близько 650 км – рекордну відстань за підсумками першого року повномасштабного вторгнення", - зазначили у Міноборони.

Водночас тоді було уражено авіабазу "Дягілево" у Рязанській області РФ (500–600 км).

2024 рік

2 квітня вдалося уразити завод із виробництва "шахедів" у спеціальній економічній зоні "Алабуга" (1 200 км), а 9 травня - НПЗ "Газпром Нєфтєхім Салават" (1 500 км).

У Міноборони зазначили, що того року Україна розпочала перехід до системних далекобійних ударів по обʼєктах РФ.

2026 рік

У лютому 2026 року підрозділи Служби безпеки України та інших складових Сил оборони уразили Ухтинський нафтопереробний завод у Республіці Комі. Це підприємство знаходиться на відстані приблизно 1 750 км від державного кордону.

"У 2026 році Сили оборони України продовжують систематично завдавати удари як у ближньому, так і у глибокому тилу, щоб примусити агресора до миру. Зокрема, в Уфі на відстані близько 1 400 км уражено НПЗ "Башнєфть-Новойл" та "Башнєфть-Уфанєфтєхім", - зазначили у міністерстві.

Лише протягом березня було уражено 5 стратегічних заводів і 10 обʼєктів нафтопереробки Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НПЗ у Туапсе та РЛС рашистів в окупованому Криму уразили Сили оборони, - Генштаб