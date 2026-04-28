УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12199 відвідувачів онлайн
Новини Удари по РФ
701 30

Із 2022 року дальність ударів по Росії зросла у понад 2,5 раза, - Міноборони

Розвиток далекобійних ударів ЗСУ по Росії: подробиці від Міноборони

У 2022 році вдалося атакувати воєнний об'єкт ворога приблизно за 630 км. Вже у 2026 році Сили оборони б'ють далекобійними засобами по об'єктах РФ на відстані близько 1 750 м.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

2022 рік

У грудні 2022 року Сили оборони атакували авіабазу Енгельс-2 в Саратовській області. 

"Для удару по цьому стратегічному обʼєкту українські засоби deep strike подолали близько 650 км – рекордну відстань за підсумками першого року повномасштабного вторгнення", - зазначили у Міноборони.

Водночас тоді було уражено авіабазу "Дягілево" у Рязанській області РФ (500–600 км).

2024 рік

2 квітня вдалося уразити завод із виробництва "шахедів" у спеціальній економічній зоні "Алабуга" (1 200 км), а 9 травня - НПЗ "Газпром Нєфтєхім Салават" (1 500 км).

У Міноборони зазначили, що того року Україна розпочала перехід до системних далекобійних ударів по обʼєктах РФ.

2026 рік

У лютому 2026 року підрозділи Служби безпеки України та інших складових Сил оборони уразили Ухтинський нафтопереробний завод у Республіці Комі. Це підприємство знаходиться на відстані приблизно 1 750 км від державного кордону.

"У 2026 році Сили оборони України продовжують систематично завдавати удари як у ближньому, так і у глибокому тилу, щоб примусити агресора до миру. Зокрема, в Уфі на відстані близько 1 400 км уражено НПЗ "Башнєфть-Новойл" та "Башнєфть-Уфанєфтєхім", - зазначили у міністерстві.

Лише протягом березня було уражено 5 стратегічних заводів і 10 обʼєктів нафтопереробки Росії.

Автор: 

Міноборони (7808) Удари по РФ (906)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де ураження "фламінгами"? В кишені у штілєрмана? Про балістику ще там розповідає... А КБ "Південь" в дупі. Треш.
показати весь коментар
28.04.2026 12:04 Відповісти
Де ділася сволота на призвісько "Фридрих Кан"? Це ти, штілєрман?
показати весь коментар
28.04.2026 14:08 Відповісти
та хто пуляв туди до дозволу сша взагалі?
так , прикордоння курщини і білгородщини щось чуло і можливо бачило і не більше.
показати весь коментар
28.04.2026 12:04 Відповісти
Не було ніякої заборони на використання власних ракет по території рашки,які були закатані в асфальт.
показати весь коментар
28.04.2026 12:11 Відповісти
так ракети змили в унітаз.
показати весь коментар
28.04.2026 12:13 Відповісти
ну зросла, і що далі? якщо з кожним днем територія України зменшується, до сріки те зростання.
показати весь коментар
28.04.2026 12:11 Відповісти
надої молока
показати весь коментар
28.04.2026 12:13 Відповісти
Дрони летять, далекобійні засоби застосовуються, а москва й досі недосяжна і не ушкоджена.
показати весь коментар
28.04.2026 12:25 Відповісти
Это конечно очень мило, но надо увеличивать не только дальность но и мощь ударов и увеличивать в десятки раз .Пора обнулять ватную бензоколонку.
показати весь коментар
28.04.2026 12:34 Відповісти
 
 