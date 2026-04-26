Дрони атакували Ярославський НПЗ, - ЗМІ
У ніч на 26 квітня дрони завдали удару по Ярославському нафтопереробному заводу на території Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Exilenova+.
Перші деталі
Місцеві мешканці повідомляють, що в районі пролунало понад 15 сильних вибухів, через які в житлових будинках тремтіли вікна.
За їхніми словами, удар припав на Ярославський нафтопереробний завод, де після атаки спалахнула масштабна пожежа.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що 28 березня було атаковано великий НПЗ у Ярославлі: на заводі спалахнули пожежі.
- Згодом Генштаб інформацію підтвердив.
Ми з України!!
(Інтерпретація вислову капітана Титаренка...)
До речі - "Люті" можна буде і для цього, потім, використовувать... Оператори дронів, після війни, без роботи не залишаться - можна буде, на місцях, обладнать такі собі "МТС-ХХІ ст", і надавать послуги моніторингу та обробки площ хімікатами, фермерам, лісникам, єгерям, пожежникам, пошуковикам...
Ярославський моторний завод (ПАТ «Автодизель») - одне з найбільших російських підприємств, що спеціалізується на розробці та виробництві дизельних двигунів багатоцільового призначення, зчеплень і коробок передач.
Мотори ЯМЗ встановлюються на понад 400 моделей техніки, включаючи вантажівки (МАЗ, Урал, ГАЗ, БелАЗ), автобуси (ПАЗ, ЛіАЗ), трактори («Кіровець»), дорожньо-будівельну техніку та дизель-генераторні установки.
Завод постачає двигуни для російської військової техніки, зокрема для комплексів «Тополь-М».