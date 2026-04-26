Дроны атаковали Ярославский НПЗ, - СМИ

В ночь на 26 апреля дроны нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу на территории России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Exilenova+.

Первые подробности 

Местные жители сообщают, что в районе прозвучало более 15 сильных взрывов, из-за которых в жилых домах дрожали окна.

По их словам, удар пришелся на Ярославский нефтеперерабатывающий завод, где после атаки вспыхнул масштабный пожар.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что 28 марта был атакован крупный НПЗ в Ярославле: на заводе вспыхнули пожары.
  • Впоследствии Генштаб подтвердил эту информацию.

Доброго ранку!!
Ми з України!!
показать весь комментарий
26.04.2026 08:46 Ответить
За Дніпро!! Слава Україні!
показать весь комментарий
26.04.2026 08:48 Ответить
За Чернігів!
показать весь комментарий
26.04.2026 09:17 Ответить
Героям слава !!!
показать весь комментарий
26.04.2026 13:49 Ответить
Да здравстуєт діряве узкоє ППо !!!
показать весь комментарий
26.04.2026 08:57 Ответить
ППЖопа.
показать весь комментарий
26.04.2026 09:22 Ответить
"Воплями кацапов УДОВЛЕТВОРЁН! А после войны можно и поля опрыскивать...".
(Інтерпретація вислову капітана Титаренка...)
До речі - "Люті" можна буде і для цього, потім, використовувать... Оператори дронів, після війни, без роботи не залишаться - можна буде, на місцях, обладнать такі собі "МТС-ХХІ ст", і надавать послуги моніторингу та обробки площ хімікатами, фермерам, лісникам, єгерям, пожежникам, пошуковикам...
показать весь комментарий
26.04.2026 09:00 Ответить
Не "****!", а "ласкаво просимо!". Темні кацапи, не знають людських привітань.
показать весь комментарий
26.04.2026 09:05 Ответить
Туапсе вже затушили, тому чекают.
показать весь комментарий
26.04.2026 09:10 Ответить
Ідіоти тому що. Або "папрасілі".
показать весь комментарий
26.04.2026 09:13 Ответить
Потушили, чи догоріло?
показать весь комментарий
26.04.2026 11:17 Ответить
А дотравити туапсятину в планах немає?
показать весь комментарий
26.04.2026 09:12 Ответить
Щось не чутно радісних криків кацапов..... двіжуха, є#анутий нелюдь х7йло казав що кацапи таке ******* а кацапи не радіють.... мабудь "інагєнти"....
показать весь комментарий
26.04.2026 09:19 Ответить
Московіти без вогню, це вигрібна яма!!
Кари московітам, страшної кари!!
Армія! Мова! Віра! Смерть окупантам та їх прихвостням ригоАНАЛЬНИМ з помічниками ВРУ!!
показать весь комментарий
26.04.2026 10:26 Ответить
Данунаки прилетели!
показать весь комментарий
26.04.2026 12:28 Ответить
Дрони повинні завдали удару і по Ярославському моторному заводу.

Ярославський моторний завод (ПАТ «Автодизель») - одне з найбільших російських підприємств, що спеціалізується на розробці та виробництві дизельних двигунів багатоцільового призначення, зчеплень і коробок передач.
Мотори ЯМЗ встановлюються на понад 400 моделей техніки, включаючи вантажівки (МАЗ, Урал, ГАЗ, БелАЗ), автобуси (ПАЗ, ЛіАЗ), трактори («Кіровець»), дорожньо-будівельну техніку та дизель-генераторні установки.
Завод постачає двигуни для російської військової техніки, зокрема для комплексів «Тополь-М».
показать весь комментарий
26.04.2026 18:56 Ответить
 
 