С 2022 года дальность ударов по России выросла более чем в 2,5 раза, - Минобороны

В 2022 году удалось нанести удар по военному объекту противника на расстоянии примерно 630 км. Уже в 2026 году Силы обороны наносят удары дальнобойными средствами по объектам РФ на расстоянии около 1 750 км.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

2022 год

В декабре 2022 года Силы обороны атаковали авиабазу Энгельс-2 в Саратовской области.

"Для нанесения удара по этому стратегическому объекту украинские средства deep strike преодолели около 650 км - рекордное расстояние по итогам первого года полномасштабного вторжения", — отметили в Минобороны.

В то же время тогда была поражена авиабаза "Дягилево" в Рязанской области РФ (500–600 км).

2024 год

2 апреля удалось поразить завод по производству "шахедов" в специальной экономической зоне "Алабуга" (1 200 км), а 9 мая - НПЗ "Газпром Нефтехим Салават" (1 500 км).

В Минобороны отметили, что в том году Украина начала переход к системным дальнобойным ударам по объектам РФ.

2026 год

В феврале 2026 года подразделения Службы безопасности Украины и других компонентов Сил обороны нанесли удар по Ухтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Республике Коми. Это предприятие находится на расстоянии примерно 1 750 км от государственной границы.

"В 2026 году Силы обороны Украины продолжают систематически наносить удары как в ближнем, так и в глубоком тылу, чтобы заставить агрессора пойти на мир. В частности, в Уфе на расстоянии около 1 400 км поражены НПЗ "Башнефть-Новойл" и "Башнефть-Уфанефтехим", - отметили в министерстве.

Только в течение марта было поражено 5 стратегических заводов и 10 объектов нефтепереработки России.

