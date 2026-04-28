С 2022 года дальность ударов по России выросла более чем в 2,5 раза, - Минобороны
В 2022 году удалось нанести удар по военному объекту противника на расстоянии примерно 630 км. Уже в 2026 году Силы обороны наносят удары дальнобойными средствами по объектам РФ на расстоянии около 1 750 км.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
2022 год
В декабре 2022 года Силы обороны атаковали авиабазу Энгельс-2 в Саратовской области.
"Для нанесения удара по этому стратегическому объекту украинские средства deep strike преодолели около 650 км - рекордное расстояние по итогам первого года полномасштабного вторжения", — отметили в Минобороны.
В то же время тогда была поражена авиабаза "Дягилево" в Рязанской области РФ (500–600 км).
2024 год
2 апреля удалось поразить завод по производству "шахедов" в специальной экономической зоне "Алабуга" (1 200 км), а 9 мая - НПЗ "Газпром Нефтехим Салават" (1 500 км).
В Минобороны отметили, что в том году Украина начала переход к системным дальнобойным ударам по объектам РФ.
2026 год
В феврале 2026 года подразделения Службы безопасности Украины и других компонентов Сил обороны нанесли удар по Ухтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Республике Коми. Это предприятие находится на расстоянии примерно 1 750 км от государственной границы.
"В 2026 году Силы обороны Украины продолжают систематически наносить удары как в ближнем, так и в глубоком тылу, чтобы заставить агрессора пойти на мир. В частности, в Уфе на расстоянии около 1 400 км поражены НПЗ "Башнефть-Новойл" и "Башнефть-Уфанефтехим", - отметили в министерстве.
Только в течение марта было поражено 5 стратегических заводов и 10 объектов нефтепереработки России.
так , прикордоння курщини і білгородщини щось чуло і можливо бачило і не більше.