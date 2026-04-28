РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9149 посетителей онлайн
Новости Удары по рф
685 30

С 2022 года дальность ударов по России выросла более чем в 2,5 раза, - Минобороны

Развитие дальнобойных ударов ВСУ по России: подробности от Минобороны

В 2022 году удалось нанести удар по военному объекту противника на расстоянии примерно 630 км. Уже в 2026 году Силы обороны наносят удары дальнобойными средствами по объектам РФ на расстоянии около 1 750 км.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

2022 год

В декабре 2022 года Силы обороны атаковали авиабазу Энгельс-2 в Саратовской области. 

"Для нанесения удара по этому стратегическому объекту украинские средства deep strike преодолели около 650 км - рекордное расстояние по итогам первого года полномасштабного вторжения", — отметили в Минобороны.

В то же время тогда была поражена авиабаза "Дягилево" в Рязанской области РФ (500–600 км).

2024 год

2 апреля удалось поразить завод по производству "шахедов" в специальной экономической зоне "Алабуга" (1 200 км), а 9 мая - НПЗ "Газпром Нефтехим Салават" (1 500 км).

В Минобороны отметили, что в том году Украина начала переход к системным дальнобойным ударам по объектам РФ.

2026 год

В феврале 2026 года подразделения Службы безопасности Украины и других компонентов Сил обороны нанесли удар по Ухтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Республике Коми. Это предприятие находится на расстоянии примерно 1 750 км от государственной границы.

"В 2026 году Силы обороны Украины продолжают систематически наносить удары как в ближнем, так и в глубоком тылу, чтобы заставить агрессора пойти на мир. В частности, в Уфе на расстоянии около 1 400 км поражены НПЗ "Башнефть-Новойл" и "Башнефть-Уфанефтехим", - отметили в министерстве.

Только в течение марта было поражено 5 стратегических заводов и 10 объектов нефтепереработки России.

Автор: 

Минобороны (9597) Удары по РФ (899)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де ураження "фламінгами"? В кишені у штілєрмана? Про балістику ще там розповідає... А КБ "Південь" в дупі. Треш.
показать весь комментарий
28.04.2026 12:04 Ответить
Де ділася сволота на призвісько "Фридрих Кан"? Це ти, штілєрман?
показать весь комментарий
28.04.2026 14:08 Ответить
та хто пуляв туди до дозволу сша взагалі?
так , прикордоння курщини і білгородщини щось чуло і можливо бачило і не більше.
показать весь комментарий
28.04.2026 12:04 Ответить
Не було ніякої заборони на використання власних ракет по території рашки,які були закатані в асфальт.
показать весь комментарий
28.04.2026 12:11 Ответить
так ракети змили в унітаз.
показать весь комментарий
28.04.2026 12:13 Ответить
ну зросла, і що далі? якщо з кожним днем територія України зменшується, до сріки те зростання.
показать весь комментарий
28.04.2026 12:11 Ответить
надої молока
показать весь комментарий
28.04.2026 12:13 Ответить
Дрони летять, далекобійні засоби застосовуються, а москва й досі недосяжна і не ушкоджена.
показать весь комментарий
28.04.2026 12:25 Ответить
Это конечно очень мило, но надо увеличивать не только дальность но и мощь ударов и увеличивать в десятки раз .Пора обнулять ватную бензоколонку.
показать весь комментарий
28.04.2026 12:34 Ответить
 
 