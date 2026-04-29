Парад в Москве без техники впервые за почти 20 лет: в России заговорили об угрозе дронов

В России парад 9 мая на Красной площади в Москве в этом году пройдет без участия военной техники - впервые с 2007 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны России.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что изменится в параде

По официальной информации, в параде примут участие только пешие колонны. В частности, на Красную площадь выйдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех родов войск и отдельных родов войск Вооруженных сил РФ.

В Минобороны РФ отметили, что воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов также примут участие в мероприятии.

В то же время колонна военной техники в 2026 году участвовать не будет. Это решение объяснили "текущей оперативной обстановкой".

Причины решения

Российская сторона прямо не детализирует причины, однако признает, что ограничения могут быть связаны с рисками атак беспилотников. На этом фоне отказ от техники выглядит как попытка минимизировать потенциальные потери или инциденты во время мероприятия.

Что покажут вместо техники

Во время трансляции парада планируют продемонстрировать работу военнослужащих различных родов войск, выполняющих задачи в зоне боевых действий, а также тех, кто несет боевое дежурство.

Речь идет о подразделениях ракетных войск стратегического назначения, воздушно-космических сил и военно-морского флота.

Авиационная часть

Отдельно запланирована авиационная часть парада – над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных групп.

Завершить мероприятие должны штурмовики Су-25, которые, по замыслу организаторов, раскрасят небо в цвета российского флага.

Таким образом, парад 2026 года в Москве пройдет в значительно сокращенном формате без традиционной демонстрации военной техники.

