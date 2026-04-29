Парад в Москве без техники впервые за почти 20 лет: в России заговорили об угрозе дронов

РФ меняет формат 9 мая – бронетехника не выйдет на Красную площадь

В России парад 9 мая на Красной площади в Москве в этом году пройдет без участия военной техники - впервые с 2007 года.

Что изменится в параде

По официальной информации, в параде примут участие только пешие колонны. В частности, на Красную площадь выйдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех родов войск и отдельных родов войск Вооруженных сил РФ.

В Минобороны РФ отметили, что воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов также примут участие в мероприятии.

В то же время колонна военной техники в 2026 году участвовать не будет. Это решение объяснили "текущей оперативной обстановкой".

Причины решения

Российская сторона прямо не детализирует причины, однако признает, что ограничения могут быть связаны с рисками атак беспилотников. На этом фоне отказ от техники выглядит как попытка минимизировать потенциальные потери или инциденты во время мероприятия.

Что покажут вместо техники

Во время трансляции парада планируют продемонстрировать работу военнослужащих различных родов войск, выполняющих задачи в зоне боевых действий, а также тех, кто несет боевое дежурство.

Речь идет о подразделениях ракетных войск стратегического назначения, воздушно-космических сил и военно-морского флота.

Авиационная часть

Отдельно запланирована авиационная часть парада – над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных групп.

Завершить мероприятие должны штурмовики Су-25, которые, по замыслу организаторов, раскрасят небо в цвета российского флага.

Таким образом, парад 2026 года в Москве пройдет в значительно сокращенном формате без традиционной демонстрации военной техники.

Топ комментарии
+15
По м'ясу теж іПануть не мішало б...
29.04.2026 10:55 Ответить
29.04.2026 10:55 Ответить
+9
От-от... Там же не тільки курсанти підуть - а й слухачі військових академій! Було-б, непогано показать Росії рівень її армії... Достатньо одного БПЛА - багато не треба...Паніка буде, все одно... А більшого і не потрібно...
29.04.2026 11:08 Ответить
29.04.2026 11:08 Ответить
+6
Отже буде тільки м'ясо...
29.04.2026 10:54 Ответить
29.04.2026 10:54 Ответить
показать весь комментарий
Техніка вже всьо, навіть Т-34 зняли з постаментів.
29.04.2026 12:31 Ответить
29.04.2026 12:31 Ответить
29.04.2026 10:55 Ответить
29.04.2026 11:08 Ответить
ЄсвьЄо ідьЙОт пА плану, мля...
29.04.2026 10:56 Ответить
29.04.2026 10:56 Ответить
пуйло опять перемирие предложит.
29.04.2026 10:58 Ответить
29.04.2026 10:58 Ответить
В салют будєт?
29.04.2026 10:58 Ответить
29.04.2026 10:58 Ответить
Прилетить дрон - людей не жалко - за техніку переживають - їбанати!
29.04.2026 10:59 Ответить
29.04.2026 10:59 Ответить
Для Зєльонського моква ето святоє,ніззя.
29.04.2026 10:59 Ответить
29.04.2026 10:59 Ответить
29.04.2026 10:59 Ответить
29.04.2026 10:59 Ответить
От би в якогось з тих Су-25 відмовив двигун чи мізки у пілота і він вмазався б у трибуну мавзолею чи де там ті чорти сидять під час цих пабєдобєсій.
29.04.2026 11:02 Ответить
29.04.2026 11:02 Ответить
Абрамович не дозволя .
29.04.2026 11:03 Ответить
29.04.2026 11:03 Ответить
Макети "най передових досягнень у Світі" теж бережуть?
29.04.2026 11:17 Ответить
29.04.2026 11:17 Ответить
Він може відбутися і без кацапів. Пройдуть китайські колоністи з Сибіру та остарбайтери з Уганди та Мозамбіку
29.04.2026 11:19 Ответить
29.04.2026 11:19 Ответить
Стоп, удари по мАцквє для нас, унтєрмєньшєй - табу, нє?
Ето... какой-то позор.
П.С. техніку під українські дрони - шкода, а ваньок - та нє вопрос.
29.04.2026 11:19 Ответить
29.04.2026 11:19 Ответить
А що трапилося? Техніка закінчилася?
29.04.2026 11:25 Ответить
29.04.2026 11:25 Ответить
Це правильно, м'ясо не жалко, його ще самки народжают, самій на ху....лостан завезли достатньо. Зараз даже кадирівці не конкурентні
29.04.2026 11:30 Ответить
29.04.2026 11:30 Ответить
Іпануть по трибуні! Пукани будуть горіти довго, смороду буде на весь світ
29.04.2026 11:34 Ответить
29.04.2026 11:34 Ответить
Білібірда якась , в танку якось можна сховатись і путлєра в якусь бронекапсулу засадити , а так що одне незахищене м'ясо .
29.04.2026 11:40 Ответить
29.04.2026 11:40 Ответить
Організувати "круг пачьота" кількох десятків українських дронів над кривавою площадью (якщо заборонено бомбити), теж шороху було б достатньо. А потім кіно викласти в ютуб
29.04.2026 11:43 Ответить
29.04.2026 11:43 Ответить
Не хвилюйтеся, парад відбудеться, ніхто по Красні площі і не планував наносити удар і гості приїдуть всілякі Сі дзіпіни, фіци, сапармурати, пашиняни, лукашенки і т. п. шушара, бо (далі ізигом оригіналу) «Чисто NEWS» от 22 мая 2014 года Зеленский говорит:
«Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед».
29.04.2026 11:45 Ответить
29.04.2026 11:45 Ответить
З інтернету:
- И вот по красной площади широким фаршем идут рязанские десантники!
- Может широким шагом?!
- Нет!…
29.04.2026 11:59 Ответить
29.04.2026 11:59 Ответить
Навіть під час другої світової паради були. А тут пазорніки здулись
29.04.2026 12:36 Ответить
29.04.2026 12:36 Ответить
А кіннота Будьонного буде?
29.04.2026 16:08 Ответить
29.04.2026 16:08 Ответить
Логічно було б долучити, як можливість швидко здристнути.. ослойоблики на ішаках теж би згодились
29.04.2026 19:26 Ответить
29.04.2026 19:26 Ответить
Тут навіть великого дрона не потрібно..достатньо маленької пташки що весь світ бачив як 2 армія світу розбігається в різні боки
29.04.2026 19:30 Ответить
29.04.2026 19:30 Ответить
 
 