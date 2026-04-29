Новини 9 травня у Росії
1 908 24

У Кремлі заявили про нібито загрозу теракту з боку Києва під час параду 9 травня

Парад у Москві 9 травня пройде без техніки через страх терактів

Російська влада вирішила максимально скоротити програму святкування "дня перемоги" у Москві. Цього року традиційний парад на Красній площі планують провести без залучення військової техніки, пояснюючи це нібито "загрозою терактів" з боку України.

Про це заявив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

За словами представника Кремля, заходи безпеки будуть посилені до "екстремального рівня", оскільки в Москві ввижається небезпека з боку так званого "київського режиму".

Варто зауважити, що це не перший випадок, коли країна-агресор обмежує масштабність своїх мілітаристських шоу. Минулого року паради також скасували у багатьох регіонах РФ та на окупованих територіях України, посилаючись на "міркування безпеки".

Водночас військові експерти зазначають, що справжньою причиною відсутності техніки на параді може бути не лише страх перед українськими дронами, а й банальний дефіцит справних танків та БМП, які масово знищуються Силами оборони України на фронті.

Автор: 

москва (1287) Пєсков Дмитро (1846) росія (69745) війна в Україні (8189)
+9
а панцирі ?
а панцирі на валдає...

.
показати весь коментар
29.04.2026 16:11 Відповісти
+9
Почему жители Туапсе не выходят с плакатами Нет войне? Путин, останови войну! ?
Их все устраивает?
показати весь коментар
29.04.2026 16:12 Відповісти
+9
Нєбоісь діма,нєбоісь - парад відбудеться, ніхто по Красні площі і не планував наносити удар і гості приїдуть всілякі Сі дзіпіни, фіци, сапармурати, пашиняни, лукашенки і т. п. шушара, бо (далі ізигом оригіналу) «Чисто NEWS» от 22 мая 2014 года Зеленский говорит:
«Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед».
показати весь коментар
29.04.2026 16:13 Відповісти
а панцирі ?
а панцирі на валдає...

.
показати весь коментар
29.04.2026 16:11 Відповісти
Почему жители Туапсе не выходят с плакатами Нет войне? Путин, останови войну! ?
Их все устраивает?
показати весь коментар
29.04.2026 16:12 Відповісти
Тому що вони живуть в країні де публічна не лояльності до влади рівносильна самогубству. Люди конформісти в 99 випадках із 100.
показати весь коментар
29.04.2026 16:50 Відповісти
Угу - аби змінити місце проживання з просмаленого Туапсе на сонячний Магадан ...?
показати весь коментар
29.04.2026 16:57 Відповісти
Нєбоісь діма,нєбоісь - парад відбудеться, ніхто по Красні площі і не планував наносити удар і гості приїдуть всілякі Сі дзіпіни, фіци, сапармурати, пашиняни, лукашенки і т. п. шушара, бо (далі ізигом оригіналу) «Чисто NEWS» от 22 мая 2014 года Зеленский говорит:
«Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед».
показати весь коментар
29.04.2026 16:13 Відповісти
Не треба їх заспокоювати. Хай сцуться.
показати весь коментар
29.04.2026 16:16 Відповісти
конєшно бахнєм. И нє раз.
показати весь коментар
29.04.2026 16:17 Відповісти
Хто всрався? Невістка.
Україна винна,у всьому.Не ця обісрана паРаша з її ...бонутим керівництвом на чолі з Ху...лом.Бумеранг завжди повертається!
показати весь коментар
29.04.2026 16:18 Відповісти
Буде переміріє дєвята-дєсята мая ось побачите, це ж було ж вже. А бить треба було в тому році, коли там був дружаня ***** Сунь дзунь Пинь. Одним махов двох підорів могли обнулить. Але зараз мені напишуть, що тоді б на нас щей китай би напав
показати весь коментар
29.04.2026 16:20 Відповісти
Тут навіть Ізраїль зассав би вдарити..навіть якби це була база хамасу
показати весь коментар
29.04.2026 19:34 Відповісти
Чого б це Києву бути таким ворожим до москви?
показати весь коментар
29.04.2026 16:23 Відповісти
Агов, кацапи, а Сралін теж скаржився шодо можливого бомбардування німцями під час параду чи може теж саме робив Адік?
показати весь коментар
29.04.2026 16:25 Відповісти
А чому 9 травня, що за свято, невже війну бажають закінчити, а ми проти. Маєте що маєте
показати весь коментар
29.04.2026 16:26 Відповісти
Пабьедабесіє.
показати весь коментар
29.04.2026 16:34 Відповісти
Невже ***** сахарок на красню площадьпідвіз?
показати весь коментар
29.04.2026 16:27 Відповісти
Моськовський режим обпісявся? Так пісюн? А де нахвалена парашинська ППО?
показати весь коментар
29.04.2026 16:35 Відповісти
З якої то пори знищення законних військових цілей ворога стало терористичним актом?
показати весь коментар
29.04.2026 16:49 Відповісти
Той випадок, коли хочеться повірити.
показати весь коментар
29.04.2026 16:51 Відповісти
Невже наші нічого не запустять?
показати весь коментар
29.04.2026 16:51 Відповісти
Знов пуцін "шептуна" пустив
показати весь коментар
29.04.2026 17:08 Відповісти
Ніякого теракту, це має називатися - знищення вбивць і терористів.
показати весь коментар
29.04.2026 17:13 Відповісти
Знов хахли їм у штани насрали
показати весь коментар
29.04.2026 18:24 Відповісти
29.04.2026 18:47 Відповісти
А чому теракт? Це просто законне знищення ворожої живої сили та техніки.
показати весь коментар
29.04.2026 19:30 Відповісти
 
 