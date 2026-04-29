У Кремлі заявили про нібито загрозу теракту з боку Києва під час параду 9 травня

Російська влада вирішила максимально скоротити програму святкування "дня перемоги" у Москві. Цього року традиційний парад на Красній площі планують провести без залучення військової техніки, пояснюючи це нібито "загрозою терактів" з боку України.

Про це заявив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

За словами представника Кремля, заходи безпеки будуть посилені до "екстремального рівня", оскільки в Москві ввижається небезпека з боку так званого "київського режиму".

Варто зауважити, що це не перший випадок, коли країна-агресор обмежує масштабність своїх мілітаристських шоу. Минулого року паради також скасували у багатьох регіонах РФ та на окупованих територіях України, посилаючись на "міркування безпеки".

Водночас військові експерти зазначають, що справжньою причиною відсутності техніки на параді може бути не лише страх перед українськими дронами, а й банальний дефіцит справних танків та БМП, які масово знищуються Силами оборони України на фронті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий рівень цензури в Росії: під обмеження потрапили спортивні фанати і Пушкін