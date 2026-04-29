Российские власти решили максимально сократить программу празднования "Дня Победы" в Москве. В этом году традиционный парад на Красной площади планируется провести без участия военной техники, объясняя это якобы "угрозой террористических актов" со стороны Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам представителя Кремля, меры безопасности будут усилены до "экстремального уровня", поскольку в Москве видна опасность со стороны так называемого "киевского режима".

Стоит отметить, что это не первый случай, когда страна-агрессор ограничивает масштабность своих милитаристских шоу. В прошлом году парады также отменили во многих регионах РФ и на оккупированных территориях Украины, ссылаясь на "соображения безопасности".

В то же время военные эксперты отмечают, что настоящей причиной отсутствия техники на параде может быть не только страх перед украинскими дронами, но и банальный дефицит исправных танков и БМП, которые массово уничтожаются Силами обороны Украины на фронте.

