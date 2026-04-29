Новости 9 мая в России
1 891 24

В Кремле заявили о якобы угрозе теракта со стороны Киева во время парада 9 мая

Парад в Москве 9 мая пройдет без техники из-за страха терактов

Российские власти решили максимально сократить программу празднования "Дня Победы" в Москве. В этом году традиционный парад на Красной площади планируется провести без участия военной техники, объясняя это якобы "угрозой террористических актов" со стороны Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

По словам представителя Кремля, меры безопасности будут усилены до "экстремального уровня", поскольку в Москве видна опасность со стороны так называемого "киевского режима".

Стоит отметить, что это не первый случай, когда страна-агрессор ограничивает масштабность своих милитаристских шоу. В прошлом году парады также отменили во многих регионах РФ и на оккупированных территориях Украины, ссылаясь на "соображения безопасности".

В то же время военные эксперты отмечают, что настоящей причиной отсутствия техники на параде может быть не только страх перед украинскими дронами, но и банальный дефицит исправных танков и БМП, которые массово уничтожаются Силами обороны Украины на фронте.

москва Песков Дмитрий россия война в Украине
Топ комментарии
а панцирі ?
а панцирі на валдає...

.
показать весь комментарий
29.04.2026 16:11 Ответить
Почему жители Туапсе не выходят с плакатами Нет войне? Путин, останови войну! ?
Их все устраивает?
показать весь комментарий
29.04.2026 16:12 Ответить
Тому що вони живуть в країні де публічна не лояльності до влади рівносильна самогубству. Люди конформісти в 99 випадках із 100.
показать весь комментарий
29.04.2026 16:50 Ответить
Угу - аби змінити місце проживання з просмаленого Туапсе на сонячний Магадан ...?
показать весь комментарий
29.04.2026 16:57 Ответить
Нєбоісь діма,нєбоісь - парад відбудеться, ніхто по Красні площі і не планував наносити удар і гості приїдуть всілякі Сі дзіпіни, фіци, сапармурати, пашиняни, лукашенки і т. п. шушара, бо (далі ізигом оригіналу) «Чисто NEWS» от 22 мая 2014 года Зеленский говорит:
«Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед».
показать весь комментарий
29.04.2026 16:13 Ответить
Не треба їх заспокоювати. Хай сцуться.
показать весь комментарий
29.04.2026 16:16 Ответить
конєшно бахнєм. И нє раз.
показать весь комментарий
29.04.2026 16:17 Ответить
Хто всрався? Невістка.
Україна винна,у всьому.Не ця обісрана паРаша з її ...бонутим керівництвом на чолі з Ху...лом.Бумеранг завжди повертається!
показать весь комментарий
29.04.2026 16:18 Ответить
Буде переміріє дєвята-дєсята мая ось побачите, це ж було ж вже. А бить треба було в тому році, коли там був дружаня ***** Сунь дзунь Пинь. Одним махов двох підорів могли обнулить. Але зараз мені напишуть, що тоді б на нас щей китай би напав
показать весь комментарий
29.04.2026 16:20 Ответить
Тут навіть Ізраїль зассав би вдарити..навіть якби це була база хамасу
показать весь комментарий
29.04.2026 19:34 Ответить
Чого б це Києву бути таким ворожим до москви?
показать весь комментарий
29.04.2026 16:23 Ответить
Агов, кацапи, а Сралін теж скаржився шодо можливого бомбардування німцями під час параду чи може теж саме робив Адік?
показать весь комментарий
29.04.2026 16:25 Ответить
А чому 9 травня, що за свято, невже війну бажають закінчити, а ми проти. Маєте що маєте
показать весь комментарий
29.04.2026 16:26 Ответить
Пабьедабесіє.
показать весь комментарий
29.04.2026 16:34 Ответить
Невже ***** сахарок на красню площадьпідвіз?
показать весь комментарий
29.04.2026 16:27 Ответить
Моськовський режим обпісявся? Так пісюн? А де нахвалена парашинська ППО?
показать весь комментарий
29.04.2026 16:35 Ответить
З якої то пори знищення законних військових цілей ворога стало терористичним актом?
показать весь комментарий
29.04.2026 16:49 Ответить
Той випадок, коли хочеться повірити.
показать весь комментарий
29.04.2026 16:51 Ответить
Невже наші нічого не запустять?
показать весь комментарий
29.04.2026 16:51 Ответить
Знов пуцін "шептуна" пустив
показать весь комментарий
29.04.2026 17:08 Ответить
Ніякого теракту, це має називатися - знищення вбивць і терористів.
показать весь комментарий
29.04.2026 17:13 Ответить
Знов хахли їм у штани насрали
показать весь комментарий
29.04.2026 18:24 Ответить
29.04.2026 18:47 Ответить
А чому теракт? Це просто законне знищення ворожої живої сили та техніки.
показать весь комментарий
29.04.2026 19:30 Ответить
 
 