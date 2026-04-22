Довіра між Україною та Словаччиною значно підірвана через припинення роботи "Дружби", - Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив занепокоєння, що нафтопровід "Дружба" може знову припинити роботу незабаром після затвердження ЄС 90-мільярдної позики для України, а довіра до Києва нібито вже підірвана.

Відеозапис із його коментарем з'явився на сторінці політика у Facebook.

Заява Фіцо

Фіцо наголосив, що уряд Словаччини, як і Угорщина та Чехія, не підтримав участь у цій позиці, хоча вона була офіційно схвалена в ЄС. За його словами, технічні служби перевіряють нафтопровід під тиском та готують його до роботи.

Водночас прем’єр Словаччини висловив сумнів у здатності України виконати обіцянки щодо стабільності роботи "Дружби".

"Я не буду зараз припускати, що станеться, чи так буде, чи ні. Довіра між Словаччиною та Україною дуже порушена, підірвана, що стосується здатності виконувати обіцянки, які хтось дає", - додав він.

За словами Фіцо, за цих умов він не здивувався б, якби відбулося розблокування 90-мільярдної позики, а потім через якийсь короткий час знову відбулося б припинення транзиту.

Фіцо наголосив, що для регіону Словаччини постачання через "Дружбу" надзвичайно важливе, оскільки це сприяє стабілізації ринку та цін.

Вранці 22 квітня на українській ділянці нафтопроводу "Дружба" почали підвищувати тиск і заповнювати систему нафтою, повідомили у Словаччині.

