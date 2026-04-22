Довіра між Україною та Словаччиною значно підірвана через припинення роботи "Дружби", - Фіцо
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив занепокоєння, що нафтопровід "Дружба" може знову припинити роботу незабаром після затвердження ЄС 90-мільярдної позики для України, а довіра до Києва нібито вже підірвана.
Відеозапис із його коментарем з’явився на сторінці політика у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Заява Фіцо
Фіцо наголосив, що уряд Словаччини, як і Угорщина та Чехія, не підтримав участь у цій позиці, хоча вона була офіційно схвалена в ЄС. За його словами, технічні служби перевіряють нафтопровід під тиском та готують його до роботи.
Водночас прем’єр Словаччини висловив сумнів у здатності України виконати обіцянки щодо стабільності роботи "Дружби".
"Я не буду зараз припускати, що станеться, чи так буде, чи ні. Довіра між Словаччиною та Україною дуже порушена, підірвана, що стосується здатності виконувати обіцянки, які хтось дає", - додав він.
За словами Фіцо, за цих умов він не здивувався б, якби відбулося розблокування 90-мільярдної позики, а потім через якийсь короткий час знову відбулося б припинення транзиту.
Фіцо наголосив, що для регіону Словаччини постачання через "Дружбу" надзвичайно важливе, оскільки це сприяє стабілізації ринку та цін.
Вранці 22 квітня на українській ділянці нафтопроводу "Дружба" почали підвищувати тиск і заповнювати систему нафтою, повідомили у Словаччині.
Що відбувається з "Дружбою"?
- 7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.
- За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".
- 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.
- Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".
11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
- Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що "Дружбу" відновлять уже до кінця квітня, "не повністю, але достатньо для функціонування".
А чому він не звинувачуе рашку в припиненні роботи "Дружби"?
активніше прислуговуй русофашисту ху@лу , який тобі за це платить ,
мерзотнику 🤬
Але ж довіру підірвала Україна
https://forbes.ua/news/ukraina-proponuvala-slovachchini-kompensatsiyu-za-pripinennya-postavok-rosiyskogo-gazu-zelenskiy-24122024-25824 €500 млн для Фіцо. Зеленський відповів на заяву премʼєра Словаччини щодо транзиту газу - Forbes.ua