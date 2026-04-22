Довіра між Україною та Словаччиною значно підірвана через припинення роботи "Дружби", - Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив занепокоєння, що нафтопровід "Дружба" може знову припинити роботу незабаром після затвердження ЄС 90-мільярдної позики для України, а довіра до Києва нібито вже підірвана.

Відеозапис із його коментарем з'явився на сторінці політика у Facebook.

Заява Фіцо

Фіцо наголосив, що уряд Словаччини, як і Угорщина та Чехія, не підтримав участь у цій позиці, хоча вона була офіційно схвалена в ЄС. За його словами, технічні служби перевіряють нафтопровід під тиском та готують його до роботи.

Водночас прем’єр Словаччини висловив сумнів у здатності України виконати обіцянки щодо стабільності роботи "Дружби".

"Я не буду зараз припускати, що станеться, чи так буде, чи ні. Довіра між Словаччиною та Україною дуже порушена, підірвана, що стосується здатності виконувати обіцянки, які хтось дає", - додав він.

За словами Фіцо, за цих умов він не здивувався б, якби відбулося розблокування 90-мільярдної позики, а потім через якийсь короткий час знову відбулося б припинення транзиту.

Фіцо наголосив, що для регіону Словаччини постачання через "Дружбу" надзвичайно важливе, оскільки це сприяє стабілізації ринку та цін.

Вранці 22 квітня на українській ділянці нафтопроводу "Дружба" почали підвищувати тиск і заповнювати систему нафтою, повідомили у Словаччині.

Що відбувається з "Дружбою"?

  • 7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.
  • За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".
  • 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.
  • Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

  • 11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

  • Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

  • Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

  • Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

  • Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що "Дружбу" відновлять уже до кінця квітня, "не повністю, але достатньо для функціонування".

А може тому що Фіцо просто гон..дон
Фіцо - не Словаччина, Зеленський - не Україна.
Когда Фицо снова стал премьером Словакии, военно-техническая помощь Украине прекратилась. Но доверие связано только с "Дружбой").
Може Фіцо щось знае?
А чому він не звинувачуе рашку в припиненні роботи "Дружби"?
Довіра підірвана між Україною та проросійським маріонетковим урядом Словаччини, а не Словаччиною.
Ванга
Ага... І Україна винна, що по Росії НПЗ горять...
шо він ліпить ,росія припинила роботу дружбу
де вони беруться ці пірідасти
жертви інцесту
сказала ватна шлюха )) та може словачинна до сих пір існує завдяки Україні
О це такоє. Без парашинського газу фіцо в унітазі. А накуй тобі влада?
Та не хвилюся - як тільки ми гроші по кредиту отримаєм - кацапи знову (раптом!) в нафтопровід влучать ... а може і раніше !
і нехай тільки спробує тепер мадьяра в цьому влучанні звинуватити! ))
Скажем - це Орбан прокрався і дірку прогриз ... миша ********** ! 🐭
Транзит нафти зупинено через ворожий обстріл "Дружби", що пошкодив обладнання.
Невезе "Дружбі" - то Україна її бомбане ( Брянск, Татарстан), то рашка (Броди).
Жлоб Фіцо і кончений крмуняка , зтули свою пельку і
активніше прислуговуй русофашисту ху@лу , який тобі за це платить ,
мерзотнику 🤬
90 лярдів затвердять і по Дружбі знову прилетить - як книжка пише
Так твій же дружбан-***** її ж і пошкодив
Никаких проблем во взаимоотношениях между Украиной и Словакией нет. Есть проблема которую зовут Роберт Фицо. Но Фицо когда то уйдет...
А нам до дупи про твої побоювання. Прилетить, припинем.
А що, Фіцо теж долю мав у МОЛ? Вітюша Кремлівський відписав собі 10 відсотків, а про цього примуса мови не було у повідомленні Мадьяра.
Теж саме казав в січні 2025 коли Україна газ з оркостану перекрила. Йому ЗЕ з "барського плеча" ще 500М Євро компенсації пропонував, а він "гордо" відмовився - мовляв я Владімвладіміровіча не зраджу, в нього ще нафта дешева є.
Але ж довіру підірвала Україна
https://forbes.ua/news/ukraina-proponuvala-slovachchini-kompensatsiyu-za-pripinennya-postavok-rosiyskogo-gazu-zelenskiy-24122024-25824 €500 млн для Фіцо. Зеленський відповів на заяву премʼєра Словаччини щодо транзиту газу - Forbes.ua
Орбан тоже думал, что он навсегда. А Фицо хорошую идею подал в этот раз. Дякуемо, не разочаруем.
Фицо теперь главный клоун...Конкурент,за которым этот уродец оставался в тени,ушел на пенсию..Можно теперь реализовать себя по полной
Це все через ненавченість письменника снайперству !
А дружба с россией усилилась после нападения ее на Украину?
Ну повторное прекращение функционирования нефтепровода, как и первое зависит не от Украины, а от действий агрессора. Так что искать крайнего не нужно, он известен и это не Украина. А подорван помимо нефтепровода "пукан" пророссийского мудозвона.
А чому так невпенено- "може"??
Зате до рашки довіра ніколи не підірветься у **********.
А вона була, Хвицю? Та довіра?
Не є секрет.що словацький і угорські нафтопереробні заводи практично контролюються рашистами і виготовлене на них паливо.успішно продається в ЄС.ЄС.ЗАЦІКАВЛЕНЕ У СПІВПРАЦІ З ЦИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ,ЯКІ Є СПОНСОРАМИ РАШИСТСЬКОЇ КАЗНИ ЗА ГРОШІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПОЖИВАЧІВ.КУПУЮТЬ ДЛЯ РАШИСТА РАКЕТИ,ТА ********** НА ГОЛОВИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
може за нехрин дєлать
