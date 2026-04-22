Доверие между Украиной и Словакией значительно подорвано из-за приостановки работы "Дружбы", — Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность тем, что нефтепровод "Дружба" может вновь прекратить работу вскоре после утверждения ЕС 90-миллиардного кредита для Украины, а доверие к Киеву якобы уже подорвано.

Заявление Фицо

Фицо подчеркнул, что правительство Словакии, как и Венгрии и Чехии, не поддержало участие в этом займе, хотя он был официально одобрен в ЕС. По его словам, технические службы проверяют нефтепровод под давлением и готовят его к работе.

В то же время премьер Словакии выразил сомнение в способности Украины выполнить обещания относительно стабильности работы "Дружбы".

"Я не буду сейчас предполагать, что произойдет, будет так или нет. Доверие между Словакией и Украиной очень нарушено, подорвано, что касается способности выполнять обещания, которые кто-то дает", — добавил он.

По словам Фицо, в этих условиях он не удивился бы, если бы произошло разблокирование 90-миллиардного кредита, а затем через некоторое время снова произошло бы прекращение транзита.

Фицо подчеркнул, что для региона Словакии поставки через "Дружбу" чрезвычайно важны, поскольку это способствует стабилизации рынка и цен.

Утром 22 апреля на украинском участке нефтепровода "Дружба" начали повышать давление и заполнять систему нефтью, сообщили в Словакии.

