556 18

Доверие между Украиной и Словакией значительно подорвано из-за приостановки работы "Дружбы", — Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность тем, что нефтепровод "Дружба" может вновь прекратить работу вскоре после утверждения ЕС 90-миллиардного кредита для Украины, а доверие к Киеву якобы уже подорвано.

Видеозапись с его комментарием появилась на странице политика в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Фицо

Фицо подчеркнул, что правительство Словакии, как и Венгрии и Чехии, не поддержало участие в этом займе, хотя он был официально одобрен в ЕС. По его словам, технические службы проверяют нефтепровод под давлением и готовят его к работе.

В то же время премьер Словакии выразил сомнение в способности Украины выполнить обещания относительно стабильности работы "Дружбы".

"Я не буду сейчас предполагать, что произойдет, будет так или нет. Доверие между Словакией и Украиной очень нарушено, подорвано, что касается способности выполнять обещания, которые кто-то дает", — добавил он.

По словам Фицо, в этих условиях он не удивился бы, если бы произошло разблокирование 90-миллиардного кредита, а затем через некоторое время снова произошло бы прекращение транзита.

Фицо подчеркнул, что для региона Словакии поставки через "Дружбу" чрезвычайно важны, поскольку это способствует стабилизации рынка и цен.

Утром 22 апреля на украинском участке нефтепровода "Дружба" начали повышать давление и заполнять систему нефтью, сообщили в Словакии.

Что происходит с "Дружбой"?

  • 7 января вследствие российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
  • По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
  • 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
  • Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

  • 11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

  • Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "Дружбу" восстановят уже до конца апреля, "не полностью, но достаточно для функционирования".

А може тому що Фіцо просто гон..дон
22.04.2026 18:16 Ответить
Ванга
22.04.2026 18:16 Ответить
Ага... І Україна винна, що по Росії НПЗ горять...
22.04.2026 18:17 Ответить
шо він ліпить ,росія припинила роботу дружбу
22.04.2026 18:18 Ответить
де вони беруться ці пірідасти
22.04.2026 18:19 Ответить
жертви інцесту
22.04.2026 18:21 Ответить
Фіцо - не Словаччина, Зеленський - не Україна.
22.04.2026 18:20 Ответить
Когда Фицо снова стал премьером Словакии, военно-техническая помощь Украине прекратилась. Но доверие связано только с "Дружбой").
22.04.2026 18:20 Ответить
сказала ватна шлюха )) та може словачинна до сих пір існує завдяки Україні
22.04.2026 18:21 Ответить
О це такоє. Без парашинського газу фіцо в унітазі. А накуй тобі влада?
22.04.2026 18:23 Ответить
Та не хвилюся - як тільки ми гроші по кредиту отримаєм - кацапи знову (раптом!) в нафтопровід влучать ... а може і раніше !
22.04.2026 18:23 Ответить
і нехай тільки спробує тепер мадьяра в цьому влучанні звинуватити! ))
22.04.2026 18:29 Ответить
Транзит нафти зупинено через ворожий обстріл "Дружби", що пошкодив обладнання.
22.04.2026 18:23 Ответить
Жлоб Фіцо і кончений крмуняка , зтули свою пельку і
активніше прислуговуй русофашисту ху@лу , який тобі за це платить ,
мерзотнику 🤬
22.04.2026 18:24 Ответить
90 лярдів затвердять і по Дружбі знову прилетить - як книжка пише
22.04.2026 18:25 Ответить
Так твій же дружбан-***** її ж і пошкодив
22.04.2026 18:29 Ответить
Никаких проблем во взаимоотношениях между Украиной и Словакией нет. Есть проблема которую зовут Роберт Фицо. Но Фицо когда то уйдет...
22.04.2026 18:35 Ответить
А нам до дупи про твої побоювання. Прилетить, припинем.
22.04.2026 18:41 Ответить
 
 