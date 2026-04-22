Доверие между Украиной и Словакией значительно подорвано из-за приостановки работы "Дружбы", — Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность тем, что нефтепровод "Дружба" может вновь прекратить работу вскоре после утверждения ЕС 90-миллиардного кредита для Украины, а доверие к Киеву якобы уже подорвано.
Видеозапись с его комментарием появилась на странице политика в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Заявление Фицо
Фицо подчеркнул, что правительство Словакии, как и Венгрии и Чехии, не поддержало участие в этом займе, хотя он был официально одобрен в ЕС. По его словам, технические службы проверяют нефтепровод под давлением и готовят его к работе.
В то же время премьер Словакии выразил сомнение в способности Украины выполнить обещания относительно стабильности работы "Дружбы".
"Я не буду сейчас предполагать, что произойдет, будет так или нет. Доверие между Словакией и Украиной очень нарушено, подорвано, что касается способности выполнять обещания, которые кто-то дает", — добавил он.
По словам Фицо, в этих условиях он не удивился бы, если бы произошло разблокирование 90-миллиардного кредита, а затем через некоторое время снова произошло бы прекращение транзита.
Фицо подчеркнул, что для региона Словакии поставки через "Дружбу" чрезвычайно важны, поскольку это способствует стабилизации рынка и цен.
Утром 22 апреля на украинском участке нефтепровода "Дружба" начали повышать давление и заполнять систему нефтью, сообщили в Словакии.
Что происходит с "Дружбой"?
- 7 января вследствие российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
- По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
- 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
- Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".
11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
- Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "Дружбу" восстановят уже до конца апреля, "не полностью, но достаточно для функционирования".
активніше прислуговуй русофашисту ху@лу , який тобі за це платить ,
мерзотнику 🤬