Фицо планирует визит в Москву: Польша рассматривает вопрос о разрешении на пролет

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует посетить Москву 9 мая и уже обратился за разрешением на пролет через воздушное пространство Польши.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении польского агентства PAP.

Запрос в настоящее время находится на рассмотрении польского Министерства иностранных дел.

Запрос на пролет и позиция Польши

По словам пресс-секретаря МИД Польши Мацея Вевюра, Варшава получила официальное обращение от Словакии относительно разрешения на пролет самолета премьер-министра в Россию.

Он отметил, что соответствующие службы в настоящее время анализируют запрос и решение еще не принято.

Ограничения со стороны стран Балтии

Накануне Фицо заявил, что Литва и Латвия отказали в использовании их воздушного пространства для перелета в Москву на военный парад 9 мая. Ранее подобные ограничения уже вводились в отношении его визитов в Россию.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Латвию, Литву и Эстонию за такую позицию.

В прошлом году из-за аналогичных запретов маршрут Фицо в Москву пролегал через другие страны, в частности по южному пути.

Ранее в Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что Роберт Фицо не обращался к ним с запросом о разрешении использовать воздушное пространство для полета в Москву на парад 9 мая.

