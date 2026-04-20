Фицо планирует визит в Москву: Польша рассматривает вопрос о разрешении на пролет
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует посетить Москву 9 мая и уже обратился за разрешением на пролет через воздушное пространство Польши.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении польского агентства PAP.
Запрос в настоящее время находится на рассмотрении польского Министерства иностранных дел.
Запрос на пролет и позиция Польши
По словам пресс-секретаря МИД Польши Мацея Вевюра, Варшава получила официальное обращение от Словакии относительно разрешения на пролет самолета премьер-министра в Россию.
Он отметил, что соответствующие службы в настоящее время анализируют запрос и решение еще не принято.
Ограничения со стороны стран Балтии
Накануне Фицо заявил, что Литва и Латвия отказали в использовании их воздушного пространства для перелета в Москву на военный парад 9 мая. Ранее подобные ограничения уже вводились в отношении его визитов в Россию.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Латвию, Литву и Эстонию за такую позицию.
В прошлом году из-за аналогичных запретов маршрут Фицо в Москву пролегал через другие страны, в частности по южному пути.
- Ранее в Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что Роберт Фицо не обращался к ним с запросом о разрешении использовать воздушное пространство для полета в Москву на парад 9 мая.
