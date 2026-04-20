Фицо планирует визит в Москву: Польша рассматривает вопрос о разрешении на пролет

Фицо хочет лететь в РФ через Польшу

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует посетить Москву 9 мая и уже обратился за разрешением на пролет через воздушное пространство Польши.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении польского агентства PAP.

Запрос в настоящее время находится на рассмотрении польского Министерства иностранных дел.

Запрос на пролет и позиция Польши

По словам пресс-секретаря МИД Польши Мацея Вевюра, Варшава получила официальное обращение от Словакии относительно разрешения на пролет самолета премьер-министра в Россию.

Он отметил, что соответствующие службы в настоящее время анализируют запрос и решение еще не принято.

Ограничения со стороны стран Балтии

Накануне Фицо заявил, что Литва и Латвия отказали в использовании их воздушного пространства для перелета в Москву на военный парад 9 мая. Ранее подобные ограничения уже вводились в отношении его визитов в Россию.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Латвию, Литву и Эстонию за такую позицию.

В прошлом году из-за аналогичных запретов маршрут Фицо в Москву пролегал через другие страны, в частности по южному пути.

  • Ранее в Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что Роберт Фицо не обращался к ним с запросом о разрешении использовать воздушное пространство для полета в Москву на парад 9 мая.

Скоро «Дружбу» відремонтують і не треба ніяких дозволів на прольоти. Вийти тільки треба бути на пару тижнів раніше.
20.04.2026 22:21
УКРАЇНСЬКИЙ МАДЯР. ставить до відома всіх бажаючих відвідати мацкваабад ,для святкування дня "дєдов коториє воєвалі" про можливий масований наліт "українських лелек " на "красну площу з логовом тріперного антихристаа ідолоприклонного для всія рабсєї
20.04.2026 22:54
Аби шо
20.04.2026 22:16
А що Польща у війні з Словаччиною?)Орбан літав куди хотів і до *****,і до Сі.
20.04.2026 22:18
..ну Ви ж з Братислави до Цюриха не літаєте через Угорщину...Хорватію та Італію....)))) А якось пряміше ..))) А от Фіцо попреться у московію через Туреччину...Грузію... Він цим шляхом разом з орбаном вже освоїв...у минулому році. Тепер сам попреться..без Вітька...
20.04.2026 22:45
Скоро «Дружбу» відремонтують і не треба ніяких дозволів на прольоти. Вийти тільки треба бути на пару тижнів раніше.
20.04.2026 22:21
направте його маршрутом через Туреччину.
20.04.2026 22:32
У цього Фiцо морда як у дебiла
20.04.2026 22:37
20.04.2026 22:54
Блін, дядя точно д@біл..він не пам'ятає як москалі борт N1 польський разом з президентом Качинським і делігацією угробили??? Хочєт павтаріть? Нехай летить)))
20.04.2026 22:57
пропустіть його тільки в один кінець, шо діти малі
20.04.2026 23:04
 
 