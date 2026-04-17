Словакия на следующей неделе подаст иск против ЕС из-за запрета на импорт российских энергоресурсов

На следующей неделе Словакия подаст иск против Европейского Союза в связи с его решением прекратить импорт российского газа и нефти.

Об этом заявили премьер-министр Словакии Роберт Фицо и министр юстиции Борис Суско, пишет Dennik N, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что запрет на импорт правительство Словакии хочет оспорить в Суде ЕС. Братиславу беспокоит тот факт, что ЕС принял запрет квалифицированным большинством, а не единогласно.

"Мы возражаем против того, что там, где не было возможности применить квалифицированное большинство, его все же применили, и что право страны ЕС на вето было обойдено... Регламент действует, и мы должны готовиться к окончательному отключению Словакии от газа и нефти с востока", — заявил Фицо.

В свою очередь Суско добавил, что в настоящее время они дорабатывают формулировку иска.

"Его подадут на следующей неделе", — уточнил министр.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия планирует применить Регламент REPowerEU, запрещающий импорт российского газа, с 2027 года.

Однако две страны ЕС — Венгрия и Словакия — настаивают на продолжении закупок дешевых российских энергоносителей.

