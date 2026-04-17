РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10122 посетителя онлайн
Новости Отказ от российского газа
924 14

Словакия на следующей неделе подаст иск против ЕС из-за запрета на импорт российских энергоресурсов

На следующей неделе Словакия подаст иск против Европейского Союза в связи с его решением прекратить импорт российского газа и нефти.

Об этом заявили премьер-министр Словакии Роберт Фицо и министр юстиции Борис Суско, пишет Dennik N, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Словакия подаст иск в суд 

Отмечается, что запрет на импорт правительство Словакии хочет оспорить в Суде ЕС. Братиславу беспокоит тот факт, что ЕС принял запрет квалифицированным большинством, а не единогласно.

"Мы возражаем против того, что там, где не было возможности применить квалифицированное большинство, его все же применили, и что право страны ЕС на вето было обойдено... Регламент действует, и мы должны готовиться к окончательному отключению Словакии от газа и нефти с востока", — заявил Фицо.

В свою очередь Суско добавил, что в настоящее время они дорабатывают формулировку иска.

"Его подадут на следующей неделе", — уточнил министр.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия планирует применить Регламент REPowerEU, запрещающий импорт российского газа, с 2027 года.

Однако две страны ЕС — Венгрия и Словакия — настаивают на продолжении закупок дешевых российских энергоносителей.

Автор: 

Газ россия Словакия суд Фицо Роберт
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
Позов має бути в ''Спортдото''
Ні щоб вигнати нахрєн цих позивачів. А будуть виборів чекати, як у чардашів...
Мовою оригіналу:
"Мал клопъ, да вонюч!"
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Позов має бути в ''Спортдото''
показать весь комментарий
17.04.2026 18:34 Ответить
В спортлото 😁
показать весь комментарий
17.04.2026 18:34 Ответить
Ні щоб вигнати нахрєн цих позивачів. А будуть виборів чекати, як у чардашів...
показать весь комментарий
17.04.2026 18:35 Ответить
Мовою оригіналу:
"Мал клопъ, да вонюч!"
показать весь комментарий
17.04.2026 18:37 Ответить
простіше ріпи, вийшов з ес і купуй хоч рабів, щоб стать грейт егейн
показать весь комментарий
17.04.2026 18:46 Ответить
Та вийшли б з того клятого Євросоюзу, щоб їм не вказував.
показать весь комментарий
17.04.2026 18:47 Ответить
І підуть в союз до рф
показать весь комментарий
17.04.2026 19:01 Ответить
Та дотації приберіть.

І потім, коли настраждаюттся - позбавте членства в ЄС, НАТО.

Статути тільки заважають..
показать весь комментарий
17.04.2026 18:49 Ответить
Ще один прищ на сраці.
показать весь комментарий
17.04.2026 18:49 Ответить
Тяжко йому, без друга Вітька...
показать весь комментарий
17.04.2026 18:57 Ответить
Вітька кинув букетик і фіца його підхопив? Недострелений поц, що вижив, завжди стає гидотнішим ніж був до того.
показать весь комментарий
17.04.2026 19:04 Ответить
В цих ссук і прізвища відповідні фіцоссуки
показать весь комментарий
17.04.2026 19:09 Ответить
Оголошення по футбольному стадіону для гри в гольф.
У команді європейських уйє.анів заміна. Замість лівого захисника Орбана на поле виходить подавальник м'ячів і сподіванок, напівзахисник батьківщини і кишень Роберт Фіцо.
показать весь комментарий
17.04.2026 19:16 Ответить
Корисний ідіот х..уйла!!! І це закінчиться пшиком!!!
показать весь комментарий
17.04.2026 19:32 Ответить
 
 