ЕС имплементирует запрет на российский газ в 2027 году, несмотря на иск Венгрии, - Еврокомиссия

Европейская комиссия планирует применить Регламент REPowerEU, который запрещает импорт российского газа, с 2027 года, несмотря на судебные действия Венгрии по его аннулированию.

Об этом заявила главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Между тем мы будем применять законодательство (Регламент REPowerEU. - ред.). Об этом важно помнить", - подчеркнула Пиньо.

Спикер Еврокомиссии по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен уточнила, что в настоящее время ЕК ожидает инструкций от Суда ЕС относительно дальнейших действий по делу иска Венгрии.

"Во всех делах, касающихся Суда Европейского Союза, процессы возглавляются ими. Поэтому именно им предстоит определить, какими будут следующие шаги, каким будет график и как они решат продвигать дело дальше", - сказала Итконен.

Она добавила, что Еврокомиссия будет защищать свою позицию в суде: "Мы ожидаем получить инструкции и следующие шаги от суда - и будем действовать соответственно".

Что предшествовало?

Не може бути, Європа ж замерзне без кацапського газу.
«Під час зимового піку холодів у Європі можуть замерзнути цілі міста» - казав свого часу голова газпрому істінний арієц міллер.
03.02.2026 14:57 Ответить
орбан купуй більше гороху для населення і буде тобі газ
03.02.2026 15:03 Ответить
Скажу непопулярну думку: значно логічніше було б... дозволити імпорт газу через Україну після війни. Україна отримала б стабільний багаторічний дохід, а ЄС не робив би Штати головним постачальником газу. Взагалі-то Штати мають територіальні претензії до ЄС, ведуть торгову війну і в цілому ставляться до ЄС відверто вороже. Заміщення російського газу американським - зовсім не чудова ідея, має бути баланс. (звісно ЄС намагається знайти інших постачальників, але скільки років вже пройшло, і щось не складається).
03.02.2026 15:35 Ответить
Якщо цим двом не подобається ЄС, то нехай вийдуть з нього, як британці, а так дуже смачно дві цицьки смоктати.
03.02.2026 18:02 Ответить
 
 