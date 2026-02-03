ЕС имплементирует запрет на российский газ в 2027 году, несмотря на иск Венгрии, - Еврокомиссия
Европейская комиссия планирует применить Регламент REPowerEU, который запрещает импорт российского газа, с 2027 года, несмотря на судебные действия Венгрии по его аннулированию.
Об этом заявила главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Между тем мы будем применять законодательство (Регламент REPowerEU. - ред.). Об этом важно помнить", - подчеркнула Пиньо.
Спикер Еврокомиссии по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен уточнила, что в настоящее время ЕК ожидает инструкций от Суда ЕС относительно дальнейших действий по делу иска Венгрии.
"Во всех делах, касающихся Суда Европейского Союза, процессы возглавляются ими. Поэтому именно им предстоит определить, какими будут следующие шаги, каким будет график и как они решат продвигать дело дальше", - сказала Итконен.
Она добавила, что Еврокомиссия будет защищать свою позицию в суде: "Мы ожидаем получить инструкции и следующие шаги от суда - и будем действовать соответственно".
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что ЕС согласовал новые санкции против России.
- Также отмечалось, что Европейский Союз договорился о более быстром, чем ранее планировалось, постепенном отказе от российского газа, стремясь полностью разорвать связи с бывшим ключевым поставщиком энергии.
- 26 января
страны Европейского Союза окончательно одобрили план по запрету импорта российского газа.
Словакия присоединится к Венгрии в иске в Европейский суд против решения ЕС отказаться от импорта российского газа.
«Під час зимового піку холодів у Європі можуть замерзнути цілі міста» - казав свого часу голова газпрому істінний арієц міллер.