ЄС імплементує заборону на російський газ у 2027 році, попри позов Угорщини, - Єврокомісія

Європейська комісія планує застосувати Регламент REPowerEU, який забороняє імпорт російського газу, з 2027 року, незважаючи на судові дії Угорщини щодо його анулювання.

Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Тим часом ми будемо застосовувати законодавство (Регламент REPowerEU. - ред.). Про це важливо пам'ятати", - наголосила Піньо.

Речниця Єврокомісії з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен уточнила, що наразі ЄК очікує інструкцій від Суду ЄС щодо наступних дій у справі позову Угорщини.

"У всіх справах, що стосуються Суду Європейського Союзу, процеси очолюються ними. Тож саме їм належить визначити, якими будуть наступні кроки, який буде графік і як вони вирішать просувати справу далі", - сказала Ітконен.

Вона додала, що Єврокомісія буде захищати свою позицію у суді: "Ми очікуємо отримати інструкції та наступні кроки від суду - і будемо діяти відповідно".

Що передувало?

Не може бути, Європа ж замерзне без кацапського газу.
«Під час зимового піку холодів у Європі можуть замерзнути цілі міста» - казав свого часу голова газпрому істінний арієц міллер.
03.02.2026 14:57 Відповісти
орбан купуй більше гороху для населення і буде тобі газ
03.02.2026 15:03 Відповісти
Скажу непопулярну думку: значно логічніше було б... дозволити імпорт газу через Україну після війни. Україна отримала б стабільний багаторічний дохід, а ЄС не робив би Штати головним постачальником газу. Взагалі-то Штати мають територіальні претензії до ЄС, ведуть торгову війну і в цілому ставляться до ЄС відверто вороже. Заміщення російського газу американським - зовсім не чудова ідея, має бути баланс. (звісно ЄС намагається знайти інших постачальників, але скільки років вже пройшло, і щось не складається).
03.02.2026 15:35 Відповісти
Якщо цим двом не подобається ЄС, то нехай вийдуть з нього, як британці, а так дуже смачно дві цицьки смоктати.
03.02.2026 18:02 Відповісти
 
 