ЄС імплементує заборону на російський газ у 2027 році, попри позов Угорщини, - Єврокомісія

Європейська комісія планує застосувати Регламент REPowerEU, який забороняє імпорт російського газу, з 2027 року, незважаючи на судові дії Угорщини щодо його анулювання.

Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Тим часом ми будемо застосовувати законодавство (Регламент REPowerEU. - ред.). Про це важливо пам'ятати", - наголосила Піньо.

Речниця Єврокомісії з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен уточнила, що наразі ЄК очікує інструкцій від Суду ЄС щодо наступних дій у справі позову Угорщини.

"У всіх справах, що стосуються Суду Європейського Союзу, процеси очолюються ними. Тож саме їм належить визначити, якими будуть наступні кроки, який буде графік і як вони вирішать просувати справу далі", - сказала Ітконен.

Вона додала, що Єврокомісія буде захищати свою позицію у суді: "Ми очікуємо отримати інструкції та наступні кроки від суду - і будемо діяти відповідно".

