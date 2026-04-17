Словаччина наступного тижня подасть позов проти ЄС через заборону на імпорт російських енергоресурсів
Словаччина наступного тижня подасть позов проти Європейського Союзу через його рішення припинити імпорт російського газу та нафти.
Про це заявили прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та міністр юстиції Борис Суско, пише Dennik N, повідомляє Цензор.НЕТ.
Словаччина подасть позов у суд
Зазначається, що заборону на імпорт уряд Словаччини хоче оскаржити в Суді ЄС. Братиславу турбує той факт, що ЄС ухвалив заборону кваліфікованою більшістю, а не одноголосно.
"Ми заперечуємо проти того, що там, де не було можливості застосувати кваліфіковану більшість, її все ж застосували, і що право країни ЄС на вето було обійдено... Регламент діє, і ми повинні готуватися до остаточного відключення Словаччини від газу та нафти зі сходу",- заявив Фіцо.
Своєю чергою Суско додав, що наразі вони доопрацьовують формулювання позову.
"Його подадуть наступного тижня", - уточнив міністр.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що Європейська комісія планує застосувати Регламент REPowerEU, який забороняє імпорт російського газу, з 2027 року.
Однак дві країни ЄС - Угорщина і Словаччина наполягають на продовженні купівлі дешевих російських енергоносіїв.
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