Партія скрапленого російського природного газу прямує до Індії, - Reuters
Партія скрапленого природного газу з Росії може вперше за тривалий час надійти до Індії попри санкційні обмеження.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters з посиланням на дані LSEG.
Йдеться про вантаж СПГ із російського заводу "Портовая", розташованого на Балтійському морі, який перебуває під санкціями США.
Потенційне постачання попри санкції
Якщо російський газ досягне пункту призначення, це стане першою подібною поставкою до Індії після заяв про можливу відмову від російських енергоносіїв.
Раніше президент США Дональд Трамп повідомляв, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді нібито запевнив у намірах припинити закупівлі, однак офіційного підтвердження цього не було.
Водночас індійська сторона неодноразово заявляла, що ухвалює рішення щодо імпорту, виходячи з ціни, стабільності постачання та інтересів внутрішнього ринку.
Енергетичний контекст і ризики
Індія залишається одним із найбільших імпортерів енергоносіїв у світі та залежить від стабільності глобальних поставок.
Ситуація ускладнюється впливом конфлікту на Близькому Сході, зокрема ризиками для судноплавства через Ормузьку протоку.
Деталі про завод РФ "Портовая"
Завод "Портовая" має потужність близько 1,5 млн тонн СПГ на рік і розпочав роботу у вересні 2022 року.
Його експорт обмежили додаткові санкції, запроваджені у січні 2025 року з метою скорочення доходів Росії від енергетичного сектору.
Попри це, російський газ продовжує надходити до Бейхай, а також із проєкту Арктик СПГ-2.
- До слова, раніше ми повідомляли, що незважаючи на санкції США, російський Газпром нещодавно доставив чергову партію СПГ до Китаю.
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