За 4 роки великої війни Росія витратила близько $130 мільярдів на обхід санкцій, ‒ розвідка

У 2022-2025 роках Росія витратила близько $130 млрд, тобто приблизно $32,5 млрд щороку, на обходження санкцій та закупівлю заборонених західних товарів, які раніше імпортувала напряму.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Внутрішні російські прогнози також передбачають, що до 2030 року втрати від санкцій можуть зрости щонайменше ще на $136 млрд, а загальне скорочення зовнішньої торгівлі через різні ризики становитиме близько $175,5 млрд.

Однак ці оцінки є заниженими. Реальний вплив санкцій, з урахуванням непрямих наслідків – зростання логістичних витрат, падіння прибутковості бізнесу, зменшення бюджетних доходів і структурні проблеми економіки – може бути значно більшим.

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Зокрема, у разі повного ембарго ЄС та скорочення закупівель нафти й газу з боку Китаю, Індії та Туреччини втрати лише в енергетичному секторі можуть сягнути $216,5 млрд за п’ять років.

Експорт ключових російських товарів уже демонструє суттєве падіння: залізна руда скоротилася на 40%, чорні метали – на 20%, хімічна продукція – на 35%, а деревина та целюлоза – приблизно на 50%. Російські аналітики визнають, що відновлення цих ринків у найближчі п’ять років малоймовірне.

Окремо відзначається повне скорочення торгівлі з Європейським Союзом, що коштувало Росії близько $70 млрд. Водночас вторинні санкції Заходу ускладнюють співпрацю навіть із країнами Глобального Півдня, оскільки Китай, Індія та Туреччина дедалі обережніше уникають ризиків.

Наразі санкції суттєво обмежують фінансові й технологічні можливості Москви, послаблюючи її здатність фінансувати війну проти України та переозброєння. Водночас Кремль продовжує агресивну політику через внутрішню систему та пропаганду, які не дозволяють визнавати реальні економічні наслідки.

Нагадаємо, федеральний бюджет Росії за січень-лютий 2026 року зафіксував дефіцит на рівні $69,9 млрд. Це майже вдвічі перевищує попередню оцінку Міністерства фінансів, яка становила $43,3 млрд. За два перші місяці року касовий розрив уже перевищив річний плановий показник у $50,5 млрд, що свідчить про втрату стабільності у фіскальній системі.

Як повідомлялося, різке уповільнення економіки Росії та високі відсоткові ставки суттєво погіршили фінансовий стан підприємств і спричинили зростання неплатежів. За минулий рік загальна дебіторська заборгованість компаній майже не змінилася – 123,8 трлн руб. проти 123 трлн руб., що становить зростання лише на 0,6 %.