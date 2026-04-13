Бюджетний колапс у Росії: дефіцит за 2 місяці перевищив план на рік

Федеральний бюджет Росії за січень-лютий 2026 року зафіксував дефіцит у $69,9 млрд. Це майже вдвічі більше за попередню оцінку Міністерства фінансів, яка становила $43,3 млрд.

За перші два місяці року касовий розрив уже перекрив весь річний плановий показник у $50,5 млрд, що свідчить про повну втрату контролю над фіскальною ситуацією, повідомила Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Ситуацію ускладнює безпрецедентна розбіжність між даними федерального казначейства та міністерства фінансів. Казначейство зафіксувало доходи на рівні $31,36 млрд, тоді як міністерство фінансів повідомило про $59,79 млрд ‒ майже подвійна різниця, яка виходить далеко за межі технічних похибок. Видатки при цьому майже збігаються: $101,47 млрд проти $103,10 млрд відповідно.

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Західні економісти розцінюють цей розрив як свідчення системної невизначеності бюджетного обліку та ймовірного завищення доходів у прогнозах міністерства фінансів. Невелике відхилення у видатках лише підтверджує, що кремль не планує скорочувати витрати навіть за умови катастрофічного падіння надходжень.

Головною причиною провалу став обвал нафтогазових доходів. У першому кварталі 2026 року вони скоротилися до $18,1 млрд, впавши на 45,5 % у річному вимірі. Це найгірший показник з 2022 року. Водночас видатки залишаються надмірно високими через масштабні асигнування на безпеку й оборону, що формує структурний дисбаланс, який неможливо закрити без радикального перегляду пріоритетів.

Російські аналітичні центри, зокрема прокремлівський ЦМАКП, прогнозують, що річний дефіцит удвічі-втричі перевищить офіційні плани, особливо якщо енергетичні доходи залишаться на поточному рівні, а витрати продовжать зростати.

Нинішня ситуація демонструє деградацію інституційної узгодженості бюджетного процесу, коли різні відомства подають суперечливі дані. Покривати дефіцит доведеться за рахунок залишків на рахунках казначейства та надходжень від приватизації ‒ джерел, які не забезпечують довгострокової стійкості.

"Після збереження цих тенденцій Кремль зіткнеться з вичерпанням резервів і вибором між непопулярним скороченням видатків та пошуком нових джерел фінансування. Навіть у разі відновлення цін на енергоносії потенціал зростання доходів стримуватимуть слабка інвестиційна активність, структурні дисбаланси промисловості та логістичні провали", ‒ підсумували у СЗРУ.

Як повідомлялося, різке уповільнення економіки Росії та високі відсоткові ставки суттєво погіршили фінансовий стан російських підприємств і призвели до різкого зростання неплатежів. За минулий рік загальна дебіторська заборгованість компаній майже не змінилася ‒ 123,8 трлн руб. проти 123 трлн руб. (зростання лише на 0,6 %).

Водночас прострочена заборгованість підскочила на чверть ‒ з 6,1 трлн руб. до 7,7 трлн руб. За даними Росстату, частка простроченої дебіторської заборгованості зросла до 10,3 % порівняно з 8,5 % у 2024 році.