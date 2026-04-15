Росія продовжує продавати скраплений газ у Китай незважаючи на санкції США, – Reuters

Російський енергетичний гігант "Газпром" доставив до Китаю другий після введення санкцій вантаж скрапленого газу зі свого заводу "Портовая" в Балтійському морі.

Про це пише Reuters.

Завод "Портовая", виробнича потужність якого становить 1,5 млн тонн СПГ на рік, розпочав роботу у вересні 2022 року. Експорт із заводу був перерваний додатковими санкціями США, запровадженими в січні 2025 року, щоб порушити здатність Росії виробляти та експортувати скраплений газ і зменшити її доходи від торгівлі.

До санкцій "Портовая" відправляла в середньому два вантажі на місяць протягом зими. Із березня 2025 року, окрім двох поставок до Китаю, вона відправляє один вантаж на місяць до російського західного ексклаву Калінінград.

На ранніх етапах своєї діяльності більшість вантажів із "Портової" доставлялися до Туреччини та Греції, а згодом ринки розширилися до Китаю, Іспанії та Італії.

Вантаж було завантажено на заводі в Балтійському морі 25 січня та доставлено до терміналу СПГ у Бейхаї 15 квітня, свідчать дані відстеження суден LSEG.

Перший вантаж із заводу після перерви був доставлений на термінал у грудні минулого року.

Ще один із санкційних заводів Росії – "Арктик СПГ-2" – також постачає скраплений газ до Бейхая.

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У січні повідомлялося, що Росія використовує єдиний криголамний танкер, щоб і взимку продовжувати експорт скрапленого природного газу із підсанкційного арктичного проєкту.

Перед тим чотири сенатори-демократи США ‒ Елізабет Воррен, Тім Кейн, Кріс Ван Холлен та Анджела Олсбрукс ‒ заявили, що адміністрація Дональда Трампа неналежним чином реалізує санкції проти російського газового термінала "Арктик СПГ-2".

Вони наголосили, що оператор проєкту, компанія "Новатек", яка частково належить наближеним до президента РФ Владіміра Путіна особам, із серпня змогла продати близько 14 партій скрапленого природного газу. При цьому, зауважують сенатори, поставки здійснювалися із значними знижками для китайських покупців – на рівні приблизно 30-40%.

Продажі російського СПГ

Раніше стало відомо, що Європа за три місяці цього року збільшила імпорт скрапленого газу з флагманського російського проєкту "Ямал СПГ", оскільки світові поставки були порушені через війну на Близькому Сході і закриття Іраном Ормузької протоки.

До того повідомлялося, що Росія прагне скористатися глобальною кризою поставок природного газу та пропонує Південній Азії купити свій підсанкційний скраплений газ зі знижкою та поставками через маловідомі посередницькі компанії.

Перед тим у квітні стало відомо, що найбільший російський виробник скрапленого природного газу – компанія "Новатек" – створив компанію для будівництва власних суден та плавучих споруд на тлі нестачі газовозів через санкції.

У серпні торік найбільший у Росії виробник скрапленого природного газу "Новатек" вперше знайшов покупця на газ з підсанкційного проєкту "Арктик СПГ-2" з моменту запуску наприкінці 2023 року. Раніше покупці відмовлялися імпортувати газ через ризик потрапити під вторинні санкції США.

Наприкінці березня стало відомо, що Індія готується відновити закупівлі скрапленого природного газу з Росії вперше з початку розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.

Відмова від російського газу

Нагадаємо, раніше Європейський Союз домовився про швидшу, ніж раніше планувалося, поступову відмову від російського газу, прагнучи повністю розірвати зв'язки з колишнім ключовим постачальником енергії.

Угода передбачає заборону імпорту скрапленого природного газу з РФ до кінця 2026 року та припинення постачання трубопровідного газу за довгостроковими контрактами до 30 вересня 2027 року.

Як повідомлялося, на початку жовтня посли країн Європейського Союзу домовилися продовжити реалізацію плану щодо припинення імпорту російської нафти й газу до 2028 року, попри заперечення з боку Словаччини й Угорщини.

На початку вересня єврокомісар із питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що після ухвалення Європейським Союзом рішення про повну відмову від російських енергоресурсів це має означати, що навіть після встановлення миру в Україні ЄС не повернеться до закупівель у Росії.

У середині червня Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію, спрямовану на поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.

На початку травня Єврокомісія презентувала "дорожню карту" REPowerEU Roadmap, яка має забезпечити досягнення повної енергетичної незалежності ЄС від Росії.