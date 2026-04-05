Індія вперше за сім років придбала нафту в Ірану після скасування санкцій США, - CNN
Вперше за сім років Індія придбала нафту в Ірану. Повернення до іранського палива стало можливим для Нью-Делі після того, як США дозволили купівлю іранської нафти.
Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву Міністерства нафти і природного газу Індії, інформує Цензор.НЕТ.
Індія придбала паливо в Ірану
Індія також придбала в Ірану 44 000 метричних тонн зрідженого нафтового газу (ЗНГ). Наразі вантаж розвантажується в індійському порту Мангалур.
"Оскільки Індія імпортує значну частину палива, включаючи близько 85% зрідженого нафтового газу, з Близького Сходу, вона сильно постраждала від того, що Іран закрив Ормузьку протоку у відповідь на американо-ізраїльські удари", - зазначає CNN.
Скасування санкцій проти іранської нафти
Нагадаємо, що 20 березня Міністерство фінансів США дозволило купівлю іранської нафти, яка перебуває у морі.
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