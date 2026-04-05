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Новини Санкції США проти Ірану
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Індія вперше за сім років придбала нафту в Ірану після скасування санкцій США, - CNN

Індія закупила першу партію нафти в Ірану після семирічної паузи

Вперше за сім років Індія придбала нафту в Ірану. Повернення до іранського палива стало можливим для Нью-Делі після того, як США дозволили купівлю іранської нафти.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву Міністерства нафти і природного газу Індії, інформує Цензор.НЕТ.

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Індія придбала паливо в Ірану 

Індія також придбала в Ірану 44 000 метричних тонн зрідженого нафтового газу (ЗНГ). Наразі вантаж розвантажується в індійському порту Мангалур.

"Оскільки Індія імпортує значну частину палива, включаючи близько 85% зрідженого нафтового газу, з Близького Сходу, вона сильно постраждала від того, що Іран закрив Ормузьку протоку у відповідь на американо-ізраїльські удари", - зазначає CNN.

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Скасування санкцій проти іранської нафти

Нагадаємо, що 20 березня Міністерство фінансів США дозволило купівлю іранської нафти, яка перебуває у морі.

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Індія (907) Іран (3586) нафта (6675)
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