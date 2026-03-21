США скасовують санкції проти іранської нафти, - ЗМІ

Міністерство фінансів США дозволило купівлю іранської нафти, яка перебуває у морі.

Про це повідомляють CBS News та Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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Тимчасове скасування санкцій

Це рішення дозволяє закуповувати нафту з Ірану, якщо її буде завантажено на судно до кінця дня п'ятниці, 20 березня. Термін дії дозволу спливає 19 квітня.

"Тимчасово розблокувавши ці існуючі постачання для світу, Сполучені Штати швидко виведуть на світові ринки приблизно 140 мільйонів барелів нафти", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Він зазначив, що рішення тимчасове і "дозволяє продавати іранську нафту, яка наразі перебуває в морі".

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати вже найближчими днями можуть скасувати санкції проти іранської нафти, яка перебуває в морі, щоб стримати ціни на "чорне золото" у світі.

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