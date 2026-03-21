США отменяют санкции против иранской нефти, - СМИ

США снимают нефтяное эмбарго с Ирана: что известно

Министерство финансов США разрешило закупку иранской нефти, находящейся в море.

Об этом сообщаютCBS News и Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Временная отмена санкций 

Это решение позволяет закупать нефть из Ирана, если она будет погружена на судно до конца дня пятницы, 20 марта. Срок действия разрешения истекает 19 апреля.

"Временно разблокировав эти существующие поставки для мира, Соединенные Штаты быстро выведут на мировые рынки примерно 140 миллионов баррелей нефти", - заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Он отметил, что решение является временным и "позволяет продавать иранскую нефть, которая в настоящее время находится в море".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США смягчили санкции в отношении венесуэльской нефти, - АР

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты уже в ближайшие дни могут отменить санкции против иранской нефти, которая находится в море, чтобы сдержать цены на "черное золото" в мире.

Читайте также: США "очень близки" к достижению целей в Иране, - Трамп

Тріумф американської операції «епічний довболоб».
21.03.2026 02:17 Ответить
Бобік здох...
21.03.2026 09:11 Ответить
Это какой то позор...(с)
21.03.2026 02:19 Ответить
Тут - воюєм , тут - не воюєм ... а тут ми рибу загортали ...
21.03.2026 02:28 Ответить
CNN
Три тижні після початку війни з Іраном i адміністрація США вичерпує можливості стримати стрімке зростання цін на нафту та газ.
Офіційні особи Трампа тепер приватно оцінюють, що високі ціни, спричинені війною, можуть тривати місяцями, особливо у міру загострення бойових дій на Близькому Сході та неможливості проходження через Ормузьку протоку, заявили троє людей, знайомих з внутрішніми обговореннями.
США вже вичерпали всі свої основні політичні важелі для пом'якшення шоку пропозиції, що поширюється в глобальній економіці, зазначили ці люди.
Залишені уряду варіанти коливаються від майже неефективних до глибоко непопулярних.
21.03.2026 02:53 Ответить
Брентова нафта, глобальний еталон ціни на нафту, у п'ятницю досягла $112 за барель - тримаючись поблизу максимумів, яких не спостерігалося три з половиною роки. Ціни на бензин у США також різко зросли, і національний середній показник наближається до $4 за галон.

Тепер чиновники йдуть ще далі, тимчасово знімаючи санкції з барелів іранської нафти, що наразі перебувають у морі, що дозволить союзникам, яким терміново потрібні постачання, їх купувати.
21.03.2026 02:59 Ответить
США намагаються знищити іранський режим військовими методами, i вони одночасно дозволяють режиму отримувати фінансову вигоду. Це є неявне визнання інтенсивного економічного та політичного тиску, який Іран здійснив на США, закривши Ормузьку протоку.

А для Трампа динаміка є особливо незручною. Після того як він неодноразово критикував колишнього президента Барака Обаму за те, що той надсилав готівку до Ірану в рамках його ядерної угоди з країною, Трамп зараз фактично заохочує Іран збільшити свої продажі нафти.
21.03.2026 03:04 Ответить
На тлі цього експерти з енергетики зазначили, що сувора реальність така: адміністрація швидко наближається до двійкового вибору: знайти спосіб відкрити Ормузьку протоку або готуватися до зростання низки болісних економічних наслідків.

«Нюанс тут у тому, що нюансу немає», - сказав Лендон Деренц, колишній чиновник у галузі національної безпеки та енергетики за адміністрацій Обами, Трампа та Байдена. «Ніхто інший не має яскравої ідеї».
21.03.2026 03:06 Ответить
20 березня Трамп написав у Truth Social, що Ормузьку протоку «повинні будуть охороняти та контролювати, за необхідності, інші країни, які нею користуються», а не Сполучені Штати.
 «Якщо нас попросять, ми допоможемо цим країнам у їхніх зусиллях щодо Ормузу, але це не повинно бути необхідним, як тільки загроза з боку Ірану буде усунута. Важливо відзначити, що для них це буде легка військова операція».
21.03.2026 03:42 Ответить
21.03.2026 06:38 Ответить
Тупі піндоси засрались по самі вуха.
21.03.2026 03:28 Ответить
Представник іранського міністерства нафти у відповідь на заяву США написав у Х, що країна не має запасів «на морі або для забезпечення міжнародних ринків».
За його словами, оголошені Вашингтоном заходи покликані лише «вселяти надію в покупців».
21.03.2026 03:37 Ответить
Фелікая Залатая Пабєда
21.03.2026 03:47 Ответить
Апофеоз Епічної Дурі. Замість, посилювати санкції і не лізти туди з ракетами та літаками, та чекати фінансового виснаження Ірану, де вже почались протести, воно витратило купу грошей та зброї, ні хєра толком не досягло, задрало нафту до 115 дол і тепер знімає санкції... Щоб у Ірану з'явились зайві гроші на розробку ядерної зброї...
21.03.2026 04:02 Ответить
Надо же шавку США в виде Дыранка, Кореи и т.д. спасать от реальности
21.03.2026 04:51 Ответить
Это смешно, Иран под санкциями уже 47 лет. Надо было просто снимать все санкции и заниматься своими делами. Кубой например или Мексикой.
21.03.2026 07:59 Ответить
І уйло вже б здохло економічно, якби не Трамп.
21.03.2026 04:48 Ответить
📊 Дефицит бюджета России (январь-февраль 2026) Дефицит федерального бюджета РФ за январь-февраль 2026 составил примерно 3,45-3,5 трлн рублей (около 1,5% ВВП). Это почти весь дефицит, который планировали на весь 2026 год (около 3,8 трлн руб.). Только за январь 2026 дефицит был около 1,7 трлн руб. - рекорд для этого месяца.
📉 Причины:

Падение нефтегазовых доходов на ~47% по сравнению с прошлым годом. Рост расходов, особенно военных. Доходы бюджета снизились, а расходы выросли примерно до 8,2 трлн руб. за два месяца.
21.03.2026 04:59 Ответить
Виграв тільки Ізраїль, який за рахунок США майже знешкодили воєнний потенціал Ірану, але наземній операції, Іран ще дасть відсіч.
Хитромудруй Ізраїль завжди такий був.
21.03.2026 05:51 Ответить
Найбільше виграли кацапи. Вони на цьому зароблять 250 млрд. баксів.
21.03.2026 06:31 Ответить
21.03.2026 06:40 Ответить
Для європейців проблема газу ще більш важлива ніж проблема нафти.
21.03.2026 07:23 Ответить
Після удару по катарському комплексу в Рас-Лаффані в середу відбувся ще один у четвер. Два іранські удари знищили 17% потужностей комплексу в Рас-Лаффані, і на ремонт піде від трьох до п'яти років, розповів агентству Reuters генеральний директор держкомпанії QatarEnergy Саад аль-Каабі.

Рас-Лаффан виробляє 20% усього зрідженого газу у світі.

Катар мав наприкінці року ввести в експлуатацію нову чергу Рас-Лаффана, і ціни до війни відображали очікування надлишку газу на ринку.

Тому європейці не поспішали поповнювати підземні сховища до наступної зими, розраховуючи на зниження цін влітку.
21.03.2026 07:26 Ответить
Заміщати катарський зріджений газ нічим. Найбільший у світі виробник газу - США, але їх потужності і без того працюють на межі.

Єдиний, хто здатний швидко збільшити пропозицію газу на європейському ринку і знизити ціни - це Росія. У неї є діюча нитка «Північного потоку - 2» в Європу, газопровід через Україну та потужності для зрідження газу.
21.03.2026 07:28 Ответить
США вже зняли санкції з російської нафти, щоб збити світові ціни на неї.
У газовому питанні у Росії ще більше козирів, оскільки стратегічних запасів газу, на відміну від нафти, у світі немає, а можливості швидко наростити видобуток і постачання майже повністю зосереджені на Ямалі. На цьому потенційні вигоди для Кремля від нападу США та Ізраїлю на Іран не закінчуються.

Якщо в результаті ударів по катарському заводу дефіцит газу на світовому ринку перетвориться з тимчасового на довготривалий, головний покупець російських енергоресурсів Китай може нарешті зрушити з мертвої точки проект нового газопроводу «Сила Сибіру - 2», призначеного перенаправити російський газ з втраченого європейського ринку на менш прибутковий китайський.
21.03.2026 07:32 Ответить
Якщо з світового ринку надовго зникне ближньосхідний скраплений газ, ціни на російський трубопровідний газ можуть виявитися для Китаю привабливішими за впевнену енергетичну незалежність.
Тоді Росія завдяки війні США проти Ірану ще довгі роки буде отримувати додаткові доходи від експорту не лише нафти, а й газу.
21.03.2026 07:34 Ответить
Це вторинно.
21.03.2026 07:26 Ответить
Для нас - ні.
21.03.2026 08:08 Ответить
21.03.2026 06:34 Ответить
Ахаха ))) Божечки, оце так війна. І розплачуйтесь з ними не доларами, а сразу літаками і ракетами
21.03.2026 06:40 Ответить
21.03.2026 06:46 Ответить
Тегеран за три дні!!!
Трамп імператор мірааааааа!!!!!!
21.03.2026 06:56 Ответить
Грейт вікторі,мої любі)Абсолютлі горджес ворк))Ми зробили америку знову великою)Хто наступний не хоче мене любити?))Десь так,заявить рудий покидьок сьогодні)
21.03.2026 07:00 Ответить
Якби не було дивно, але нам це на користь.
21.03.2026 07:17 Ответить
Перепрошую. яким чином?
21.03.2026 07:58 Ответить
Так насичення ринку призведе до падіння цін, отже ті, хто споживає виграє, а ті хто продає - навпаки.
21.03.2026 08:08 Ответить
Тобто щоб стало добре, треба спочатку зробити погано, а потім повернути як було.
21.03.2026 09:12 Ответить
Походу в цій війні перемогли аятоли.
Абсолютно очікувано.
21.03.2026 07:34 Ответить
Не соглашусь с Вами, кто победил пока не понятно, но кто проиграл уже очень хорошо вырисовывается. Европейцы, теперь им придется из своих карманов больше денег доставать на все, Персидский залив, потому что на долго утратил статус "тихой райской гавани", Большой бизнес, потому что ( фиг его знает чего ждать от **************** страны мира). Выиграл и выиграет тот, кто пишет правила этой игры. Еще больше проиграет тот кто "встрянет не по делу" ( не зная задумки режиссёра).
21.03.2026 07:53 Ответить
Согласен! Большой бизнес, не знает чего ждать от **************** страны мира - читай мудрейшего Трампа.

"Выиграл и выиграет тот, кто пишет правила этой игры. Еще больше проиграет тот кто "встрянет не по делу" - не зная задумки режиссёра.

Из всего следует что "Подорожает водка и штаны.... (с). Трампу наверное не разъяснили что не следует трогать построение из домино положенное вертикально вряд
21.03.2026 08:04 Ответить
Водки и штаны) Тут есть выбор) Кто потратился на водку, может и без штанов походить.
21.03.2026 08:32 Ответить
Правила гри тепер пишуть аятоли.
Своїми дронами і ракетами.
Інші - виконують.
Наприклад, аятоли будуть тепер брати гроші за прохід через Ормузьку протоку. Індія вже платить.
Ну і зняте нафтове ембарго дасть їм багато грошей на нові ракети, якими вони напишуть нові правила, і допоможе відновити ядерну програму, якою вони взагалі перевернуть всю шахівницю.
А про "встрянет не по делу" - це ви напевно на Україну натякаєте.
21.03.2026 08:07 Ответить
Про встрянет..., не только про Украину ( хотя мне "моя рубашка ближе") Индия платит, это хорошо, значит не хочет кацапский "уралс" за 99 дол.
21.03.2026 08:22 Ответить
І, до речі, можливо це не таке вже і тупе рішення. Якщо вони вважають, що Іран не зможе (або не встигне) перетворити гроші на зброю, то які мінуси? Іран - не рф, там не має такої потреби в "примусі до миру" населення, і так переважна більшість проти режиму. Тут цікаво, що м'яч зараз на боці аятол - продавати чи ні?
21.03.2026 07:37 Ответить
Бачу ви експерт з ліплення перемоги з гівна.
21.03.2026 09:29 Ответить
Я сказал об этом одному полковнику армии США на пенсии, дней 10 назад, что будут сняты санкции с Ирана без каких либо условий по ядерке/ракетам( правда я имел в виду общее будущее перемирие). Он ухмыльнулся, едва не рассмеялся мне в лицо. При том что чувак чуть ли не 20 лет прожил в Ираке/ странах Персидского залива.
21.03.2026 07:54 Ответить
У тому хаосі який генерує Трамп не варто його інформаційно розвивати за головками типу "США скасовують санкції проти іранської нафти,

Насправді Міністерство фінансів США дозволило купівлю іранської нафти, яка перебуває у морі.
До того, рішення дозволяє закуповувати нафту з Ірану, якщо її буде завантажено на судно до кінця дня п'ятниці, 20 березня. - термін дії дозволу до 19 квітня.

Таке рішення як не дивно розумне - танкери навантажені нафтою є загрозою екології регіону, - і прийнято без "мудрагеля" Трампа.

Крім того, нафта для Китаю, Індії...
21.03.2026 07:55 Ответить
то же будет и с "гарантиями"
21.03.2026 08:07 Ответить
А гроші від продажу ірану надходитимуть? Якщо так, то це просто роял флеш виходить. Аятоли можуть ще ракети клепати і воювати хоч до четвертого тисячоліття.
21.03.2026 08:11 Ответить
Так на ці гроші треба ще щось купити, а потім це щось якось привезти до Ірану, при повному контролі повітря з боку США та Ізраїлю. І це все не буде швидко. До того часу вже можуть усіх аятол перебити.
21.03.2026 08:28 Ответить
По Каспію. русня їм регулярно тудою щось перекидає.
21.03.2026 08:29 Ответить
Можете поділитися посиланням? Маю великі сумніви щодо цього.
21.03.2026 08:31 Ответить
А ще треба "тимчасово" надати Нобелівську премію Миру путіну, кім чин іну, та (посмертно) хаменеї!! А трампа,"тимчасово" , відправити у психлікарню....Виключно тимчасово!!
21.03.2026 08:45 Ответить
це вже перемога
21.03.2026 08:59 Ответить
Іран переміг!
21.03.2026 09:07 Ответить
Виглядає як перемога Ірана над США. Трамп знов обісрався.
21.03.2026 09:24 Ответить
 
 