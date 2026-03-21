США отменяют санкции против иранской нефти, - СМИ

Министерство финансов США разрешило закупку иранской нефти, находящейся в море.

Об этом сообщаютCBS News и Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Временная отмена санкций

Это решение позволяет закупать нефть из Ирана, если она будет погружена на судно до конца дня пятницы, 20 марта. Срок действия разрешения истекает 19 апреля.

"Временно разблокировав эти существующие поставки для мира, Соединенные Штаты быстро выведут на мировые рынки примерно 140 миллионов баррелей нефти", - заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Он отметил, что решение является временным и "позволяет продавать иранскую нефть, которая в настоящее время находится в море".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США смягчили санкции в отношении венесуэльской нефти, - АР

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты уже в ближайшие дни могут отменить санкции против иранской нефти, которая находится в море, чтобы сдержать цены на "черное золото" в мире.

Читайте также: США "очень близки" к достижению целей в Иране, - Трамп