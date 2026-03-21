США отменяют санкции против иранской нефти, - СМИ
Министерство финансов США разрешило закупку иранской нефти, находящейся в море.
Об этом сообщаютCBS News и Sky News, информирует Цензор.НЕТ.
Временная отмена санкций
Это решение позволяет закупать нефть из Ирана, если она будет погружена на судно до конца дня пятницы, 20 марта. Срок действия разрешения истекает 19 апреля.
"Временно разблокировав эти существующие поставки для мира, Соединенные Штаты быстро выведут на мировые рынки примерно 140 миллионов баррелей нефти", - заявил министр финансов США Скотт Бессент.
Он отметил, что решение является временным и "позволяет продавать иранскую нефть, которая в настоящее время находится в море".
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты уже в ближайшие дни могут отменить санкции против иранской нефти, которая находится в море, чтобы сдержать цены на "черное золото" в мире.
Три тижні після початку війни з Іраном i адміністрація США вичерпує можливості стримати стрімке зростання цін на нафту та газ.
Офіційні особи Трампа тепер приватно оцінюють, що високі ціни, спричинені війною, можуть тривати місяцями, особливо у міру загострення бойових дій на Близькому Сході та неможливості проходження через Ормузьку протоку, заявили троє людей, знайомих з внутрішніми обговореннями.
США вже вичерпали всі свої основні політичні важелі для пом'якшення шоку пропозиції, що поширюється в глобальній економіці, зазначили ці люди.
Залишені уряду варіанти коливаються від майже неефективних до глибоко непопулярних.
Тепер чиновники йдуть ще далі, тимчасово знімаючи санкції з барелів іранської нафти, що наразі перебувають у морі, що дозволить союзникам, яким терміново потрібні постачання, їх купувати.
А для Трампа динаміка є особливо незручною. Після того як він неодноразово критикував колишнього президента Барака Обаму за те, що той надсилав готівку до Ірану в рамках його ядерної угоди з країною, Трамп зараз фактично заохочує Іран збільшити свої продажі нафти.
«Нюанс тут у тому, що нюансу немає», - сказав Лендон Деренц, колишній чиновник у галузі національної безпеки та енергетики за адміністрацій Обами, Трампа та Байдена. «Ніхто інший не має яскравої ідеї».
«Якщо нас попросять, ми допоможемо цим країнам у їхніх зусиллях щодо Ормузу, але це не повинно бути необхідним, як тільки загроза з боку Ірану буде усунута. Важливо відзначити, що для них це буде легка військова операція».
За його словами, оголошені Вашингтоном заходи покликані лише «вселяти надію в покупців».
📉 Причины:
Падение нефтегазовых доходов на ~47% по сравнению с прошлым годом. Рост расходов, особенно военных. Доходы бюджета снизились, а расходы выросли примерно до 8,2 трлн руб. за два месяца.
Хитромудруй Ізраїль завжди такий був.
Рас-Лаффан виробляє 20% усього зрідженого газу у світі.
Катар мав наприкінці року ввести в експлуатацію нову чергу Рас-Лаффана, і ціни до війни відображали очікування надлишку газу на ринку.
Тому європейці не поспішали поповнювати підземні сховища до наступної зими, розраховуючи на зниження цін влітку.
Єдиний, хто здатний швидко збільшити пропозицію газу на європейському ринку і знизити ціни - це Росія. У неї є діюча нитка «Північного потоку - 2» в Європу, газопровід через Україну та потужності для зрідження газу.
У газовому питанні у Росії ще більше козирів, оскільки стратегічних запасів газу, на відміну від нафти, у світі немає, а можливості швидко наростити видобуток і постачання майже повністю зосереджені на Ямалі. На цьому потенційні вигоди для Кремля від нападу США та Ізраїлю на Іран не закінчуються.
Якщо в результаті ударів по катарському заводу дефіцит газу на світовому ринку перетвориться з тимчасового на довготривалий, головний покупець російських енергоресурсів Китай може нарешті зрушити з мертвої точки проект нового газопроводу «Сила Сибіру - 2», призначеного перенаправити російський газ з втраченого європейського ринку на менш прибутковий китайський.
Тоді Росія завдяки війні США проти Ірану ще довгі роки буде отримувати додаткові доходи від експорту не лише нафти, а й газу.
Трамп імператор мірааааааа!!!!!!
Абсолютно очікувано.
"Выиграл и выиграет тот, кто пишет правила этой игры. Еще больше проиграет тот кто "встрянет не по делу" - не зная задумки режиссёра.
Из всего следует что "Подорожает водка и штаны.... (с). Трампу наверное не разъяснили что не следует трогать построение из домино положенное вертикально вряд
Своїми дронами і ракетами.
Інші - виконують.
Наприклад, аятоли будуть тепер брати гроші за прохід через Ормузьку протоку. Індія вже платить.
Ну і зняте нафтове ембарго дасть їм багато грошей на нові ракети, якими вони напишуть нові правила, і допоможе відновити ядерну програму, якою вони взагалі перевернуть всю шахівницю.
А про "встрянет не по делу" - це ви напевно на Україну натякаєте.
Насправді Міністерство фінансів США дозволило купівлю іранської нафти, яка перебуває у морі.
До того, рішення дозволяє закуповувати нафту з Ірану, якщо її буде завантажено на судно до кінця дня п'ятниці, 20 березня. - термін дії дозволу до 19 квітня.
Таке рішення як не дивно розумне - танкери навантажені нафтою є загрозою екології регіону, - і прийнято без "мудрагеля" Трампа.
Крім того, нафта для Китаю, Індії...