Индия впервые за семь лет закупила нефть у Ирана после отмены санкций США, - CNN
Впервые за семь лет Индия закупила нефть у Ирана.Возвращение к иранскому топливу стало возможным для Нью-Дели после того, как США разрешили закупку иранской нефти.
Об этом сообщаетCNN со ссылкой на заявление Министерства нефти и природного газа Индии, информирует Цензор.НЕТ.
Индия закупила топливо у Ирана
Индия также приобрела у Ирана 44 000 метрических тонн сжиженного нефтяного газа (СНГ). В настоящее время груз разгружается в индийском порту Мангалур.
"Поскольку Индия импортирует значительную часть топлива, включая около 85% сжиженного нефтяного газа, с Ближнего Востока, она сильно пострадала от того, что Иран закрыл Ормузский пролив в ответ на американо-израильские удары", - отмечает CNN.
Отмена санкций против иранской нефти
Напомним, что 20 марта Министерство финансов США разрешило покупку иранской нефти, находящейся в море.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"За що боремося, міл чєловєк із скаженою білкою на голові і В голові ?"
.
еміри вже думають канал копати через пустелю та Оманські гори.
наробили шороху Допа та Біпа в Затоці
.
Індію часто називають «фармацією світу», оскільки вона постачає приблизно 20% світового обсягу фармацевтичних препаратів-генериків. Всередині країни генерики домінують на ринку, складучи приблизно від 70% до 90% усіх лікарських засобів, що продаються в Індії.
аби у рашки НЕ купували !
.