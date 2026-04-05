РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14536 посетителей онлайн
Новости Санкции США против Ирана
1 858 9

Индия впервые за семь лет закупила нефть у Ирана после отмены санкций США, - CNN

Впервые за семь лет Индия закупила нефть у Ирана.Возвращение к иранскому топливу стало возможным для Нью-Дели после того, как США разрешили закупку иранской нефти.

Об этом сообщаетCNN со ссылкой на заявление Министерства нефти и природного газа Индии, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Индия также приобрела у Ирана 44 000 метрических тонн сжиженного нефтяного газа (СНГ). В настоящее время груз разгружается в индийском порту Мангалур.

"Поскольку Индия импортирует значительную часть топлива, включая около 85% сжиженного нефтяного газа, с Ближнего Востока, она сильно пострадала от того, что Иран закрыл Ормузский пролив в ответ на американо-израильские удары", - отмечает CNN.

Читайте также: Индия приобретет еще пять российских ЗРК С-400 на $6,1 млрд, - Bloomberg

Отмена санкций против иранской нефти

Напомним, что 20 марта Министерство финансов США разрешило покупку иранской нефти, находящейся в море.

Читайте также: РФ отправила нефтяной танкер на Кубу: доставлено 700 тысяч баррелей, - Reuters

Автор: 

Индия (518) Иран (2685) нефть (2172)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
…вперше … офіційно придбала.
показать весь комментарий
05.04.2026 00:59 Ответить
"Перемога" буває жорстока.
показать весь комментарий
05.04.2026 01:01 Ответить
постає питання:

"За що боремося, міл чєловєк із скаженою білкою на голові і В голові ?"

показать весь комментарий
05.04.2026 01:19 Ответить
Та він завтра скаже, що це не його війна - просто хотів посцяти і помилився номером, поки на нобеля чекав.
показать весь комментарий
05.04.2026 01:23 Ответить
але у іранців з Ормузом буде інша думка.
еміри вже думають канал копати через пустелю та Оманські гори.

наробили шороху Допа та Біпа в Затоці

показать весь комментарий
05.04.2026 01:39 Ответить
Індії вигідно купувати дешеву нафту в Ірані. Вірніше вона і не купує, а робить бартер. Міняє ліки на нафту.

Індію часто називають «фармацією світу», оскільки вона постачає приблизно 20% світового обсягу фармацевтичних препаратів-генериків. Всередині країни генерики домінують на ринку, складучи приблизно від 70% до 90% усіх лікарських засобів, що продаються в Індії.
показать весь комментарий
05.04.2026 01:06 Ответить
Осанна !

аби у рашки НЕ купували !

показать весь комментарий
05.04.2026 01:20 Ответить
Перемога
показать весь комментарий
05.04.2026 04:57 Ответить
ось для чого трампон почав війну-щоб зняти санкції з ірану і параші!
показать весь комментарий
05.04.2026 09:56 Ответить
 
 