Индия впервые за семь лет закупила нефть у Ирана после отмены санкций США, - CNN

Впервые за семь лет Индия закупила нефть у Ирана.Возвращение к иранскому топливу стало возможным для Нью-Дели после того, как США разрешили закупку иранской нефти.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Министерства нефти и природного газа Индии.

Индия закупила топливо у Ирана

Индия также приобрела у Ирана 44 000 метрических тонн сжиженного нефтяного газа (СНГ). В настоящее время груз разгружается в индийском порту Мангалур.

"Поскольку Индия импортирует значительную часть топлива, включая около 85% сжиженного нефтяного газа, с Ближнего Востока, она сильно пострадала от того, что Иран закрыл Ормузский пролив в ответ на американо-израильские удары", - отмечает CNN.

Отмена санкций против иранской нефти

Напомним, что 20 марта Министерство финансов США разрешило покупку иранской нефти, находящейся в море.

