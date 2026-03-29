Индия приобретет еще пять российских ЗРК С-400 на $6,1 млрд, - Bloomberg

Индия закупает дополнительную партию российских С-400

Индия одобрила закупку вооружения на сумму 2,38 трлн рупий (около 25 млрд долларов), включая российские ракетные системы. 

Новые закупки российского вооружения 

Информированный источник сообщил, что Совет по оборонным закупкам под руководством министра Раджната Сингха одобрил приобретение еще пяти российских зенитно-ракетных комплексов С-400 ориентировочной стоимостью около 6,1 миллиарда долларов.

В министерстве отметили, что эти системы предназначены для противодействия воздушным угрозам большой дальности.

В настоящее время Индия имеет три таких комплекса, которые использовались во время четырехдневного конфликта с Пакистаном в мае 2025 года. Еще два, вероятно, будут поставлены в течение следующих нескольких месяцев.

Издание отмечает, что, несмотря на снижение объемов, Россия остается крупнейшим поставщиком вооружений для Индии. Треть закупок за 2025 год приходится на российское оружие.

В то же время Индия диверсифицирует закупки и является крупнейшим покупателем французского военного оборудования.

Читайте также: Россия увеличила скидки на нефть для Индии, чтобы удержать экспорт, - Bloomberg

Критика со стороны США

Bloomberg отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа критиковала Индию за приобретение российского вооружения. Новые закупки могут осложнить отношения между странами.

Закупка дополнительных систем противоракетной обороны также свидетельствует о том, что Индия продолжает доверять давним союзникам, таким как Москва, когда речь идет о современном военном оборудовании, пишет агентство.

Читайте также: Из-за нехватки рабочей силы в Россию прибывает все больше работников из Индии, - Reuters

Індуси невиправні. 6 лярдів на хлам
29.03.2026 01:57 Ответить
Рішення Індії придбати додаткові російські зенітні ракетні системи С-400 замість американської системи Patriot обумовлене поєднанням вищих технічних характеристик, економічної ефективності (вдвічі дешевше у порівнянні з американськими Patriot) та стратегічної автономії.
С-400 має дальність ураження до 400 км, що значно перевищує дальність Patriot PAC-3 приблизно 100-160 км.
Це дозволяє Індії покривати великі прикордонні райони проти Пакистану та Китаю за допомогою меншої кількості батарей.
Закупівлі у Росії дозволяють Індії підтримувати незалежну зовнішню політику.
Угоди зі США часто супроводжуються обмежувальними положеннями для кінцевого користувача та загрозою санкцій за CAATSA, яким Індія послідовно протистоїть.
29.03.2026 02:02 Ответить
Хтось може згадати, кому і як ці С-400 допомогли у війнах за останні 5 років?

Азербайджанці їх палили, ізраїльтяне їх палили, українці їх палили, американці їх палили. А от якихось серйозних втрат від них ніхто не зазнав.
29.03.2026 02:03 Ответить
Індуси невиправні. 6 лярдів на хлам
29.03.2026 01:57 Ответить
Ну да хлам, Москва палає кожен день, всі наші дрони долітають куди би не послаи, а літаки наші так взагалі на домом пуйоа літають, ага. Сарказм для особо тупих...
29.03.2026 05:16 Ответить
29.03.2026 06:01 Ответить
Ти асистентом у ШІ підробляєш?
29.03.2026 02:05 Ответить
він відомий довбойоб, завжди репостить всяку херню, дуже любить помийку ВВС! не звертайте уваги!
29.03.2026 02:24 Ответить
Вартість окремих перехоплювачів S-400 варіюється залежно від дальності, але нещодавнє поповнення Індією запасів у кількості 288 ракет оцінювалося приблизно в 1,1 мільярда доларів (~3,8 мільйона доларів за ракету).
Перехоплювачі США Patriot PAC-3 MSE оцінюються у 4,2-7 мільйонів доларів кожен для іноземних замовників.
29.03.2026 02:05 Ответить
Петріоти навіть балістику збивають.
А С-400 не завжди навіть крилаті ракети перехоплюють.
29.03.2026 02:08 Ответить
Вчора внаслідок удару Ірану по авіабазі "Принц Султан" у Саудівській Аравії значних пошкоджень зазнали щонайменше два літаки-заправники KC-135 і щось Петріоти не дуже допомогли.
29.03.2026 02:49 Ответить
Вы в ПВО служили? Или это вам на сайтах рассказали, про эффективность?
29.03.2026 04:13 Ответить
Ну да дешевше… Особливо коли почнуться пропуски від Пакистану чи Китаю. Турки вже купили років сім тому С400, тепер не знають що з ними робити. Друже ти туфту пишеш про дальність: PAC 3 це ракета до Петріота яка призначена в першу чергу для знищення балістичних ракет(на відміну від ракет модифікаційPAC 2, які призначені для ураження літаків та крилатих ракет ). То саме і з С400 для ураження балістичних ракет там радіус менше 100км. Про 400 км це москальська туфта! Для того щоб уразити на такій відстані ціль , типу літак, він або має летіти над морем(де немає лісів, пагорбів, не кажучи про гори), на висоті кілометрів 12 і вище, або підсвічуватис літаком радаром (у кацапів це А50 ).
29.03.2026 09:00 Ответить
Еффективна ППО це завжди розумна комбінація різних систем і літаків. Персонал також повинен бути добре вивченим.
29.03.2026 02:11 Ответить
Індуси коли отримували літаки з Росії, то завжди мали більшу аварійність.
29.03.2026 02:15 Ответить
Цим гімном навіть ті хто їх виробляє користуватись не вміють, про що мова.
29.03.2026 02:26 Ответить
29.03.2026 02:28 Ответить
Українці палили, так. Я не чув про інших.
29.03.2026 08:36 Ответить
Будемо сміятися коли цей металобрухт не спрацює, або спрацює ще на землі, порадіємо.
29.03.2026 02:32 Ответить
Кто бы, что не говорил, но С 400 хороший комплекс! Пару дивизионов в Украине смогли бы отогнать носителей КАБ от границ, но нам же нужно пообсуждать то, о чем не имеем ни малейшего представления! Не забуду как в 2022 году с шахедов на ЦН смеялись, пробка у них с пластиковой бутылки. Сейчас уже не очень смешно?
29.03.2026 04:06 Ответить
Ішакєд небезпечний кількістю.
Якщо потрапить на приціл найпростішого ЗРК - кінець йому.
Та навіть перехоплювачі зіб'ють, попри систему ухилення. Аби розрахунків вистачало.
29.03.2026 07:54 Ответить
Вот, истину глаголиш. С400 против своей авиации самое то. Ни одного вражеского не сбили, только свои цели )))
29.03.2026 08:48 Ответить
Ну звичайно за с-400 хай вони дешевші та малоефективні зате відкати дадуть якомусь індусові свою кшатрію підтримати чи як їх там касти воїнів
29.03.2026 04:15 Ответить
Потім переплавлять на металолом.Турки попали в халепу купивши С-400.Зразу зникли з черги на Ф-35
29.03.2026 07:06 Ответить
Індуси теж беруть хабарі. Тільки цим можно якось пояснити такі закупки російського зламу.
29.03.2026 08:47 Ответить
 
 