Индия приобретет еще пять российских ЗРК С-400 на $6,1 млрд, - Bloomberg
Индия одобрила закупку вооружения на сумму 2,38 трлн рупий (около 25 млрд долларов), включая российские ракетные системы.
Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
Новые закупки российского вооружения
Информированный источник сообщил, что Совет по оборонным закупкам под руководством министра Раджната Сингха одобрил приобретение еще пяти российских зенитно-ракетных комплексов С-400 ориентировочной стоимостью около 6,1 миллиарда долларов.
В министерстве отметили, что эти системы предназначены для противодействия воздушным угрозам большой дальности.
В настоящее время Индия имеет три таких комплекса, которые использовались во время четырехдневного конфликта с Пакистаном в мае 2025 года. Еще два, вероятно, будут поставлены в течение следующих нескольких месяцев.
Издание отмечает, что, несмотря на снижение объемов, Россия остается крупнейшим поставщиком вооружений для Индии. Треть закупок за 2025 год приходится на российское оружие.
В то же время Индия диверсифицирует закупки и является крупнейшим покупателем французского военного оборудования.
Критика со стороны США
Bloomberg отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа критиковала Индию за приобретение российского вооружения. Новые закупки могут осложнить отношения между странами.
Закупка дополнительных систем противоракетной обороны также свидетельствует о том, что Индия продолжает доверять давним союзникам, таким как Москва, когда речь идет о современном военном оборудовании, пишет агентство.
С-400 має дальність ураження до 400 км, що значно перевищує дальність Patriot PAC-3 приблизно 100-160 км.
Це дозволяє Індії покривати великі прикордонні райони проти Пакистану та Китаю за допомогою меншої кількості батарей.
Закупівлі у Росії дозволяють Індії підтримувати незалежну зовнішню політику.
Угоди зі США часто супроводжуються обмежувальними положеннями для кінцевого користувача та загрозою санкцій за CAATSA, яким Індія послідовно протистоїть.
Перехоплювачі США Patriot PAC-3 MSE оцінюються у 4,2-7 мільйонів доларів кожен для іноземних замовників.
А С-400 не завжди навіть крилаті ракети перехоплюють.
Азербайджанці їх палили, ізраїльтяне їх палили, українці їх палили, американці їх палили. А от якихось серйозних втрат від них ніхто не зазнав.
Якщо потрапить на приціл найпростішого ЗРК - кінець йому.
Та навіть перехоплювачі зіб'ють, попри систему ухилення. Аби розрахунків вистачало.