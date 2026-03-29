Индия приобретет еще пять российских ЗРК С-400 на $6,1 млрд, - Bloomberg

Индия одобрила закупку вооружения на сумму 2,38 трлн рупий (около 25 млрд долларов), включая российские ракетные системы.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Новые закупки российского вооружения

Информированный источник сообщил, что Совет по оборонным закупкам под руководством министра Раджната Сингха одобрил приобретение еще пяти российских зенитно-ракетных комплексов С-400 ориентировочной стоимостью около 6,1 миллиарда долларов.

В министерстве отметили, что эти системы предназначены для противодействия воздушным угрозам большой дальности.

В настоящее время Индия имеет три таких комплекса, которые использовались во время четырехдневного конфликта с Пакистаном в мае 2025 года. Еще два, вероятно, будут поставлены в течение следующих нескольких месяцев.

Издание отмечает, что, несмотря на снижение объемов, Россия остается крупнейшим поставщиком вооружений для Индии. Треть закупок за 2025 год приходится на российское оружие.

В то же время Индия диверсифицирует закупки и является крупнейшим покупателем французского военного оборудования.

Критика со стороны США

Bloomberg отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа критиковала Индию за приобретение российского вооружения. Новые закупки могут осложнить отношения между странами.

Закупка дополнительных систем противоракетной обороны также свидетельствует о том, что Индия продолжает доверять давним союзникам, таким как Москва, когда речь идет о современном военном оборудовании, пишет агентство.

