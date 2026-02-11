Из-за нехватки рабочей силы в Россию прибывает все больше работников из Индии, - Reuters
Россия столкнулась с дефицитом работников в 2,3 млн, вызванным войной. Так Москва обращается к Индии, чтобы восполнить нехватку рабочей силы.
Об этом говорится в материале Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
В 2021 году, до полномасштабного вторжения в Украину, РФ одобрила 5 000 разрешений на работу для граждан Индии, однако уже в 2025 году было одобрено почти 72 тыс. разрешений.
Директор компании, привлекающей индийских работников, Алексей Филипенков говорит, что сейчас наибольшей популярностью пользуются индийские работники-иностранцы.
Диктатор Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали в декабре соглашение об упрощении трудоустройства индийцев в России. Денис Мантуров, первый вице-премьер-министр России, заявил тогда, что Россия может принять "неограниченное количество" индийских работников.
По его словам, в производстве нужно не менее 800 000 человек, а еще 1,5 миллиона - в сфере услуг и строительства.
Издание рассказало о 23-летнем Сахиле, который работает на ферме в Сергиевском, что под Москвой. Там используют индийцев для обработки и упаковки овощей за среднюю зарплату около 50 000 рублей (660 долларов).
Там утверждают, что местные за такие деньги работать не будут.
"Я работаю здесь, в Сергиевском, уже один год. В Индии мало денег, а здесь - много денег", - говорит Сахил.
«Нові росіяни» з берегів Гангу: цифри та факти
На болотах зараз відбувається справжній демографічний аттракціон. Поки місцеве населення «від'ємно приростає» або марширує в чорних пакетах, вакантні місця (і паспорти) активно пропонують усім, хто готовий бодай якось тримати лопату або автомат.
* Громадянство як «бонус» до контракту: У 2024-2025 роках Кремль максимально спростив отримання паспорта для іноземців. Тепер, щоб стати «щасливим» володарем двоголової курки в кишені, індійцю достатньо підписати контракт із Міноборони РФ. І вуаля - він уже не «іноземний працівник», а «захисник вітчизни», якого можна легально відправити під штурм без зайвих дипломатичних нот від Нью-Делі.
* Статистика «натуралізації»: Згідно з даними МВС РФ, кількість іноземців, що отримали громадянство, останнім часом обчислюється сотнями тисяч (хоча загальний тренд трохи впав через страх мобілізації). Проте саме для громадян Індії та Бангладеш квоти на роботу у 2025 році зросли до рекордних 70+ тисяч. Багато хто з них розглядає паспорт РФ як швидкий шлях до «пільг», не підозрюючи, що головна пільга - це безкоштовне місце на цвинтарі десь під Ростовом.
* Скільки їх там насправді? За даними МЗС Індії, у РФ проживає близько 14 000-20 000 індійців з посвідкою на проживання, але ця цифра стрімко «розмивається» за рахунок тих, хто переходить у категорію громадян.
Чому вони підкреслюють, що працівники «іноземні»?
Це такий собі саркастичний реверанс у бік власного електорату. Називаючи їх «іноземцями», влада намагається заспокоїти місцевих Z-патріотів: «Не хвилюйтеся, це просто гості, вони попрацюють і поїдуть». Але реальність інша:
* Етнічні росіяни закінчуються (завдяки зусиллям ЗСУ та еміграції).
* Завозити мігрантів із Середньої Азії стало «небезпечно» (після подій у «Крокусі» та посилення ксенофобії).
* Індійці - ідеальний варіант: вони не знають мови, не мають зв'язків і їх набагато простіше «надурити» (що вже неодноразово підтверджували індійські ЗМІ, описуючи історії про «роботу в офісі», яка закінчилася в окопі).
> Висновок: На болотах скоро поняття «корінний росіянин» буде означати того, хто отримав паспорт РФ раніше 2024 року. А «індійські працівники-не-іноземці» - це просто свіжа партія «гарматного м'яса» або дешевої сили, яку вже встигли задокументувати за всіма правилами російського юридичного абсурду.