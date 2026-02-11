Россия столкнулась с дефицитом работников в 2,3 млн, вызванным войной. Так Москва обращается к Индии, чтобы восполнить нехватку рабочей силы.

Об этом говорится в материале Reuters.

В 2021 году, до полномасштабного вторжения в Украину, РФ одобрила 5 000 разрешений на работу для граждан Индии, однако уже в 2025 году было одобрено почти 72 тыс. разрешений.

Директор компании, привлекающей индийских работников, Алексей Филипенков говорит, что сейчас наибольшей популярностью пользуются индийские работники-иностранцы.

Диктатор Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали в декабре соглашение об упрощении трудоустройства индийцев в России. Денис Мантуров, первый вице-премьер-министр России, заявил тогда, что Россия может принять "неограниченное количество" индийских работников.

По его словам, в производстве нужно не менее 800 000 человек, а еще 1,5 миллиона - в сфере услуг и строительства.

Издание рассказало о 23-летнем Сахиле, который работает на ферме в Сергиевском, что под Москвой. Там используют индийцев для обработки и упаковки овощей за среднюю зарплату около 50 000 рублей (660 долларов).

Там утверждают, что местные за такие деньги работать не будут.

"Я работаю здесь, в Сергиевском, уже один год. В Индии мало денег, а здесь - много денег", - говорит Сахил.

