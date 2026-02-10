Индия сокращает закупки российской нефти и наращивает импорт энергоносителей из США, - Fox Business
Индия уже начала сокращать объемы закупок российской нефти и одновременно увеличивает импорт энергоносителей из Соединенных Штатов.
Об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил торговый представитель США Джеймисон Грир, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос о возможном отказе Индии от российской нефти, Грир подтвердил, что сокращение закупок уже началось. По его словам, Индия одновременно наращивает поставки энергоресурсов из США, а также диверсифицирует импорт, в частности за счет Венесуэлы.
Торговый представитель США напомнил, что до 2022 года Индия не покупала российскую сырую нефть. Импорт из РФ начался после полномасштабного вторжения России в Украину из-за значительных скидок, которые предлагала Москва.
Грир отметил, что Индия закупала российскую нефть, перерабатывала ее и экспортировала нефтепродукты в Европу. В то же время, по его словам, Нью-Дели взял на себя обязательства сократить закупки у России и увеличить импорт из США и уже начал выполнять эти договоренности.
Что предшествовало?
- В начале февраля 2026 года состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Моди назвал Трампа "дорогим другом" и поддержал его усилия по установлению мира.
- Президент США Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти.
- В то же время Моди не подтвердил прекращение закупок российской нефти после разговора с Трампом.
Натомість Нью-Делі обіцяє припинити закупівлю російської нафти. Скасовано й штрафне мито в розмірі 25% на всі імпортні товари з Індії через її закупівлі російської нафти.
Як пише Bloomberg, до початку лютого накопичені на воді обсяги російської сирої нафти досягли 143 мільйонів барелів, що майже вдвічі більше, ніж торік.
Після рішення Індії деякі танкери переспрямували до Китаю.
Але поки неясно, який обсяг зможе прийняти китайський ринок.