Индия сокращает закупки российской нефти и наращивает импорт энергоносителей из США, - Fox Business

Индия уже начала сокращать объемы закупок российской нефти и одновременно увеличивает импорт энергоносителей из Соединенных Штатов.

Об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил торговый представитель США Джеймисон Грир, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о возможном отказе Индии от российской нефти, Грир подтвердил, что сокращение закупок уже началось. По его словам, Индия одновременно наращивает поставки энергоресурсов из США, а также диверсифицирует импорт, в частности за счет Венесуэлы.

Торговый представитель США напомнил, что до 2022 года Индия не покупала российскую сырую нефть. Импорт из РФ начался после полномасштабного вторжения России в Украину из-за значительных скидок, которые предлагала Москва.

Грир отметил, что Индия закупала российскую нефть, перерабатывала ее и экспортировала нефтепродукты в Европу. В то же время, по его словам, Нью-Дели взял на себя обязательства сократить закупки у России и увеличить импорт из США и уже начал выполнять эти договоренности.

Что предшествовало?

В начале февраля 2026 года состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Моди назвал Трампа "дорогим другом" и поддержал его усилия по установлению мира.

Президент США Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти.

В то же время Моди не подтвердил прекращение закупок российской нефти после разговора с Трампом.

