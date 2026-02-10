Індія скорочує закупівлі російської нафти та нарощує імпорт енергоносіїв зі США, - Fox Business

Індія вже почала зменшувати обсяги закупівель російської нафти та водночас збільшує імпорт енергоносіїв зі Сполучених Штатів.

Про це в інтерв’ю телеканалу Fox Business заявив торговий представник США Джеймісон Грір, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання щодо можливого відмовлення Індії від російської нафти, Грір підтвердив, що скорочення закупівель уже розпочалося. За його словами, Індія водночас нарощує постачання енергоресурсів зі США, а також диверсифікує імпорт, зокрема за рахунок Венесуели.

Торговий представник США нагадав, що до 2022 року Індія не купувала російську сиру нафту. Імпорт з РФ почався після повномасштабного вторгнення Росії в Україну через значні знижки, які пропонувала Москва.

Грір зазначив, що Індія закуповувала російську нафту, переробляла її та експортувала нафтопродукти до Європи. Водночас, за його словами, Нью-Делі взяв на себе зобов’язання скоротити закупівлі у Росії та збільшити імпорт зі США і вже почав виконувати ці домовленості.

Що передувало?

На початку лютого 2026 року відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Моді назвав Трампа "дорогим другом" та підтримав його зусилля щодо миру.

Президент США Трамп заявив, що прем'єр Індії Нарендра Моді погодився припинити закупівлі російської нафти.

Водночас Моді не підтвердив припинення закупівель російської нафти після розмови з Трампом.

