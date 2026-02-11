Через брак робочої сили до Росії прибуває все більше працівників з Індії, - Reuters

Росія зіткнулася із дефіцитом працівників у 2,3 млн, що спричинений війною. Так Москва звертається до Індії, щоб заповнити брак робочої сили.

Про це йдеться в матеріалі Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

У 2021 році, до повномасштабного вторгнення в Україну, РФ схвалила 5 000 дозволів на роботу для громадян Індії, проте вже у 2025 році було схвалено майже 72 тис. дозволів.

Директор компанії, що залучає індійських працівників, Олексій Філіпенков каже, що наразі найбільшою популярністю користуються індійські працівники-іноземці.

Диктатор Путін та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підписали у грудні угоду про спрощення працевлаштування індійців у Росії. Денис Мантуров, перший віцепрем'єр-міністр Росії, заявив тоді, що Росія може прийняти "необмежену кількість" індійських працівників.

За його словами, у виробництві потрібно щонайменше 800 000 людей, а ще 1,5 мільйона - у сфері послуг та будівництва.

Видання розповіло про 23-річного Сахіла, який працює на фермі у Сергієвському, що біля Москви. Там використовують індійців для обробки та пакування овочів за середню зарплату близько 50 000 рублів (660 доларів).

Там стверджують, що місцеві за такі гроші не працюватимуть.

"Я працюю тут, у Сергієвському, вже один рік. В Індії мало грошей, а тут багато грошей", - каже Сахіл.

