Через брак робочої сили до Росії прибуває все більше працівників з Індії, - Reuters
Росія зіткнулася із дефіцитом працівників у 2,3 млн, що спричинений війною. Так Москва звертається до Індії, щоб заповнити брак робочої сили.
Про це йдеться в матеріалі Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
У 2021 році, до повномасштабного вторгнення в Україну, РФ схвалила 5 000 дозволів на роботу для громадян Індії, проте вже у 2025 році було схвалено майже 72 тис. дозволів.
Директор компанії, що залучає індійських працівників, Олексій Філіпенков каже, що наразі найбільшою популярністю користуються індійські працівники-іноземці.
Диктатор Путін та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підписали у грудні угоду про спрощення працевлаштування індійців у Росії. Денис Мантуров, перший віцепрем'єр-міністр Росії, заявив тоді, що Росія може прийняти "необмежену кількість" індійських працівників.
За його словами, у виробництві потрібно щонайменше 800 000 людей, а ще 1,5 мільйона - у сфері послуг та будівництва.
Видання розповіло про 23-річного Сахіла, який працює на фермі у Сергієвському, що біля Москви. Там використовують індійців для обробки та пакування овочів за середню зарплату близько 50 000 рублів (660 доларів).
Там стверджують, що місцеві за такі гроші не працюватимуть.
"Я працюю тут, у Сергієвському, вже один рік. В Індії мало грошей, а тут багато грошей", - каже Сахіл.
«Нові росіяни» з берегів Гангу: цифри та факти
На болотах зараз відбувається справжній демографічний аттракціон. Поки місцеве населення «від'ємно приростає» або марширує в чорних пакетах, вакантні місця (і паспорти) активно пропонують усім, хто готовий бодай якось тримати лопату або автомат.
* Громадянство як «бонус» до контракту: У 2024-2025 роках Кремль максимально спростив отримання паспорта для іноземців. Тепер, щоб стати «щасливим» володарем двоголової курки в кишені, індійцю достатньо підписати контракт із Міноборони РФ. І вуаля - він уже не «іноземний працівник», а «захисник вітчизни», якого можна легально відправити під штурм без зайвих дипломатичних нот від Нью-Делі.
* Статистика «натуралізації»: Згідно з даними МВС РФ, кількість іноземців, що отримали громадянство, останнім часом обчислюється сотнями тисяч (хоча загальний тренд трохи впав через страх мобілізації). Проте саме для громадян Індії та Бангладеш квоти на роботу у 2025 році зросли до рекордних 70+ тисяч. Багато хто з них розглядає паспорт РФ як швидкий шлях до «пільг», не підозрюючи, що головна пільга - це безкоштовне місце на цвинтарі десь під Ростовом.
* Скільки їх там насправді? За даними МЗС Індії, у РФ проживає близько 14 000-20 000 індійців з посвідкою на проживання, але ця цифра стрімко «розмивається» за рахунок тих, хто переходить у категорію громадян.
Чому вони підкреслюють, що працівники «іноземні»?
Це такий собі саркастичний реверанс у бік власного електорату. Називаючи їх «іноземцями», влада намагається заспокоїти місцевих Z-патріотів: «Не хвилюйтеся, це просто гості, вони попрацюють і поїдуть». Але реальність інша:
* Етнічні росіяни закінчуються (завдяки зусиллям ЗСУ та еміграції).
* Завозити мігрантів із Середньої Азії стало «небезпечно» (після подій у «Крокусі» та посилення ксенофобії).
* Індійці - ідеальний варіант: вони не знають мови, не мають зв'язків і їх набагато простіше «надурити» (що вже неодноразово підтверджували індійські ЗМІ, описуючи історії про «роботу в офісі», яка закінчилася в окопі).
> Висновок: На болотах скоро поняття «корінний росіянин» буде означати того, хто отримав паспорт РФ раніше 2024 року. А «індійські працівники-не-іноземці» - це просто свіжа партія «гарматного м'яса» або дешевої сили, яку вже встигли задокументувати за всіма правилами російського юридичного абсурду.