Індія придбає ще п’ять російських ЗРК С-400 на $6,1 млрд, - Bloomberg
Індія схвалила закупівлю озброєння на 2,38 трлн рупій (близько $25 млрд), включно з російськими ракетними системами.
Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.
Нові закупівлі російського озброєння
Обізнане джерело повідомило, що Рада з оборонних закупівель під керівництвом міністра Раджната Сінгха схвалила придбання ще п’яти російських зенітно-ракетних комплексів С-400 орієнтовною вартістю близько 6,1 мільярда доларів.
У міністерстві зазначили, що ці системи призначені для протидії повітряним загрозам великої дальності.
Наразі Індія має три такі комплекси, які використовувалися під час чотириденного конфлікту з Пакистаном у травні 2025 року. Ще два, ймовірно, будуть поставлені протягом наступних кількох місяців.
Видання зауважує, що незважаючи на зниження обсягів, Росія залишається найбільшим постачальником озброєнь для Індії. Третина закупівель за 2025 рік припадає на російську зброю.
Водночас Індія диверсифікує закупівлі та є найбільшим покупцем французького військового обладнання.
Критика з боку США
Bloomberg зазначає, що адміністрація президента США Дональда Трампа критикувала Індію за придбання російського озброєння. Нові закупівлі можуть ускладнити відносини між країнами.
Закупівля додаткових систем протиракетної оборони також свідчить, що Індія продовжує довіряти давнім союзникам, таким як Москва, коли йдеться про сучасне військове обладнання, пише агентство.
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Азербайджанці їх палили, ізраїльтяне їх палили, українці їх палили, американці їх палили. А от якихось серйозних втрат від них ніхто не зазнав.
С-400 має дальність ураження до 400 км, що значно перевищує дальність Patriot PAC-3 приблизно 100-160 км.
Це дозволяє Індії покривати великі прикордонні райони проти Пакистану та Китаю за допомогою меншої кількості батарей.
Закупівлі у Росії дозволяють Індії підтримувати незалежну зовнішню політику.
Угоди зі США часто супроводжуються обмежувальними положеннями для кінцевого користувача та загрозою санкцій за CAATSA, яким Індія послідовно протистоїть.