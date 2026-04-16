Партия сжиженного российского природного газа направляется в Индию, - Reuters
Партия сжиженного природного газа из России может впервые за долгое время поступить в Индию, несмотря на санкционные ограничения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters со ссылкой на данные LSEG.
Речь идет о партии СПГ с российского завода "Портовая", расположенного на Балтийском море, который находится под санкциями США.
Потенциальная поставка, несмотря на санкции
Если российский газ достигнет пункта назначения, это станет первой подобной поставкой в Индию после заявлений о возможном отказе от российских энергоносителей.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заверил в намерении прекратить закупки, однако официального подтверждения этого не было.
В то же время индийская сторона неоднократно заявляла, что принимает решения об импорте, исходя из цены, стабильности поставок и интересов внутреннего рынка.
Энергетический контекст и риски
Индия остается одним из крупнейших импортеров энергоносителей в мире и зависит от стабильности глобальных поставок.
Ситуация осложняется влиянием конфликта на Ближнем Востоке, в частности рисками для судоходства через Ормузский пролив.
Подробности о заводе РФ "Портовая"
Завод "Портовая" имеет мощность около 1,5 млн тонн СПГ в год и начал работу в сентябре 2022 года.
Его экспорт ограничили дополнительные санкции, введенные в январе 2025 года с целью сокращения доходов России от энергетического сектора.
Несмотря на это, российский газ продолжает поступать в Бэйхай, а также из проекта "Арктик СПГ-2".
- В частности, "Газпром" недавно доставил очередную партию СПГ в Китай.
