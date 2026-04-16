Партия сжиженного российского природного газа направляется в Индию, - Reuters

Индия возобновила закупку газа у РФ, несмотря на договоренность Трампа с Моди не покупать его

Партия сжиженного природного газа из России может впервые за долгое время поступить в Индию, несмотря на санкционные ограничения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters со ссылкой на данные LSEG.

Речь идет о партии СПГ с российского завода "Портовая", расположенного на Балтийском море, который находится под санкциями США.

Потенциальная поставка, несмотря на санкции

Если российский газ достигнет пункта назначения, это станет первой подобной поставкой в Индию после заявлений о возможном отказе от российских энергоносителей.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заверил в намерении прекратить закупки, однако официального подтверждения этого не было.

В то же время индийская сторона неоднократно заявляла, что принимает решения об импорте, исходя из цены, стабильности поставок и интересов внутреннего рынка.

Энергетический контекст и риски

Индия остается одним из крупнейших импортеров энергоносителей в мире и зависит от стабильности глобальных поставок.

Ситуация осложняется влиянием конфликта на Ближнем Востоке, в частности рисками для судоходства через Ормузский пролив.

Подробности о заводе РФ "Портовая"

Завод "Портовая" имеет мощность около 1,5 млн тонн СПГ в год и начал работу в сентябре 2022 года.

Его экспорт ограничили дополнительные санкции, введенные в январе 2025 года с целью сокращения доходов России от энергетического сектора.

Несмотря на это, российский газ продолжает поступать в Бэйхай, а также из проекта "Арктик СПГ-2".

індійці... такі ж п..дюки як і маланці!
16.04.2026 00:21 Ответить
Так нещодавно вже один проходив через Середземне море.
Якось йому трохи не пощастило - наткнувся на "голочку" і здувся.
16.04.2026 00:28 Ответить
Треба щоб всі чи відсотків 90 "здувалися" повсюди.
16.04.2026 03:40 Ответить
Згідно з ексклюзивним аналізом для Guardian, 100 провідних нафтогазових компаній світу заробляли понад 30 мільйонів доларів щогодини у вигляді нетрудового прибутку протягом першого місяця американо-ізраїльської війни в Ірані.
16.04.2026 00:29 Ответить
А нуууу..!!
Шось там почало антисемітизмом попахувати
Ще заставлять вибачатись перед міндічеми бібі натахуньяху... ))
16.04.2026 00:39 Ответить
нефтянники и впк всегда были за любой движ в заливе
16.04.2026 00:54 Ответить
Вже давно мав бути созданий та активно працювати спец-загін з морськими дронами та топити ті танкери повсюди....
16.04.2026 03:39 Ответить
У нейтральному морі кожен може ходити ( і українські дрони ) . А в води країн кацапи не можуть зайти із-за санкцій
16.04.2026 08:32 Ответить
Може взорвати цю калошу
16.04.2026 08:30 Ответить
 
 