Партия сжиженного российского природного газа направляется в Индию, - Reuters

Партия сжиженного природного газа из России может впервые за долгое время поступить в Индию, несмотря на санкционные ограничения.

Об этом говорится в материале Reuters со ссылкой на данные LSEG.

Речь идет о партии СПГ с российского завода "Портовая", расположенного на Балтийском море, который находится под санкциями США.

Потенциальная поставка, несмотря на санкции

Если российский газ достигнет пункта назначения, это станет первой подобной поставкой в Индию после заявлений о возможном отказе от российских энергоносителей.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заверил в намерении прекратить закупки, однако официального подтверждения этого не было.

В то же время индийская сторона неоднократно заявляла, что принимает решения об импорте, исходя из цены, стабильности поставок и интересов внутреннего рынка.

Энергетический контекст и риски

Индия остается одним из крупнейших импортеров энергоносителей в мире и зависит от стабильности глобальных поставок.

Ситуация осложняется влиянием конфликта на Ближнем Востоке, в частности рисками для судоходства через Ормузский пролив.

Подробности о заводе РФ "Портовая"

Завод "Портовая" имеет мощность около 1,5 млн тонн СПГ в год и начал работу в сентябре 2022 года.

Его экспорт ограничили дополнительные санкции, введенные в январе 2025 года с целью сокращения доходов России от энергетического сектора.

Несмотря на это, российский газ продолжает поступать в Бэйхай, а также из проекта "Арктик СПГ-2".

В частности, "Газпром" недавно доставил очередную партию СПГ в Китай.

