Сибига поблагодарил страны Балтии за запрет полета Фицо в РФ

Страны Балтии не пустили самолет Фицо в Москву: реакция Украины

Глава МИД Украины Андрей Сибига приветствовал решение Эстонии, Латвии и Литвы не пропускать самолет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.

"Спасибо Эстонии, Латвии и Литве за решительную позицию против использования их воздушного пространства для углубления связей с Россией. Если кто-то забыл, Россия до сих пор ведет захватническую войну против Украины, создавая прямые угрозы безопасности Европы и международному порядку", — говорится в сообщении.

Сибига уверен, что сильное и постоянное давление должно продолжаться, пока Россия не будет полностью привлечена к ответственности.

Министр призвал другие страны последовать примеру балтийских государств и также отказать в использовании их воздушного пространства.

"Давайте компенсируем отсутствие совести отсутствием воздушных путей", — заявил глава МИД Украины.

Что предшествовало?

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Литва и Латвия не позволят его самолету пересечь их воздушное пространство во время поездки в Москву на мероприятия к 9 мая.

Впоследствии стало известно, что Эстония также запретила Фицо использовать свое воздушное пространство для визита в Москву на 9 мая.

полуобран
20.04.2026 11:49 Ответить
20.04.2026 11:49 Ответить
Хай летить через Китай, чи піврічну кореню!
20.04.2026 12:01 Ответить
20.04.2026 12:01 Ответить
По трубі хай лізе.
Урядам країн Балтії - повага за принципову позицію і підтримку України.
20.04.2026 12:01 Ответить
20.04.2026 12:01 Ответить
Фіцо полетить на шахеді - на реактивному! Ото буде політ...
20.04.2026 12:03 Ответить
20.04.2026 12:03 Ответить
Чепуха. Через Болгарию слетает. Или через Венгрию.
20.04.2026 12:03 Ответить
20.04.2026 12:03 Ответить
болгария и венгрия в обратную сторону
20.04.2026 12:11 Ответить
20.04.2026 12:11 Ответить
Його вчитель географії в шоці. Країни Балтії для польоту Братислава-Москва потрібні також як Парагвай
20.04.2026 12:16 Ответить
20.04.2026 12:16 Ответить
 
 