Сибига поблагодарил страны Балтии за запрет полета Фицо в РФ

Глава МИД Украины Андрей Сибига приветствовал решение Эстонии, Латвии и Литвы не пропускать самолет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию.

Сибига написал в соцсети Х.

"Спасибо Эстонии, Латвии и Литве за решительную позицию против использования их воздушного пространства для углубления связей с Россией. Если кто-то забыл, Россия до сих пор ведет захватническую войну против Украины, создавая прямые угрозы безопасности Европы и международному порядку", — говорится в сообщении.

Сибига уверен, что сильное и постоянное давление должно продолжаться, пока Россия не будет полностью привлечена к ответственности.

Министр призвал другие страны последовать примеру балтийских государств и также отказать в использовании их воздушного пространства.

"Давайте компенсируем отсутствие совести отсутствием воздушных путей", — заявил глава МИД Украины.

Что предшествовало?

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Литва и Латвия не позволят его самолету пересечь их воздушное пространство во время поездки в Москву на мероприятия к 9 мая.

Впоследствии стало известно, что Эстония также запретила Фицо использовать свое воздушное пространство для визита в Москву на 9 мая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эстония увеличила расходы на оборону до 5% ВВП из-за угрозы со стороны РФ, – Минобороны