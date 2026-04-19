Эстония запретила Фицо лететь в РФ на 9 мая через свое воздушное пространство
Эстония запретила премьер-министру Словакии Фицо использовать свое воздушное пространство для визита в Москву 9 мая.
Об этом сообщил глава МИД Маргус Цахкна, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Фицо снова не получит разрешения на использование эстонского воздушного пространства для полета в Москву на парад 9 мая, целью которого является прославление агрессора. Мы запретили это в прошлом году, и тот же принцип действует и сейчас", - отметил он.
Цахкна подчеркнул, что ни одна страна не может использовать воздушное пространство Эстонии для укрепления связей с Россией в то время, когда Россия продолжает нарушать международные нормы и осуществлять агрессию против Украины и безопасности Европы в целом.
Ранее Литва и Латвия запретили его самолету пересекать их воздушное пространство во время поездки в Москву на мероприятия к 9 мая.
Что предшествовало?
- Напомним, на торжествах в Москве 9 мая 2025 года Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.
-хто буде в Москві -не отримає німецькі гроші!
вони дозвіл дали ? Мабуть дали, бо в Естонію без Польщі не вийде
Однако еще 22 июня в составе 17-й армии вермахта против советских солдат сражалась танковая бригада, считавшаяся элитой словацкой ар-мии.В рядах соединения было3500 военнослужащих при37 чехословац-ких танках LT vz.38. В первый день войны словаки атаковали городок Липовице,но были отброшены пограничниками.
В августе 1941 года была создана «Быстрая дивизия» полковника Рудольфа Пильфоусека,управление которой осуществлял вермахт. Новое соединение численностью 8000 солдат и офицеров было укомплектова-но легкими танками.Вместе с немцами словаки наступали на Киев.
В конце1941 года «Быстрая дивизия» несла тыловую охрану побережья Азовского моря, но в критический момент наступления на Ростов по приказу Клейста ее бросили на штурм города.