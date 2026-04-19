Эстония запретила Фицо лететь в РФ на 9 мая через свое воздушное пространство

Эстония запретила премьер-министру Словакии Фицо использовать свое воздушное пространство для визита в Москву 9 мая.

Об этом сообщил глава МИД Маргус Цахкна, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Фицо снова не получит разрешения на использование эстонского воздушного пространства для полета в Москву на парад 9 мая, целью которого является прославление агрессора. Мы запретили это в прошлом году, и тот же принцип действует и сейчас", - отметил он.

Цахкна подчеркнул, что ни одна страна не может использовать воздушное пространство Эстонии для укрепления связей с Россией в то время, когда Россия продолжает нарушать международные нормы и осуществлять агрессию против Украины и безопасности Европы в целом.

Ранее Литва и Латвия запретили его самолету пересекать их воздушное пространство во время поездки в Москву на мероприятия к 9 мая.

Что предшествовало?

Напомним, на торжествах в Москве 9 мая 2025 года Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.

