906 14

Эстония запретила Фицо лететь в РФ на 9 мая через свое воздушное пространство

Эстония запретила премьер-министру Словакии Фицо использовать свое воздушное пространство для визита в Москву 9 мая.

Об этом сообщил глава МИД Маргус Цахкна, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Фицо снова не получит разрешения на использование эстонского воздушного пространства для полета в Москву на парад 9 мая, целью которого является прославление агрессора. Мы запретили это в прошлом году, и тот же принцип действует и сейчас", - отметил он.

Цахкна подчеркнул, что ни одна страна не может использовать воздушное пространство Эстонии для укрепления связей с Россией в то время, когда Россия продолжает нарушать международные нормы и осуществлять агрессию против Украины и безопасности Европы в целом.

Ранее Литва и Латвия запретили его самолету пересекать их воздушное пространство во время поездки в Москву на мероприятия к 9 мая.

Что предшествовало?

россия (97207) Фицо Роберт (299) Цахкна Маргус (127)
Якщо б німці виставили умови
-хто буде в Москві -не отримає німецькі гроші!
19.04.2026 19:36 Ответить
Я таки дико вибачаюся, а на чиєму боці в Другу Світову була Перша Словацька Республіка, і чи полетить угорець Орбан?
19.04.2026 19:41 Ответить
А там дозволу Польщі хіба недостатньо ?
19.04.2026 19:37 Ответить
Якщо б німці виставили умови
-хто буде в Москві -не отримає німецькі гроші!
19.04.2026 19:36 Ответить
Найдієвіший аргумент - ефективність 100%
19.04.2026 20:25 Ответить
Та нехай через Україну літить, цей Фіцик
19.04.2026 21:14 Ответить
А там дозволу Польщі хіба недостатньо ?
19.04.2026 19:37 Ответить
Достатньо. З Польщі можна потрапити в імперію зла минаючи всі інші держави. Але естонці про це поки не знають.
19.04.2026 20:26 Ответить
Хай через Китай летить
19.04.2026 19:37 Ответить
так в Китай всерівно через Польщу, Чехію або Австрію чи Угорщину.

вони дозвіл дали ? Мабуть дали, бо в Естонію без Польщі не вийде
19.04.2026 19:41 Ответить
Біда з цим Фіцо - рветься до путлєра - Орбана не хоче з собою за компанію? - вибили ****** з сідла
19.04.2026 19:41 Ответить
Я таки дико вибачаюся, а на чиєму боці в Другу Світову була Перша Словацька Республіка, і чи полетить угорець Орбан?
19.04.2026 Ответить
19.04.2026 19:41 Ответить
26 июня1941 года словацкий экспедиционный корпус генерала Фердинанда Чатлоша,состоявший из двух пехотных дивизий численнос-тью 41 739 человек, перешел государственную границу СССР. Через два месяца из-за плохой подготовки офицерских кадров и нехватки транс-порта,командование вермахта решило отвести словаков в тыл.

Однако еще 22 июня в составе 17-й армии вермахта против советских солдат сражалась танковая бригада, считавшаяся элитой словацкой ар-мии.В рядах соединения было3500 военнослужащих при37 чехословац-ких танках LT vz.38. В первый день войны словаки атаковали городок Липовице,но были отброшены пограничниками.

В августе 1941 года была создана «Быстрая дивизия» полковника Рудольфа Пильфоусека,управление которой осуществлял вермахт. Новое соединение численностью 8000 солдат и офицеров было укомплектова-но легкими танками.Вместе с немцами словаки наступали на Киев.
В конце1941 года «Быстрая дивизия» несла тыловую охрану побережья Азовского моря, но в критический момент наступления на Ростов по приказу Клейста ее бросили на штурм города.
19.04.2026 20:54 Ответить
Вони вже почали користуватися географією Лобачевського?
19.04.2026 19:43 Ответить
Балтийские страны стали настоящими лидерами Европы благодаря Фон дер Ляйен. Бо́льшую часть Европы практически никогда не видно и не слышно.
19.04.2026 19:49 Ответить
Крок! І потужний і своєчасний!
19.04.2026 20:48 Ответить
Земля кругла, хай через Китай спробує.
19.04.2026 21:19 Ответить
 
 