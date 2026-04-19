Естонія заборонила Фіцо летіти до РФ на 9 травня через свій повітряний простір

Естонія заборонила прем'єру Словаччини Фіцо використовувати свій повітряний простір для візиту у Москву на 9 травня.

Про це повідомив глава МЗС Маргус Цахкна, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Фіцо знову не отримає дозволу на використання естонського повітряного простору для польоту до Москви на парад 9 травня, метою якого є прославлення агресора. Ми заборонили це минулого року, і той самий принцип діє й зараз", - зазначив він.

Цахкна наголосив, що жодна країна не може використовувати повітряний простір Естонії для зміцнення зв'язків з Росією в той час, коли Росія продовжує порушувати міжнародні норми та здійснювати агресію проти України та безпеки Європи в цілому.

Раніше Литва та Латвія заборонили його літаку перетнути їхній повітряний простір під час поїздки до Москви на заходи до 9 травня.

Що передувало?

Нагадаємо, на урочистостях у Москві 9 травня 2025 року Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.

