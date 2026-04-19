Естонія заборонила Фіцо летіти до РФ на 9 травня через свій повітряний простір
Естонія заборонила прем'єру Словаччини Фіцо використовувати свій повітряний простір для візиту у Москву на 9 травня.
Про це повідомив глава МЗС Маргус Цахкна, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Фіцо знову не отримає дозволу на використання естонського повітряного простору для польоту до Москви на парад 9 травня, метою якого є прославлення агресора. Ми заборонили це минулого року, і той самий принцип діє й зараз", - зазначив він.
Цахкна наголосив, що жодна країна не може використовувати повітряний простір Естонії для зміцнення зв'язків з Росією в той час, коли Росія продовжує порушувати міжнародні норми та здійснювати агресію проти України та безпеки Європи в цілому.
Раніше Литва та Латвія заборонили його літаку перетнути їхній повітряний простір під час поїздки до Москви на заходи до 9 травня.
Що передувало?
Нагадаємо, на урочистостях у Москві 9 травня 2025 року Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.
-хто буде в Москві -не отримає німецькі гроші!
вони дозвіл дали ? Мабуть дали, бо в Естонію без Польщі не вийде
А Перша Словацька республіка були , фактично, "вимушеним кроком". Бо словаки у Першій Чехословацькій республіці, були "людьми другого сорту" (Так само, як і українці - в СРСР). Вони побачили в Німеччині можливість отримать незалежність, і нею скористалися... І це не їх вина, а, більше, їх біда, що вони помилилися з вибором союзника... Не забувай - ми могли опиниться в їх становищі - якби "великий фюрер" не "затупив"...