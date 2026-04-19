Новини Фіцо їде до Москви на 9 травня
1 972 15

Естонія заборонила Фіцо летіти до РФ на 9 травня через свій повітряний простір

Фіцо заборонили летіти до РФ через Естонію

Естонія заборонила прем'єру Словаччини Фіцо використовувати свій повітряний простір для візиту у Москву на 9 травня.

Про це повідомив глава МЗС Маргус Цахкна, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Фіцо знову не отримає дозволу на використання естонського повітряного простору для польоту до Москви на парад 9 травня, метою якого є прославлення агресора. Ми заборонили це минулого року, і той самий принцип діє й зараз", - зазначив він.

Цахкна наголосив, що жодна країна не може використовувати повітряний простір Естонії для зміцнення зв'язків з Росією в той час, коли Росія продовжує порушувати міжнародні норми та здійснювати агресію проти України та безпеки Європи в цілому.

Раніше Литва та Латвія заборонили його літаку перетнути їхній повітряний простір під час поїздки до Москви на заходи до 9 травня.

Що передувало?

росія Фіцо Роберт Цахкна Маргус
Топ коментарі
Якщо б німці виставили умови
-хто буде в Москві -не отримає німецькі гроші!
19.04.2026 19:36 Відповісти
Я таки дико вибачаюся, а на чиєму боці в Другу Світову була Перша Словацька Республіка, і чи полетить угорець Орбан?
19.04.2026 19:41 Відповісти
А там дозволу Польщі хіба недостатньо ?
19.04.2026 19:37 Відповісти
Якщо б німці виставили умови
-хто буде в Москві -не отримає німецькі гроші!
19.04.2026 19:36 Відповісти
Найдієвіший аргумент - ефективність 100%
19.04.2026 20:25 Відповісти
Та нехай через Україну літить, цей Фіцик
19.04.2026 21:14 Відповісти
А там дозволу Польщі хіба недостатньо ?
19.04.2026 19:37 Відповісти
Хай через Китай летить
19.04.2026 19:37 Відповісти
так в Китай всерівно через Польщу, Чехію або Австрію чи Угорщину.

вони дозвіл дали ? Мабуть дали, бо в Естонію без Польщі не вийде
19.04.2026 19:41 Відповісти
Біда з цим Фіцо - рветься до путлєра - Орбана не хоче з собою за компанію? - вибили ****** з сідла
19.04.2026 19:41 Відповісти
Я таки дико вибачаюся, а на чиєму боці в Другу Світову була Перша Словацька Республіка, і чи полетить угорець Орбан?
19.04.2026 19:41 Відповісти
26 июня1941 года словацкий экспедиционный корпус генерала Фердинанда Чатлоша,состоявший из двух пехотных дивизий численнос-тью 41 739 человек, перешел государственную границу СССР. Через два месяца из-за плохой подготовки офицерских кадров и нехватки транс-порта,командование вермахта решило отвести словаков в тыл.

Однако еще 22 июня в составе 17-й армии вермахта против советских солдат сражалась танковая бригада, считавшаяся элитой словацкой ар-мии.В рядах соединения было3500 военнослужащих при37 чехословац-ких танках LT vz.38. В первый день войны словаки атаковали городок Липовице,но были отброшены пограничниками.

В августе 1941 года была создана «Быстрая дивизия» полковника Рудольфа Пильфоусека,управление которой осуществлял вермахт. Новое соединение численностью 8000 солдат и офицеров было укомплектова-но легкими танками.Вместе с немцами словаки наступали на Киев.
В конце1941 года «Быстрая дивизия» несла тыловую охрану побережья Азовского моря, но в критический момент наступления на Ростов по приказу Клейста ее бросили на штурм города.
19.04.2026 20:54 Відповісти
А навіщо, тепер, Кремлю, Орбан? Хібащо, як власник угорської медіаімперії.... Щоб тихцем попаскудить Мадяру...
А Перша Словацька республіка були , фактично, "вимушеним кроком". Бо словаки у Першій Чехословацькій республіці, були "людьми другого сорту" (Так само, як і українці - в СРСР). Вони побачили в Німеччині можливість отримать незалежність, і нею скористалися... І це не їх вина, а, більше, їх біда, що вони помилилися з вибором союзника... Не забувай - ми могли опиниться в їх становищі - якби "великий фюрер" не "затупив"...
20.04.2026 09:05 Відповісти
Вони вже почали користуватися географією Лобачевського?
19.04.2026 19:43 Відповісти
Балтийские страны стали настоящими лидерами Европы благодаря Фон дер Ляйен. Бо́льшую часть Европы практически никогда не видно и не слышно.
19.04.2026 19:49 Відповісти
Крок! І потужний і своєчасний!
19.04.2026 20:48 Відповісти
Земля кругла, хай через Китай спробує.
19.04.2026 21:19 Відповісти
 
 