Фіцо поскаржився на заборону прольоту до Москви на 9 травня через повітряний простір Балтії

Прем’єр-міністр Словаччина Роберт Фіцо заявив, що Литва та Латвія не дозволять його літаку перетнути їхній повітряний простір під час поїздки до Москви на заходи до 9 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у відеозверненні, яке опублікував у фейсбуці.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, у травні в Москві відбудеться відзначення "Дня побєди" й Фіцо розповів, що дві європейські країни вже анонсували, що не пропустять його літак через їхній повітряний простір.

Також читайте: У Словаччині подали скаргу на Фіцо через ймовірну змову з Орбаном щодо мігрантів, – Aktuality

Які країни не пропустять літак Фіцо?

"Литва і Латвія вже оголосили, що не дозволять нам пролітати над їхньою територією під час польоту до Москви. Чому? Держави-члени Європейського Союзу не дозволяють прем’єр-міністру іншої держави-члена Європейського Союзу літати на ці території", – сказав він.

Фіцо до Москви на це "свято" їздив й рік тому, попри заклики європейських чиновників, зокрема глави зовнішньої політики ЄС Каї Каллас, бойкотувати захід.

Також читайте: Фіцо та Бабіш підтримали Орбана перед парламентськими виборами

Заява Фіцо

Я впевнений, що знайду інший маршрут, як і минулого року, коли Естонія зірвала наші плани", – запевнив словацький прем’єр.

Нагадаємо, на урочистостях у Москві 9 травня 2025 року Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.

Естонія відмовилася пропускати його літак до РФ.

Автор: 

Топ коментарі
Нехай звернеться в СБС: можуть посадити на якийсь дрон, дати в руки передачку і скинути прямо на парад.
19.04.2026 12:30 Відповісти
Через північну корею можна
19.04.2026 12:37 Відповісти
Саме йому край необхідно там бути - Словаччина була на боці нацистської Німеччини . Дуже символічно .
19.04.2026 12:50 Відповісти
В москву рветься - через Китай лети - неугомонний
19.04.2026 12:35 Відповісти
Можемо підкинути до кілзони, далі до братушек сам добереться.
19.04.2026 12:37 Відповісти
Через північну корею можна
19.04.2026 12:37 Відповісти
У Словаччині закінчились письменники ?
19.04.2026 12:40 Відповісти
***** на фіцо
19.04.2026 12:42 Відповісти
Починай повзти по землі опариш кремлівський.
19.04.2026 12:43 Відповісти
Через трубу " Дружби"
19.04.2026 20:20 Відповісти
Давай через Україну- найкоротша дорога, ще й пальне зекономиш.
19.04.2026 12:47 Відповісти
Бажано з відключеним траспондером...хтось та зіб'є))
19.04.2026 13:41 Відповісти
Замість того щоб скаржитися, краще б сів і подумав чому так сталося. Відповідь на поверхні.
19.04.2026 12:48 Відповісти
Саме йому край необхідно там бути - Словаччина була на боці нацистської Німеччини . Дуже символічно .
19.04.2026 12:50 Відповісти
На їх місці цілком могли буть і ми - якби Гітлер не "затупив", та не "уперся рогом", проти "Акту незалежності", та не пересаджав та не перестріляв "бандерівців"... Ще не відомо, як-би повернулась історія... Один німецький офіцер, у своїх мемуарах, написав, після війни, що відношення українців, до німецької армії, у 1941-му році , було таким приязним, і якби Гітлер не "вперся", то німцям досить було роздать зброю українцям, а самим іти додому - вони-б, самі задавили Червону Армію...". Лише потім відношення до німців, помінялося - коли почався грабунок, і масове ПРИМУСОВЕ вивезення робочої сили, до Німеччини...
19.04.2026 13:51 Відповісти
Як би твоя бабця з МГБшнико,не шукала шось у кущах,то ,то ти був би Теплим....
19.04.2026 15:21 Відповісти
А ти знав мою бабцю? І "свічку тримав", у "тих самих кущах"? А що ж ТИ робив у тих кущах? Чому не був на фронті?
19.04.2026 15:29 Відповісти
На місці обісраної зеленої недовлади, будь-яка інша вже б давно попередила цього чмиря про те що перебування в безпосередній близькості до скупчення ворожих військ і техніки становить пряму загрозу його життю і здоров'ю шляхом можливого супутнього ураження силами ЗСУ законних військових цілей на території країни-агрессора.
І хай би тоді дрістав під себе.
19.04.2026 12:58 Відповісти
Маршруткою,дибіл)До лінії суровікіна,а там вийдеш з білим прапором і тебе москалі підберуть))
19.04.2026 13:01 Відповісти
Що цей нащадок словацьких фашистів Тісо, які воювали разом з Гітлером, буде святкувати з орками.
19.04.2026 13:15 Відповісти
Підкоп!
Тільки починай прямо зараз, ато можеш невстигнути й у х*йла срака буде нелизана...)
19.04.2026 13:46 Відповісти
Через Туреччину
19.04.2026 13:56 Відповісти
Він зовсім фіцнутий. Хай їде через Урнаїну на своїй машині.
19.04.2026 13:58 Відповісти
найшов відмазку щоб не їхать, ссикотно
19.04.2026 14:30 Відповісти
пішки через Україну, одразу познайомишся з побєдітєлямі
19.04.2026 15:49 Відповісти
«Тогда вы можете использовать весла»(с) браві грузинські джигіти
19.04.2026 16:38 Відповісти
Можна подумати що він так хоче на той парад...Поц шукає способу як відкосити,бо знає що цього року можуть різні трафунки бути...
19.04.2026 17:38 Відповісти
НєкАмфорт побЄдобЄсія, мля...
19.04.2026 18:08 Відповісти
Для Фіцо добратися до Москви складно. А для його предків, свого часу, добратися до Гітлера було набагато легше. Бідний Фіцо......
19.04.2026 19:01 Відповісти
Масква ворог ЄС! Вона сама стверджує
Або партбілет на стол, або сиди в ЄС, шьопер
19.04.2026 21:02 Відповісти
 
 