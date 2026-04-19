Фіцо поскаржився на заборону прольоту до Москви на 9 травня через повітряний простір Балтії
Прем’єр-міністр Словаччина Роберт Фіцо заявив, що Литва та Латвія не дозволять його літаку перетнути їхній повітряний простір під час поїздки до Москви на заходи до 9 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у відеозверненні, яке опублікував у фейсбуці.
Нагадаємо, у травні в Москві відбудеться відзначення "Дня побєди" й Фіцо розповів, що дві європейські країни вже анонсували, що не пропустять його літак через їхній повітряний простір.
Які країни не пропустять літак Фіцо?
"Литва і Латвія вже оголосили, що не дозволять нам пролітати над їхньою територією під час польоту до Москви. Чому? Держави-члени Європейського Союзу не дозволяють прем’єр-міністру іншої держави-члена Європейського Союзу літати на ці території", – сказав він.
Фіцо до Москви на це "свято" їздив й рік тому, попри заклики європейських чиновників, зокрема глави зовнішньої політики ЄС Каї Каллас, бойкотувати захід.
Заява Фіцо
Я впевнений, що знайду інший маршрут, як і минулого року, коли Естонія зірвала наші плани", – запевнив словацький прем’єр.
Нагадаємо, на урочистостях у Москві 9 травня 2025 року Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.
Естонія відмовилася пропускати його літак до РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
