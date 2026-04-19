РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7918 посетителей онлайн
1 428 16

Фицо пожаловался на запрет на пролет в Москву 9 мая через воздушное пространство Балтии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Литва и Латвия не разрешат его самолету пересечь их воздушное пространство во время поездки в Москву на мероприятия, приуроченные к 9 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в видеообращении, которое опубликовал в Facebook.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Напомним, в мае в Москве состоятся празднования "Дня Победы", и Фицо рассказал, что две европейские страны уже объявили, что не пропустят его самолет через свое воздушное пространство.

Какие страны не пропустят самолет Фицо?

"Литва и Латвия уже объявили, что не позволят нам пролетать над их территорией во время полета в Москву. Почему? Государства-члены Европейского Союза не позволяют премьер-министру другого государства-члена Европейского Союза летать на эти территории", – сказал он.

Фицо ездил в Москву на этот "праздник" и год назад, несмотря на призывы европейских чиновников, в частности главы внешней политики ЕС Каи Каллас, бойкотировать мероприятие.

Заявление Фицо

Я уверен, что найду другой маршрут, как и в прошлом году, когда Эстония сорвала наши планы", – заверил словацкий премьер.

Напомним, на торжествах в Москве 9 мая 2025 года Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.

Эстония отказалась пропускать его самолет в РФ.

Автор: 

Латвия (1431) Литва (2687) Фицо Роберт (297)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Нехай звернеться в СБС: можуть посадити на якийсь дрон, дати в руки передачку і скинути прямо на парад.
показать весь комментарий
19.04.2026 12:30 Ответить
+5
Через північну корею можна
показать весь комментарий
19.04.2026 12:37 Ответить
+4
В москву рветься - через Китай лети - неугомонний
показать весь комментарий
19.04.2026 12:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нехай звернеться в СБС: можуть посадити на якийсь дрон, дати в руки передачку і скинути прямо на парад.
показать весь комментарий
19.04.2026 12:30
В москву рветься - через Китай лети - неугомонний
показать весь комментарий
19.04.2026 12:35
Нєт прєпятствій патріотам!
Можемо підкинути до кілзони, далі до братушек сам добереться.
показать весь комментарий
19.04.2026 12:37
Через північну корею можна
показать весь комментарий
19.04.2026 12:37
У Словаччині закінчились письменники ?
показать весь комментарий
19.04.2026 12:40
Якщо Польща пропускає, то до Пітера нейтральний повітряний простір.
показать весь комментарий
19.04.2026 12:42
показать весь комментарий
19.04.2026 13:02
Щось я туплю. Якщо Польща пропускає, то залишається домовитися з Лукашенком. Це дуже складно, але можливо
показать весь комментарий
19.04.2026 13:11
***** на фіцо
показать весь комментарий
19.04.2026 12:42
Починай повзти по землі опариш кремлівський.
показать весь комментарий
19.04.2026 12:43
Давай через Україну- найкоротша дорога, ще й пальне зекономиш.
показать весь комментарий
19.04.2026 12:47
Замість того щоб скаржитися, краще б сів і подумав чому так сталося. Відповідь на поверхні.
показать весь комментарий
19.04.2026 12:48
Саме йому край необхідно там бути - Словаччина була на боці нацистської Німеччини . Дуже символічно .
показать весь комментарий
19.04.2026 12:50
На місці обісраної зеленої недовлади, будь-яка інша вже б давно попередила цього чмиря про те що перебування в безпосередній близькості до скупчення ворожих військ і техніки становить пряму загрозу його життю і здоров'ю шляхом можливого супутнього ураження силами ЗСУ законних військових цілей на території країни-агрессора.
І хай би тоді дрістав під себе.
показать весь комментарий
19.04.2026 12:58
Маршруткою,дибіл)До лінії суровікіна,а там вийдеш з білим прапором і тебе москалі підберуть))
показать весь комментарий
19.04.2026 13:01
Що цей нащадок словацьких фашистів Тісо, які воювали разом з Гітлером, буде святкувати з орками.
показать весь комментарий
19.04.2026 13:15
 
 