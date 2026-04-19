Фицо пожаловался на запрет на пролет в Москву 9 мая через воздушное пространство Балтии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Литва и Латвия не разрешат его самолету пересечь их воздушное пространство во время поездки в Москву на мероприятия, приуроченные к 9 мая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в видеообращении, которое опубликовал в Facebook.
Напомним, в мае в Москве состоятся празднования "Дня Победы", и Фицо рассказал, что две европейские страны уже объявили, что не пропустят его самолет через свое воздушное пространство.
Какие страны не пропустят самолет Фицо?
"Литва и Латвия уже объявили, что не позволят нам пролетать над их территорией во время полета в Москву. Почему? Государства-члены Европейского Союза не позволяют премьер-министру другого государства-члена Европейского Союза летать на эти территории", – сказал он.
Фицо ездил в Москву на этот "праздник" и год назад, несмотря на призывы европейских чиновников, в частности главы внешней политики ЕС Каи Каллас, бойкотировать мероприятие.
Заявление Фицо
Я уверен, что найду другой маршрут, как и в прошлом году, когда Эстония сорвала наши планы", – заверил словацкий премьер.
Напомним, на торжествах в Москве 9 мая 2025 года Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.
Эстония отказалась пропускать его самолет в РФ.
Можемо підкинути до кілзони, далі до братушек сам добереться.
І хай би тоді дрістав під себе.