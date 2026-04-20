Эстония увеличила расходы на оборону до 5% ВВП из-за угрозы со стороны РФ, – Минобороны

Эстония уже тратит на оборону около 5% ВВП из-за растущей угрозы со стороны России.

Сдерживание России

По словам советника по вопросам СМИ Департамента стратегических коммуникаций Минобороны Эстонии Лийзы Тагель, главная цель страны – создать такую систему сдерживания, которая сделает военные цели России недостижимыми.

"Именно поэтому в Эстонии существует сильный консенсус относительно необходимости расходов на оборону на уровне пяти процентов ВВП", – отметила она.

Выполнение стандартов НАТО

На саммите НАТО в Гааге страны-члены договорились увеличить оборонные расходы как минимум до 5% ВВП к 2035 году.

Эстония уже достигла этого показателя значительно раньше установленного срока.

Сотрудничество с союзниками

В Минобороны подчеркивают, что важным направлением является также коллективная оборона.

Основное внимание уделяется отработке оборонных планов совместно с союзными подразделениями, что должно усилить готовность к возможным угрозам.

