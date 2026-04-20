Эстония увеличила расходы на оборону до 5% ВВП из-за угрозы со стороны РФ, – Минобороны
Эстония уже тратит на оборону около 5% ВВП из-за растущей угрозы со стороны России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Эстонии.
Сдерживание России
По словам советника по вопросам СМИ Департамента стратегических коммуникаций Минобороны Эстонии Лийзы Тагель, главная цель страны – создать такую систему сдерживания, которая сделает военные цели России недостижимыми.
"Именно поэтому в Эстонии существует сильный консенсус относительно необходимости расходов на оборону на уровне пяти процентов ВВП", – отметила она.
Выполнение стандартов НАТО
На саммите НАТО в Гааге страны-члены договорились увеличить оборонные расходы как минимум до 5% ВВП к 2035 году.
Эстония уже достигла этого показателя значительно раньше установленного срока.
Сотрудничество с союзниками
В Минобороны подчеркивают, что важным направлением является также коллективная оборона.
Основное внимание уделяется отработке оборонных планов совместно с союзными подразделениями, что должно усилить готовность к возможным угрозам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль