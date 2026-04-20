Естонія збільшила витрати на оборону до 5% ВВП через загрозу з боку РФ, – Міноборони

Естонія вже витрачає на оборону близько 5% ВВП через зростання загрози з боку Росії.

Стримування Росії

За словами радниці з питань ЗМІ Департаменту стратегічних комунікацій Міноборони Естонії Лійзи Тагель, головна мета країни – створити таку систему стримування, яка зробить військові цілі Росії недосяжними.

"Саме тому в Естонії існує сильний консенсус щодо необхідності витрат на оборону на рівні п’яти відсотків ВВП", – зазначила вона.

Виконання стандартів НАТО

На саміті НАТО в Гаазі країни-члени домовилися збільшити оборонні витрати щонайменше до 5% ВВП до 2035 року.

Естонія вже досягла цього показника значно раніше встановленого терміну.

Співпраця з союзниками

У Міноборони підкреслюють, що важливим напрямом є також колективна оборона.

Основна увага приділяється відпрацюванню оборонних планів разом із союзними підрозділами, що має посилити готовність до можливих загроз.

