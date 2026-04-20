Сибіга подякував країнам Балтії за заборону польоту Фіцо до РФ

Країни Балтії не пустили літак Фіцо до Москви: реакція України

Глава МЗС України Андрій Сибіга привітав рішення Естонії, Латвії та Литви не пропускати літак прем’єра Словаччини Роберта Фіцо до Росії.

"Дякуємо Естонії, Латвії та Литві за рішучу позицію проти використання їхнього повітряного простору для поглиблення зв'язків з Росією. Якщо хтось забув, Росія досі веде загарбницьку війну проти України, створюючи прямі загрози безпеці Європи та міжнародному порядку", - йдеться в дописі.

Сибіга певен, що міцний та постійний тиск має продовжуватися, доки Росія не буде повністю притягнута до відповідальності.

Міністр закликав інші країни наслідувати приклад балтійських держав та також відмовити у використанні їхнього повітряного простору.

"Давайте компенсуємо брак совісті браком повітряних шляхів", - заявив глава МЗС України.

Що передувало?

Напередодні прем’єр-міністр Словаччина Роберт Фіцо заявив, що Литва та Латвія не дозволять його літаку перетнути їхній повітряний простір під час поїздки до Москви на заходи до 9 травня.

Згодом стало відомо, що Естонія також заборонила Фіцо використовувати свій повітряний простір для візиту у Москву на 9 травня.

Хай летить через Китай, чи піврічну кореню!
По трубі хай лізе.
Урядам країн Балтії - повага за принципову позицію і підтримку України.
полуобран
полуобран
Хай летить через Китай, чи піврічну кореню!
По трубі хай лізе.
Урядам країн Балтії - повага за принципову позицію і підтримку України.
Фіцо полетить на шахеді - на реактивному! Ото буде політ...
Чепуха. Через Болгарию слетает. Или через Венгрию.
болгария и венгрия в обратную сторону
там Лукашенко з відбитими мізками, може збити.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це https://x.com/andrii_sybiha/status/2046134565543023077?s=48&t=JHHzChDbvSf3JHpnTV6Hcg Сибіга написав у соцмережі Х 🤮
Нехай через Україну летить
