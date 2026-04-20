Сибіга подякував країнам Балтії за заборону польоту Фіцо до РФ

Глава МЗС України Андрій Сибіга привітав рішення Естонії, Латвії та Литви не пропускати літак прем’єра Словаччини Роберта Фіцо до Росії.

Сибіга написав у соцмережі Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Дякуємо Естонії, Латвії та Литві за рішучу позицію проти використання їхнього повітряного простору для поглиблення зв'язків з Росією. Якщо хтось забув, Росія досі веде загарбницьку війну проти України, створюючи прямі загрози безпеці Європи та міжнародному порядку", - йдеться в дописі.

Сибіга певен, що міцний та постійний тиск має продовжуватися, доки Росія не буде повністю притягнута до відповідальності.

Міністр закликав інші країни наслідувати приклад балтійських держав та також відмовити у використанні їхнього повітряного простору.

"Давайте компенсуємо брак совісті браком повітряних шляхів", - заявив глава МЗС України.

Що передувало?

Напередодні прем’єр-міністр Словаччина Роберт Фіцо заявив, що Литва та Латвія не дозволять його літаку перетнути їхній повітряний простір під час поїздки до Москви на заходи до 9 травня.

Згодом стало відомо, що Естонія також заборонила Фіцо використовувати свій повітряний простір для візиту у Москву на 9 травня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Естонія збільшила витрати на оборону до 5% ВВП через загрозу з боку РФ, – Міноборони