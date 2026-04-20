Литва отрицает, что отказала Фицо в пропуске на парад в Москве: "Не получали запроса"

В Министерстве иностранных дел Литвы заявляют, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо не обращался к ним с запросом о разрешении на использование воздушного пространства для полета в Москву на парад 9 мая. Ранее он заявлял, что ему это запретили.

со ссылкой на hromadske, которое цитирует LRT.

По словам пресс-секретаря министра иностранных дел Кристины Беликовой, ни Словакия, ни какая-либо другая страна не направляла запрос о полетах над Литвой по пути на парад.

В то же время в министерстве считают, что участие лидеров страны в этом параде в Москве "не является ни справедливым, ни уместным".

"Мы подчеркиваем, что для Литвы Вторая мировая война не только не закончилась в мае 1945 года, но и означала почти пять десятилетий советской оккупации, депортацию сотен тысяч литовцев, систематическое уничтожение и калечение нации, а также видя сегодняшнее продолжение военных преступлений России в Украине и военную угрозу, которую она представляет для европейских стран, считает, что участие официальных представителей демократических стран в парадах […] не является ни справедливым, ни уместным", - отметила Беликова.

