Литва отрицает, что отказала Фицо в пропуске на парад в Москве: "Не получали запроса"
В Министерстве иностранных дел Литвы заявляют, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо не обращался к ним с запросом о разрешении на использование воздушного пространства для полета в Москву на парад 9 мая. Ранее он заявлял, что ему это запретили.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, которое цитирует LRT.
По словам пресс-секретаря министра иностранных дел Кристины Беликовой, ни Словакия, ни какая-либо другая страна не направляла запрос о полетах над Литвой по пути на парад.
В то же время в министерстве считают, что участие лидеров страны в этом параде в Москве "не является ни справедливым, ни уместным".
"Мы подчеркиваем, что для Литвы Вторая мировая война не только не закончилась в мае 1945 года, но и означала почти пять десятилетий советской оккупации, депортацию сотен тысяч литовцев, систематическое уничтожение и калечение нации, а также видя сегодняшнее продолжение военных преступлений России в Украине и военную угрозу, которую она представляет для европейских стран, считает, что участие официальных представителей демократических стран в парадах […] не является ни справедливым, ни уместным", - отметила Беликова.
Что предшествовало?
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Литва и Латвия не позволят его самолету пересечь их воздушное пространство во время поездки в Москву на мероприятия к 9 мая.
- Эстония также запретила премьеру Словакии Фицо использовать свое воздушное пространство для визита в Москву на 9 мая.
І, взагалі, вздовж кордону між Латвією та Естонією, пролягає звичний коридор наших БПЛА, що йдуть по маршруту "Україна-СПБ".. Не дай бог, сплутають його літак, з кацапським... Падать буде високо...