Новости Фицо едет в Москву на 9 мая
464 8

Литва отрицает, что отказала Фицо в пропуске на парад в Москве: "Не получали запроса"

В Министерстве иностранных дел Литвы заявляют, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо не обращался к ним с запросом о разрешении на использование воздушного пространства для полета в Москву на парад 9 мая. Ранее он заявлял, что ему это запретили.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, которое цитирует LRT.

По словам пресс-секретаря министра иностранных дел Кристины Беликовой, ни Словакия, ни какая-либо другая страна не направляла запрос о полетах над Литвой по пути на парад.

В то же время в министерстве считают, что участие лидеров страны в этом параде в Москве "не является ни справедливым, ни уместным".

Читайте также: Фицо пожаловался на запрет пролета в Москву 9 мая из-за воздушного пространства Балтии

"Мы подчеркиваем, что для Литвы Вторая мировая война не только не закончилась в мае 1945 года, но и означала почти пять десятилетий советской оккупации, депортацию сотен тысяч литовцев, систематическое уничтожение и калечение нации, а также видя сегодняшнее продолжение военных преступлений России в Украине и военную угрозу, которую она представляет для европейских стран, считает, что участие официальных представителей демократических стран в парадах […] не является ни справедливым, ни уместным", - отметила Беликова.

Читайте также: Сибига поблагодарил страны Балтии за запрет на полет Фицо в РФ

Что предшествовало?

Ви вже підзамучили цими польотами Фіцо
20.04.2026 21:41 Ответить
Хай не переживає... Пошле запит Литві - і та відмовить, підтримавши сусідів...
І, взагалі, вздовж кордону між Латвією та Естонією, пролягає звичний коридор наших БПЛА, що йдуть по маршруту "Україна-СПБ".. Не дай бог, сплутають його літак, з кацапським... Падать буде високо...
20.04.2026 21:51 Ответить
як завжди напиндів
20.04.2026 21:47 Ответить
Это рассказывает Бэлiкова, потомок оккупантов лол.
20.04.2026 21:51 Ответить
Напевно Фіцо не дуже хоче на той парад,придумав відмазку для Плешивого,а балти його розшифрували.
20.04.2026 21:54 Ответить
Недобиток дуже хоче коло фюрера постояти.
20.04.2026 22:02 Ответить
Краще б його пропустили до Підорашки,щоб весь світ бачив яке лайно ця недострелена Фіца.
20.04.2026 22:03 Ответить
Тобто збрехав. Чи то запаморочення на нього найшло? Його не в голову поранили?
20.04.2026 22:08 Ответить
 
 